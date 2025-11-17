سعودی عرب میں خوفناک بس حادثہ: بیالیس بھارتی ہلاک، مرنے والوں میں زیادہ تر حیدرآبادی عازمین شامل

ETV Bharat / bharat

المدینۃ المنورۃ، سعودی عرب: سعودی عرب میں ایک خوفناک بس حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 42 افراد اس وقت زندہ جل گئے جب ایک ڈیزل ٹینکر نے ہندوستانی زائرین کو لے جانے والی بس کو ٹکر مار دی۔ انگریزی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تر حیدرآباد کے رہائشی تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مرنے والوں میں 20 خواتین اور 11 بچے بھی شامل ہیں۔

حادثہ ہندوستانی وقت کے مطابق پیر کی صبح 1:30 بجے پیش آیا۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے مفرحت کے علاقے میں حاجیوں کی بس ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ حادثہ کے وقت زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی سعودی حکام اور امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے اور انہیں قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ سعودی ذرائع نے بتایا کہ حکام مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق میں مصروف ہیں۔ تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص حادثے میں بچ گیا ہے۔

زیادہ تر مرنے والے تلنگانہ اور حیدرآباد کے باشندے

ہندوستانی حکومت, بالخصوص وزارت خارجہ اور سعودی عرب میں ہندوستانی سفارت خانہ اس واقعہ کی مکمل تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سعودی حکام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں تاکہ مرنے والوں اور زخمیوں کی تفصیلات اکٹھی کی جائیں اور ان کے اہل خانہ کو معلومات فراہم کی جائیں۔ دوسری جانب پولیس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسری جانب چونکہ مرنے والے تلنگانہ اور حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اس لیے یہ جاننے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہ کس ایجنسی کے ذریعے یاترا پر گئے تھے۔

کیا حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا؟

سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا یا یہ سڑک کے حالات کی وجہ سے تھا؟ حکام کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ حادثے میں بس مکمل طور پر جل گئی ہے، جس سے متاثرین کی شناخت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم ابھی تک حادثے کی وجوہات کے بارے میں کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

عمرہ کے دوران حفاظتی معیارات پر سوالات

دریں اثنا، یہ حادثہ عمرہ کے دوران حفاظتی معیارات پر سوالات اٹھاتا ہے۔ سعودی عرب میں ہر سال لاکھوں عازمین حج آتے ہیں۔ لیکن سڑک حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ 2023 میں بھی اسی طرح کے ایک حادثے میں 20 زائرین کی موت ہو گئی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روڈ سیفٹی گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس حادثے سے مسافروں کی حفاظت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔

