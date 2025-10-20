ETV Bharat / bharat

آوارہ کتوں کے حملوں میں مسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ تشویش ناک حد تک بڑھ گیا ہے۔

تین سالہ معصوم بچی کو کتوں نے بنایا نوالہ، گھسیٹ کر خالی پلاٹ میں لے کتے، نوچ نوچ کو مار ڈالا
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 8:43 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 8:54 PM IST

ممبئی: پولیس کی اطلاعات کے مطابق آوارہ کتوں کے ایک ٹولے نے پیر کی صبح مہاراشٹر کے جالنا میں ایک تین سالہ بچی کو مار ڈالا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ یشونت نگر علاقے میں اس وقت پیش آیا جب لڑکی تقریباً 3:30 بجے اپنے گھر سے نکلی۔

پولیس کے مطابق لڑکی جس کی شناخت پری گوسوامی کے نام سے ہوئی ہے، اتوار کو اپنی ماں اور بڑی بہن کے ساتھ بہار میں اپنے آبائی گھر جانا تھی، لیکن اس نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔

کتوں کے ٹولے کا حملہ

اہلکار نے بتایا کہ جب اس کے والد سو رہے تھے، پری مبینہ طور پر اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے گھر سے نکلی اور ایک گلی میں گھوم گئی، جہاں آوارہ کتوں کے ایک ٹولے نے اس پر حملہ کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے قریبی کھلے پلاٹ میں لے گئے۔

کانسٹیبل نے کی بچانے کی کوشش

پولیس کا کہنا ہے کہ صبح کی سیر پر نکلے ایک پولیس کانسٹیبل نے کتوں کو لڑکی کو نوچتے ہوئے دیکھا اور فوراً ان کا پیچھا کیا۔ اہلکار نے بتایا کہ مقامی پولیس کو واقعے کی اطلاع دی گئی اور شدید زخمی لڑکی کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

حادثاتی موت کیس

انہوں نے بتایا کہ تحصیل پولیس نے حادثاتی موت کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ حال ہی میں ملک بھر میں کتوں کے کاٹنے کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ منگل کو اتر پردیش کے ہاپوڑ میں ایک 5 سالہ بچے کو کتوں نے کاٹ لیا۔

دریں اثنا، پیلی بھیت میں ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا، جس کے نتیجے میں ریبیز ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مزید برآں، اس ماہ کے شروع میں، کتوں کے حملوں کے خلاف آگاہی ڈرامے کے دوران کیرالہ میں ایک آوارہ کتے نے تھیٹر آرٹسٹ کو کاٹ لیا۔

Last Updated : October 20, 2025 at 8:54 PM IST

