لال قلعہ کے قریب بلاسٹ ہونے والی کار ڈاکٹر عمر ہی چلا رہے تھے: سکیورٹی ذرائع
ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عمردہشت گردی کے ماڈیول کا حصہ تھے اور مسلسل دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنا مقام تبدیل کر لیا تھا۔
Published : November 12, 2025 at 7:37 AM IST
نئی دہلی: سینئر سیکورٹی ذرائع نے منگل کو بتایا کہ ڈاکٹر عمر ایک وسیع دہشت گردی کے ماڈیول کا حصہ تھے اور ہریانہ کے فرید آباد میں واقعے الفلاح میڈیکل کالج میں کام کر رہے تھے۔ پیر کی شام لال قلعہ کے قریب بلاسٹ ہونے والی کار وہی چلا رہے تھے، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔
ذرائع نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کی بنیاد پر یہ تقریباً حتمی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جس گاڑی میں دھماکہ ہوا وہ ڈاکٹر عمر ہی چلا رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ 19 اکتوبر سے کشمیر اور فرید آباد میں متعدد مقامات پر سکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے چلائے گئے آپریشنز کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر عمر نے ایجنسیوں کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے اپنا مقام تبدیل کر لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وہ دہشت گردی کے ماڈیول کا حصہ تھے اور الفلاح میڈیکل کالج میں کام کر رہے تھے۔
ذرائع نے بتایا کہ ایجنسیوں کی کامیاب کارروائیوں سے گھبرا کر عمر فرار ہو گئے، مگر یہ جانچ کے بعد معلوم ہوگا کہ آیا یہ دھماکہ ان کی گھبراہٹ، بے چینی اور آپشنز کی کمی کے باعث ہوا یا یہ پہلے سے منصوبہ بند یا حادثاتی تھا۔
انہوں نے کہا کہ دھماکہ اسی مواد کی وجہ سے ہوا جو فرید آباد سے پکڑا گیا تھا، جہاں سے 9 اور 10 نومبر کو تقریباً 3,000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ضبط گیا تھا۔
ذرائع نے بتایا کہ اس پورے معاملے کا انکشاف یہ ہے کہ ہندوستان کی سکیورٹی ایجنسیوں اور انٹیلی جنس سسٹم نے فرید آباد ماڈیول کو ختم کرکے اور بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد قبضے میں لے کر ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا ہے، جس کا مقصد ملک کو بھاری نقصان پہنچانا تھا۔
انہوں نے کہا کہ یہ یقینی ہے کہ یہ (دھماکہ) اس سلسلے کا ایک لازمی حصہ تھا جس کے دوران سیکورٹی ایجنسیوں اور انٹیلی جنس نیٹ ورک نے ایک بڑے ماڈیول کا پردہ فاش کیا اور بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد ضبط کر لیا۔
