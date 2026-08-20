ڈولفن ہوٹلز کی 29 ویں سالگرہ، راموجی فلم سٹی میں تقریبات، ملازمین کی محنت اور لگن کی تعریف
کمپنی کی منیجنگ ڈائریکٹر وجیئشوری نے ڈولفن ہوٹلوں کی ہر کامیابی کے پیچھے ملازمین کی محنت اور لگن کی تعریف کی۔
Published : August 20, 2026 at 5:03 PM IST
حیدرآباد: ڈولفن ہوٹلس نے حیدرآباد، تلنگانہ میں راموجی فلم سٹی میں اپنی 29ویں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی۔ فلم سٹی کے اسٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریبات میں ملازمین اور ان کے اہل خانہ نے جوش و خروش سے شرکت کی۔
انتظامیہ نے مہمان نوازی کے شعبے میں اپنی لگن کے ذریعے کمپنی کا نام روشن کرنے والے ملازمین اور عملے کی صلاحیتوں کو سراہا اور تسلیم کیا۔یہ تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منعقد کی گئیں، جس میں خدمات کے اعتراف، ٹیلنٹ کے لیے ایوارڈز، اور تعلق کے لیے وابستگی کا مظاہرہ کیا گیا۔
ڈولفن ہوٹلس کی منیجنگ ڈائریکٹر چیروکوری وجیئشوری نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈولفن ہوٹلز کی 29ویں سالگرہ کے موقع پر سینئر سٹاف کے ساتھ کیک کاٹا گیا۔ مختلف شعبہ جات میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین اور عملہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔
تقریب کے دوران وفاداری ایوارڈز جیتنے والے 11 ملازمین کو 8 گرام سونے کے سکے پیش کیے گئے۔ 25 سال سے ڈولفن ہوٹلز کے ساتھ رہنے والے اٹھارہ افراد کو 50,000 روپے کا چیک، ایک میمنٹو اور تحفہ ملا۔ ایوارڈز بھی مختلف کیٹیگریز میں پیش کیے گئے، جن میں مینیجری ایکسی لینس، اچیومنٹ، برائٹ بیگنر، بیسٹ ایگزیکٹیو، اور ویمنز ایکسیلنس شامل ہیں۔ کوئز مقابلے ہوئے اور انعامات دئیے گئے۔
اس دوران ملازمین جذباتی ہوگئے جب انہوں نے ڈولفن ہوٹلز کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کو یاد کیا۔ انہوں نے ان کے مالی استحکام اور خاندان کی ترقی میں اس کے بے پناہ تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا۔
کمپنی کی منیجنگ ڈائریکٹر وجیئشوری نے ڈولفن ہوٹلز کی ہر کامیابی کے پیچھے ملازمین کی محنت اور لگن کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ "اتیتھی دیو بھاوا" کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ملازمین کو ہر روز کچھ نیا سیکھنے کا مشورہ دیا۔ وجےشوری نے کہا کہ کمپنی اپنے ملازمین کی ترقی کے ذریعے ہی زیادہ بلندیوں تک پہنچے گی۔
"ان 29 سالوں میں ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہر ملازم نے اس کامیابی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یہ صرف میری کامیابی نہیں، یہ انتظامیہ کی کامیابی ہے، یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ ہم ایک خاندان کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ سب میرے لیے خاندان کی طرح ہیں۔ مہمان ہمارے لیے خدا کی طرح ہیں۔ ہم ان کا پیار سے استقبال کرتے ہیں۔" - وجےشوری، منیجنگ ڈائریکٹر، ڈولفن ہوٹل
ڈولفن ہوٹلز کے سالانہ گالا میں ثقافتی پروگرام شاندار تھے۔ اسٹار ہوٹل کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے رقص پیش کرتے ہوئے تقریب کی خوشی میں اضافہ کیا۔ انہوں نے ڈی جے کی دھنوں پر رقص کیا۔ "یونائیٹڈ ان ڈائیورسٹی" کی تھیم پر مبنی ایک میش اپ ڈانس پرفارمنس اور ایک حب الوطنی پر مبنی گانا اس پروگرام کی خاص بات تھی۔
بونالو تھیمڈ ڈانس، جو تلنگانہ کی ثقافت اور روایات کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر متاثر کن تھا۔ پروگرام کے بعد ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے مختلف قسم کے لذیذ پکوانوں پر مشتمل خصوصی دعوت کا بھی اہتمام کیا گیا۔