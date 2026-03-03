کیا پی ایم مودی ورلڈ آرڈر کی خوشی کے لیے ریاست کے سربراہ مملکت کے قتل کی حمایت کریں گے؟ راہل گاندھی کا سوال
راہل گاندھی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل پر پی ایم مودی سے سوال کیا ہے۔
نئی دہلی: امریکہ-اسرائیل-ایران تنازعہ کے درمیان، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منگل کو سوال کیا کہ، وزیر اعظم نریندر مودی کو بولنا چاہئے اور جواب دینا چاہئے کہ آیا وہ ورلڈ آرڈر کو خوش کرنے کے لئے ایک ریاست کے سربراہ کے قتل کی حمایت کرتے ہیں۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ایران پر یکطرفہ حملوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔
Escalating hostilities between the United States, Israel and Iran are pushing a fragile region toward wider conflict. Crores of people, including nearly a crore Indians, face uncertainty.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 3, 2026
راہل گاندھی نے ایکس پر لکھا، "خاموشی اب دنیا میں ہندوستان کی حیثیت کو کم کر رہی ہے۔"
کانگریس لیڈر کا یہ تبصرہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کے بعد سامنے آیا ہے۔ خامنہ ای امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ٹارگٹڈ حملوں میں مارے گئے ہیں۔
راہل گاندھی نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی ایک نازک خطے کو وسیع تر تنازعے کی طرف دھکیل رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک کروڑ ہندوستانیوں سمیت کروڑوں لوگوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔
کانگریس کے سابق سربراہ نے کہا کہ، "اگرچہ سیکورٹی خدشات حقیقی ہیں، خودمختاری کی خلاف ورزی کرنے والے حملے بحران کو مزید خراب کریں گے۔ ایران پر یکطرفہ حملوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ تشدد، تشدد کو جنم دیتا ہے -- مذاکرات اور تحمل ہی امن کا واحد راستہ ہے۔"
گاندھی نے کہا، "ہندوستان کو اخلاقی طور پر واضح ہونا چاہیے۔ ہمیں بین الاقوامی قانون اور انسانی جانوں کے دفاع میں صاف لفظوں میں بات کرنے کی ہمت دکھانا چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی کی جڑیں خودمختاری اور تنازعات کے پرامن حل سے وابستہ ہیں -- اور اسے مستقل رہنا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ، پی ایم مودی کو بولنا چاہئے۔ گاندھی نے سوال کیا کہ کیا وہ (پی ایم مودی) عالمی نظام کو خوش کرنے کے طریقے کے طور پر سربراہ مملکت کے قتل کی حمایت کرتے ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کے روز ایران پر ایک بڑا حملہ کیا جس میں ایران کے سپریم لیڈر سمیت دیگر کئی اہم رہنما ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران اسرائیل سمیت اپنے خلیجی و مشرق وسطیٰ کے ہمسایہ ممالک میں واقع امریکی بیسز کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے۔
