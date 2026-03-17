اتراکھنڈ کے بعد اب گجرات کی باری! یو سی سی کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کردی، جانیے کیا ہوں گے نئے قوانین
یہ مسودہ شادی، طلاق، وراثت اور گود لینے جیسے حساس مسائل پر تمام کمیونٹیز کے لیے یکساں قانون کی تجویز پیش کرتا ہے۔
Published : March 17, 2026 at 4:50 PM IST
گاندھی نگر، گجرات: اتراکھنڈ کے بعد اب گجرات بھی یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کو نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ گجرات میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کو نافذ کرنے کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے منگل کو وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کو اپنی تفصیلی اور حتمی رپورٹ پیش کی۔
سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے وسیع مطالعہ، ریاست کے مختلف اضلاع کے دوروں، رائے عامہ کے اجتماع اور وسیع عوامی مشاورت کے بعد یہ رپورٹ تیار کی۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں اس کمیٹی میں ریٹائرڈ سینئر آئی اے ایس افسر سی ایل کے علاوہ مینا، سینئر ایڈووکیٹ آر سی کوڈیکر، سابق وائس چانسلر ڈاکٹر دکشیش ٹھاکر، اور سماجی کارکن گیتا شراف بھی شامل تھے۔
یکساں قانونی ڈھانچہ تجویز کیا گیا
وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرنے کے دوران کی گئی پریزنٹیشن میں کہا گیا کہ کمیٹی نے تمام مذاہب اور برادریوں کے لیے شادی، طلاق، وراثت اور گود لینے جیسے معاملات پر یکساں قانونی ڈھانچہ تجویز کیا ہے۔ یہ مسودہ خواتین کے مساوی حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانے کو ترجیح دیتا ہے۔ مزید برآں، رپورٹ کی تیاری میں گجرات کے جغرافیائی اور ثقافتی تنوع کو مکمل طور پر مدنظر رکھا گیا ہے۔
تین جلدوں پر مشتمل رپورٹ
جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج اور کمیٹی کی چیئرپرسن، اس وقت موجود تھیں جب گجرات میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کے نفاذ کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تین جلدوں پر مشتمل رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی۔
تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی میں کون کون؟
ان کے ساتھ کمیٹی کے مشیر اور اتراکھنڈ کے سابق چیف سکریٹری (ریٹائرڈ آئی اے ایس) شتروگھن سنگھ، دیگر کمیٹی ممبران، چیف سکریٹری ایم کے داس، چیف منسٹر کے پرنسپل سکریٹری سنجیو کمار، چیف منسٹر کے ایڈیشنل پرنسپل سکریٹری ڈاکٹر وکرانت پانڈے، قانون سازی اور پارلیمانی امور کے سکریٹری کے ایم لالہ، سکریٹری قانون اوپیندر بھٹ اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔