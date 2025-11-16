ڈاکٹر عمر نبی نے دہلی دھماکوں سے پہلے نوح میں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا، خاتون مالک مکان فرار
عمر نبی نے نوح میں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے بعد تحقیقات کر رہی ہے۔
نوح: دہلی دھماکوں کے معمہ کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے نوح ضلع میں ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ تفتیشی ٹیموں نے گوئل الٹراساؤنڈ اینڈ ڈائیگنوسٹک سینٹر (بالاجی پیٹرول پمپ کے قریب، دہلی الور روڈ) نوح سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ہے، جس میں واضح طور پر مشتبہ دہشت گرد عمر کی کار دکھائی دے رہی ہے۔ عمر نے دہلی دھماکوں سے پہلے 10 دن کے لیے نوح میں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔
پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کو سکین کر رہی ہے:
ہفتہ کو مرکزی تفتیشی ایجنسی کی ٹیمیں نوح میں ہدایت کالونی، پنگاوان روڈ اور آس پاس کے کئی علاقوں میں پہنچ گئیں۔ صبح سے شروع ہونے والا تلاشی اور پوچھ گچھ شام دیر گئے تک جاری رہی۔ مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے ہفتہ کی رات دیر گئے گوئل الٹراساؤنڈ اینڈ ڈائیگنوسٹک سینٹر سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ پڑتال جاری رکھی، جب کہ پولیس اہلکاروں کو اس گھر پر سخت نگرانی کرتے ہوئے دیکھا گیا جہاں دھماکے میں ہلاک ہونے والا ڈاکٹر عمر نبی مبینہ طور پر مقیم تھا۔ دو دنوں سے مرکزی تفتیشی ایجنسیاں نوح شہر کے مختلف مقامات پر سی سی ٹی وی کیمروں کو سکین کر رہی ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ سنٹر کے ساتھ چائے کا سٹال چلانے والے ہارون نے بتایا کہ پولیس جمعہ اور ہفتہ دو دن سے مسلسل جائے وقوعہ کا دورہ کر رہی ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔
عمر نے نوح میں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا:
اطلاعات کے مطابق فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے الیکٹریشن شعیب نے عمر کو گھر دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شعیب پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہے۔ الیکٹریشن کے رشتہ دار مالک مکان نے عمر کو 10 دن کے لیے مکان کرائے پر دیا تھا۔ فی الحال، گھر کو تالا لگا ہوا ہے، اور خاتون مکان مالک اپنے خاندان کے ساتھ لاپتہ ہے۔ تفتیشی ایجنسیاں اس کی تلاش کر رہی ہیں۔
VIDEO | Haryana: The car involved in the Red Fort blast in Delhi was seen passing through a toll plaza on the Delhi-Mumbai Expressway in the Firozpur Jhirka area of Nuh district. The white i20 car crossed the toll around 1:30 am, as captured on CCTV footage.— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2025
Investigating… pic.twitter.com/PhjDEkZEdw
سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھی گئی تھی ہنڈائی i20:
تفتیشی ایجنسیوں نے پہلے نوح سے سی سی ٹی وی فوٹیج برآمد کی ہے، جس میں دہشت گرد عمر کو دہلی دھماکوں میں استعمال ہونے والی ہنڈائی i20 کار میں فیروز پور جھرکہ ٹول پلازہ سے نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تفتیشی ایجنسیاں پہلے ہی نوح کے ایک کھاد ڈیلر کو دہلی دھماکوں کے لیے امونیم نائٹریٹ فروخت کرنے کے الزام میں حراست میں لے چکی ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کا خیال ہے کہ مشتبہ دہشت گرد عمر نبی نے نوح میں اپنے 10 روزہ قیام کے دوران ساری سازش رچی اور وہاں سے دھماکہ خیز مواد لوڈ کرکے دہلی روانہ ہوا۔ تاہم اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔
مزید گرفتاریاں ممکن:
نوح کا یہ نیا اشارہ پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے میں ایک اہم کڑی ثابت ہو سکتا ہے۔ مقامی پولیس مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے، اور علاقے میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن سراغ بتاتے ہیں کہ دہشت گرد ماڈیول کی جڑیں نوح تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریوں کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
