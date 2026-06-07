گھریلو ایل پی جی سلنڈر پھر مہنگا، قیمت میں 29 روپے اضافہ؛ عام آدمی پر مہنگائی کا نیا بوجھ
گزشتہ تین ماہ کے دوران گھریلو ایل پی جی کی قیمتوں میں دوسرا بڑا اضافہ ہے۔ مارچ میں قیمت میں 60 روپے اضافہ ہوا تھا۔
Published : June 7, 2026 at 7:30 AM IST
نئی دہلی: ملک بھر کے کروڑوں صارفین کو ایک بار پھر مہنگائی کا جھٹکا دیتے ہوئے گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے، جس کے بعد دارالحکومت دہلی میں 14.2 کلوگرام والے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت 913 روپے سے بڑھ کر 942 روپے ہو گئی ہے۔
یہ گزشتہ تین ماہ کے دوران گھریلو ایل پی جی کی قیمتوں میں دوسرا بڑا اضافہ ہے۔ اس سے قبل مارچ 2026 میں بھی سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تازہ اضافے کے بعد متوسط اور غریب طبقے کے گھریلو بجٹ پر مزید دباؤ بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
تیل کمپنیوں کے مطابق قیمتوں میں یہ اضافہ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل اور توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، خصوصاً ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے تناؤ کے باعث عالمی توانائی منڈی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، جس کے اثرات ہندوستان سمیت کئی ممالک میں ایندھن کی قیمتوں پر پڑ رہے ہیں۔
گھریلو گیس کی قیمت میں اضافے کا براہ راست اثر عام صارفین پر پڑے گا، کیونکہ ایل پی جی آج بھی ملک کے بیشتر گھروں میں کھانا پکانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے سے نہ صرف گھریلو اخراجات بڑھیں گے بلکہ مجموعی مہنگائی کی شرح پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
اپوزیشن جماعتوں نے اس فیصلے کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے حکومت پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان ہیں، ایسے میں گیس سلنڈر مہنگا کرنا عام آدمی کے لیے ایک اور معاشی دھچکا ہے۔
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دوسری جانب حکومت اور سرکاری تیل کمپنیاں مؤقف اختیار کر رہی ہیں کہ عالمی منڈی کی صورتحال اور درآمدی لاگت میں اضافے کے باعث قیمتوں میں نظرثانی ناگزیر تھی۔ تاہم عوامی حلقوں میں اس اضافے پر شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بین الاقوامی حالات میں بہتری نہ آئی تو آنے والے دنوں میں ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔