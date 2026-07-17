ڈاکٹروں نے بھوک ہڑتال کے 20ویں دن سونم وانگچک کی حالت پر تشویش کا کیا اظہار، 24 گھنٹوں میں 350 گرام کم ہو گیا وزن
سماجی کارکن سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال پر طبی ٹیم چوبیس گھنٹے نگرانی کر رہی ہے اور وانگچک کی صحت پر تشویش ظاہر کی ہے۔
Published : July 17, 2026 at 2:17 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بینر تلے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال کے 20 ویں دن سماجی کارکن سونم وانگچک کی صحت پر تشویش بڑھ رہی ہے جس میں تعلیمی نظام میں اصلاحات، امتحانی نظام میں شفافیت اور پیپر لیک کے معاملات میں جوابدہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کی صبح جاری ہونے والے ایک میڈیکل بلیٹن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان کا وزن 350 گرام کم ہو کر 56.55 کلو گرام رہ گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ ہلکی پانی کی کمی کا شکار ہے، حالانکہ اس کے خون میں شکر، آکسیجن کی سطح اور نبض اس وقت مستحکم ہے۔ میڈیکل ٹیم چوبیس گھنٹے اس کی نگرانی کر رہی ہے۔
میڈیکل بلیٹن صبح میں جاری کیا گیا
دہلی میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق سکریٹری ڈاکٹر ستیش لامبا نے جمعہ کی صبح تقریباً 9:30 بجے سونم وانگچک کا تازہ ترین ہیلتھ بلیٹن جاری کیا۔ ڈاکٹر ڈی کے بھی موجود تھا. ڈاکٹر لامبا نے بتایا کہ جمعہ کو سونم وانگچک کے موت کے لیے 20 واں دن ہے، اور ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتنی دیر تک نہ کھانے کے اثرات ان کے جسم پر صاف نظر آتے ہیں۔ لہذا، طبی ٹیم باقاعدگی سے صحت کے تمام اہم پیرامیٹرز کی جانچ کر رہی ہے۔
Hunger Strike Day 20— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 17, 2026
Sonam Wangchuk’s Health Update
Total weight loss- 9.5 Kg
Blood pressure - 108/68
Mild Hydration is observed pic.twitter.com/aOYD9ryJCA
24 گھنٹوں میں 350 گرام وزن میں کمی
میڈیکل بلیٹن کے مطابق سونم وانگچک کا موجودہ وزن 56.55 کلوگرام ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جمعرات کے مقابلے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس کا وزن 350 گرام کم ہوا ہے۔ یہ مسلسل وزن میں کمی ڈاکٹروں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ روزے کے آغاز سے ہی اس کا وزن مسلسل کم ہو رہا ہے۔
ہلکی پانی کی کمی، لیکن ذہنی طور پر پوری طرح چوکس
ڈاکٹروں کے مطابق سونم وانگچک کا بلڈ پریشر 108/68 ایم ایم ایچ جی ریکارڈ کیا گیا۔ اس کا بلڈ شوگر 80 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر تھا، اس کی نبض کی شرح 72 فی منٹ تھی، اور اس کی آکسیجن سیچوریشن (SpO2) 96 فیصد تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وقت تمام پیرامیٹرز کنٹرول میں ہیں تاہم طویل روزے کی وجہ سے مسلسل نگرانی ضروری ہے۔
ڈاکٹر ستیش لامبا نے کہا کہ سونم وانگچک کی ہائیڈریشن کی حیثیت "منصفانہ" ہے، حالانکہ ہلکی پانی کی کمی ہے۔ اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر پوری طرح چوکنا ہے اور معمول کے مطابق بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی جسمانی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کسی بھی تبدیلی پر فوری طبی فیصلے کرنے کے لیے میڈیکل ٹیم ہر وقت موجود ہے۔
یہ تحریک تعلیمی اصلاحات کا کر رہی ہے مطالبہ
میڈیکل ٹیم سونم وانگچک کا وزن، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، نبض، آکسیجن لیول اور ہائیڈریشن کو باقاعدگی سے چیک کر رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جتنا طویل روزہ جاری رہے گا، صحت کے خطرات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ان کی ہر سرگرمی اور صحت کے اشاریوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔
سونم وانگچک تعلیمی نظام میں جامع اصلاحات، امتحانی نظام میں شفافیت، پیپر لیک کے معاملات میں جوابدہی اور طلبہ کے مسائل پر ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر ہیں۔ احتجاج میں ان کے ساتھ متعدد طلباء اور نوجوان شامل ہیں۔ اس تحریک کو مختلف طلبہ تنظیموں، سماجی کارکنوں اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے۔