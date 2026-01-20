روزنامہ پنجاب کیسری کو بڑی راحت: پرنٹنگ پریسز بلا تعطل کام کرتے رہیں گے، سپریم کورٹ کا حکم
پنجاب کیسری کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی جبکہ قبل ازیں ایسا مضمون شائع کیا جو برسراقتدار طبقہ کے خلاف تھا۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز روزنامہ ’’پنجاب کیسری‘‘ میڈیا گروپ کو بڑی راحت دیتے ہوئے حکم دیا کہ اس کے پرنٹنگ پریسز بلا تعطل کام کرتے رہیں گے، چاہے پنجاب اسٹیٹ پولوشن کنٹرول بورڈ نے مبینہ ماحولیاتی خلاف ورزیوں کے سبب بجلی منقطع کرنے کا فیصلہ کیوں نہ کیا ہو۔ اس معاملے کا ذکر سینئر ایڈوکیٹ مکل روہتگی نے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی میں قائم بنچ کے سامنے کیا۔
روہتگی نے فوری سماعت کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اچانک نوٹس ملا کہ پانی کی آلودگی سے متعلق ایک معاملے میں پریس کی بجلی فوری طور پر کاٹ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا، پنجاب کیسری کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اور یہ سب صرف دو دنوں میں ہوا کیونکہ ہم نے ایک ایسا مضمون شائع کیا جو پنجاب میں برسراقتدار طبقے کے حق میں نہیں تھا۔‘‘
روہتگی نے مزید کہا کہ اگر پریس کی بجلی منقطع کی گئی تو اخبار کی اشاعت متاثر ہوگی، جو آزادی صحافت کے منافی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے پر پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جہاں سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہے، تاہم عبوری راحت نہیں دی گئی۔
پنجاب حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ شادان فراست نے مؤقف اختیار کیا کہ میڈیا گروپ کو ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا ہے، اور ہائی کورٹ میں اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی کی جا چکی ہے اور مزید کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔
چیف جسٹس نے پنجاب حکومت کے وکیل سے سوال کیا، ’’اخبار کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟‘‘ وکیل نے جواب دیا کہ کارروائی صرف اخبار کے ایک یونٹ یعنی پرنٹنگ پریس کے خلاف ہے، نہ کہ پورے اخبار کے خلاف، اور اخبار بند نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر مکل روہتگی نے کہا، ’’اخبار کو بند نہ کیا جائے۔ ہوٹل یا دیگر تجارتی سرگرمیوں پر کارروائی قابلِ فہم ہو سکتی ہے، ہوٹل دو تین دن یا ایک ہفتہ بند رہ سکتا ہے، مگر اخبار کو کام کرنے دیا جائے۔‘‘
دلائل سننے کے بعد بنچ نے میڈیا گروپ کی درخواست پر نوٹس لیتے ہوئے حکم دیا:’’دونوں فریقین کے حقوق کو متاثر کیے بغیر اور مقدمے کے میرٹ پر کوئی رائے دیے بغیر، یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ پنجاب کیسری کے پرنٹنگ پریسز بلا رکاوٹ کام کرتے رہیں گے، جبکہ دیگر جائیدادوں کے تعلق سے موجودہ صورتحال (اسٹیٹس کو) برقرار رہے گی۔‘‘
سپریم کورٹ نے مزید واضح کیا کہ پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ایک ہفتے تک پرنٹنگ پریسز کو کام کرنے کی اجازت برقرار رہے گی۔