'ہمارا وقت ضائع نہ کریں'۔۔۔ طلباء کے خلاف پولیس کارروائی پر وکیل سے سی جے آئی
جب وکیل نے استدلال کیا کہ طلباء کچھ اہم مطالبات کررہے ہیں تو CJI نے کہا، بینچ درخواست پر غور کرنے کا خواہاں نہیں ہے۔
Published : July 22, 2026 at 1:06 PM IST
نئی دہلی: ایک وکیل نے بدھ کے روز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی قیادت والی بنچ کے سامنے ذکر کیا کہ قومی دارالحکومت میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے احتجاج کے دوران دہلی پولیس نے طلباء کو مارا پیٹا، امتحان کے پرچہ لیک ہونے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ مانگا۔
ایک وکیل نے اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ سے کچھ مشاہدات طلب کیے۔ وکیل نے سی جے آئی کی سربراہی والی سہ رکنی بنچ کے سامنے استدلال کیا کہ پولیس نے طلباء کو مارا پیٹا۔ بنچ میں جسٹس سوریہ کانت کے علاوہ جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا بھی شامل تھے۔
وکیل نے زور دیا کہ مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور دیگر اقدامات کا استعمال کیا گیا اور بینچ کے سامنے کچھ مسائل اٹھانے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے وکیل سے کہا، "ہمارا وقت ضائع نہ کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کا وقت ہمارے وقت سے زیادہ قیمتی ہے۔"
وکیل نے دلیل دی کہ طلباء کچھ اہم مطالبات کررہے ہیں: ایک، یہ کہ نیٹ کا امتحان مفت اور منصفانہ ہونا چاہئے؛ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو تحلیل کر دیا جائے۔ اس موقع پر، سی جے آئی نے واضح کیا کہ بنچ ان کی درخواست پر غور کرنے کا خواہاں نہیں ہے۔
سی جے آئی نے وکیل سے کہا، ’’بہت شکریہ۔‘‘ تاہم، وکیل نے اصرار کیا کہ معاملہ اہم ہے اور عدالت کی توجہ مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی۔
انہوں نے کہا کہ مظاہرین کو بے دردی سے مارا پیٹا گیا اور ان کے خلاف غیر منصفانہ کارروائی کی گئی۔ وکیل نے عدالت سے ویڈیو دکھانے کی اجازت مانگتے ہوئے کہا کہ، "میرے پاس ویڈیوز کا ایک مجموعہ ہے (احتجاج کے حوالے سے)۔۔۔" اس پر سی جے آئی نے کہا، "ہمیں ویڈیوز میں دلچسپی نہیں ہے اور ہمارے پاس دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔۔۔"۔ مختصر تبصرے سننے کے بعد بنچ اگلے معاملے پر چلا گیا۔
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