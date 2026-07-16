جوہر یونیورسٹی میں تمام 40 عمارتوں کے دستاویزات دستیاب ہیں،بی جے پی تعلیم میں بھی فرقہ پرستی دیکھتی ہے، اکھیلیش
رام پور ضلع انتظامیہ نے جوہر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی 38 عمارتوں کے حوالے سے سخت رویہ اپنایا ہے۔
Published : July 16, 2026 at 8:57 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے جوہر یونیورسٹی کے خلاف کی گئی انتظامی کارروائی کو لے کر اتر پردیش حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر جوہر یونیورسٹی کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، "بی جے پی تعلیم میں بھی فرقہ پرستی کو دیکھتی ہے۔ تعلیم، اساتذہ، طلباء اور یہاں تک کہ تعلیم کے ساتھ آنے والی نوکریاں بھی بی جے پی کے ایجنڈے میں نہیں ہیں۔"
اکھلیش یادو نے مزید سوال کیا، "بی جے پی اپنے غیر رجسٹرڈ اتحادیوں کی غیر قانونی عمارتوں کو کب گرائے گی؟ جب اتحادی خود ہی غیر رجسٹرڈ ہیں تو ان کی عمارتیں، دفاتر اور ادارے کیسے جائز ہوسکتے ہیں؟ قابل مذمت!"
دریں اثنا، رام پور ضلع انتظامیہ نے جوہر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی 38 عمارتوں کے حوالے سے سخت رویہ اپنایا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے تمام اعتراضات اور دلائل کو مسترد کرتے ہوئے انتظامیہ نے عمارتیں خود گرانے کا الٹی میٹم جاری کر دیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر مقررہ مدت میں کارروائی نہ کی گئی تو ضلعی انتظامیہ قانونی کارروائی شروع کر کے مسمار کرائے گی۔
اس سلسلے میں رام پور کے ضلع مجسٹریٹ ونے کمار دویدی نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ سال 2024 سے پہلے جوہر یونیورسٹی کا کیمپس گرام پنچایت کے علاقے میں واقع تھا، اس دوران گرام پنچایت نے صرف دو عمارتوں کے نقشے ہی منظور کیے تھے، جب کہ باقی 38 عمارتوں کے لیے کوئی منظور شدہ نقشہ دستیاب نہیں ہے۔
سماج وادی پارٹی کے سٹی صدر اور لوک سبھا کے سابق امیدوار عاصم راجہ نے ایک پریس کانفرنس کی، انتظامیہ کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کے پاس تمام 40 عمارتوں کے لیے ضروری دستاویزات اور منظوری موجود ہے۔ اگر مقامی حکام انہیں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ اعلیٰ حکام اور عدالت سے رجوع کریں گے۔
اس دوران جوہر یونیورسٹی کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ اور اعظم خان اور راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ جوہر یونیورسٹی پہنچیں اور یونیورسٹی میں موجود پولیس افسران سے بات کی۔ میڈیا سے مختصر گفتگو میں ڈاکٹر تزین فاطمہ نے بتایا کہ ان کے پاس 15 دن باقی ہیں اور ان کی آئندہ کی حکمت عملی پر تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا۔
قابل ذکر ہے کہ جوہر یونیورسٹی کو سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق کابینہ وزیر اعظم خان کا ڈریم پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ اعظم خان اس وقت سیتا پور جیل میں بند ہیں۔ اس سے قبل جوہر یونیورسٹی کیمپس میں یونیورسٹی کے اردو گیٹ کو گرانے سمیت دیگر انتظامی کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔
جوہر یونیورسٹی 2017 سے مختلف انتظامی اور قانونی کارروائیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ اب 38 عمارتوں کو مسمار کرنے کی مجوزہ کارروائی نے اعظم خان کے حامیوں اور سماج وادی پارٹی کے رہنماؤں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔
سماج وادی پارٹی اس کارروائی پر احتجاج کر رہی ہے، وہیں پارٹی صدر اکھلیش یادو نے بھی اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ریاستی حکومت کی پالیسی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔
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