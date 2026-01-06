اتر پردیش میں ایس آئی آر کے بعد جاری کی گئی ڈرافٹ ووٹر لسٹ، 2.89 کروڑ ووٹروں کے نام حذف
لکھنؤ: خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) کے عمل کے بعد اتر پردیش میں مسودہ ووٹر فہرست منگل کو جاری کی گئی، جس میں 125.5 ملین ووٹرز شامل ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ 154.4 ملین کی تعداد سے تقریباً 28.9 ملین کم ہے۔
ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) نودیپ رنوا نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ ایس آئی آر کے عمل کے بعد جاری کی گئی ہے۔ اس میں 125.55 ملین ووٹرز شامل ہیں۔ گزشتہ سال 27 اکتوبر تک ووٹر لسٹ میں 154.43 ملین ووٹرز تھے۔ گنتی کے دوران تقریباً 28.9 ملین ووٹرز کو مسودہ فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔
سی ای او نے بتایا کہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ پر دعوے اور اعتراضات اب 6 جنوری سے 6 فروری تک دائر کیے جاسکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران لوگ فہرست میں نام شامل کرنے، تصحیح کرنے یا اعتراضات اٹھانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
رنوا نے ڈیٹا جاری کرتے ہوئے کہا کہ 46.23 لاکھ ووٹرز (2.99 فیصد) مردہ پائے گئے، جب کہ 2.57 کروڑ ووٹرز (14.06 فیصد) یا تو مستقل طور پر باہر چلے گئے یا تصدیقی عمل کے دوران موجود نہیں تھے۔
اس دوران 25.47 لاکھ دیگر ووٹروں کے نام ایک سے زیادہ جگہوں پر رجسٹرڈ پائے گئے۔ انہوں نے کہا ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں اب 12.55 کروڑ ووٹر ہیں اور اس میں ریاست کے تمام 75 اضلاع اور 403 اسمبلی حلقے شامل ہیں۔
رنوا نے بتایا کہ اس مشق میں 1,72,486 بوتھ شامل تھے۔ بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) فارم بھرنے کے لیے ووٹرز تک پہنچے۔انہوں نے مزید کہا کہ تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے ذریعہ مقرر کردہ 5,76,611 بوتھ لیول ایجنٹس نے بھی اس کام میں مدد کی۔
سی ای او نے بتایا کہ ریاست میں ایس آئی آر مشق اصل میں 11 دسمبر کو ختم ہونے والی تھی، لیکن تقریباً 29.7 ملین ووٹروں کے نام مسودہ فہرست سے غائب تھے، جس سے مزید 15 دن کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن کی منظوری سے ایس آئی آر کے عمل کو 26 دسمبر تک بڑھا دیا گیا۔
رنوا نے کہا کہ ابتدائی طور پر ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کرنے کی تاریخ 31 دسمبر مقرر کی گئی تھی لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر اسے بعد میں 6 جنوری کر دیا گیا۔