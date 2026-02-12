سپریم کورٹ میں انکشاف! احمد آباد طیارہ حادثے کی تحقیقات اب آخری مرحلے میں
CJI نے کہا کہ ہمیں کسی خاص برانڈ کے ہوائی جہاز کے خلاف تبصرہ کرتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے۔
Published : February 12, 2026 at 9:47 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو مرکز سے کہا کہ وہ 'طریقہ وارانہ پروٹوکول' کے بارے میں اب تک کی ایک مختصر رپورٹ درج کرے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بورڈ (اے اے آئی بی) کی 12 جون 2025 کو ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کی تحقیقات اب آخری مراحل میں ہے۔
ایئر انڈیا بوئنگ 787-8 فلائٹ AI-171، جو لندن کے گیٹوک ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوئی تھی، کو پائلٹ ان کمانڈ کیپٹن سمیت سبھروال اور شریک پائلٹ کیپٹن کلائیو کنڈر چلا رہے تھے۔ یہ طیارہ گجرات کے احمد آباد سے ٹیک آف کے بعد گر کر تباہ ہوگیا جس میں 241 مسافروں اور عملے کے ارکان سمیت 260 افراد ہلاک ہوگئے۔ مرنے والوں میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی شامل ہیں۔
یہ کیس چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ این جی او سیفٹی میٹرز فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا، "جو کچھ ہوا وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس حادثے کے بعد اسی بوئنگ 787 کے تین اور ایئر انڈیا کے طیاروں کو بھی (فیول سوئچ کے ساتھ) اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔"
CJI نے کہا، "میڈیا کی خبروں پر مت جائیں...پچھلے ہفتے یا اس سے زیادہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بوئنگ، یہ ڈریم لائنر 787، لندن سے بنگلورو آ رہا تھا، اور وہاں سوئچ مل گیا... میں قریب سے پیروی کر رہا تھا کیونکہ اتوار کو، میں پیرس سے دہلی جانے والے ڈریم لائنر پر تھا، کچھ نہیں ملا، اور ایئر لائن نے ایک سرکاری بیان جاری کیا کہ بالکل ٹھیک ہے۔"
سی جے آئی نے کہا، "یہ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ تھا۔ 261 بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے۔" ایک ایسے والدین کے لیے جو اپنے پائلٹ بیٹے کو اس طرح کھو رہے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم والد کے ساتھ پوری طرح ہمدردی رکھتے ہیں، اور ہم واقعی نہیں جانتے کہ وہ اس صدمے اور خالی پن پر کیسے قابو پائیں گے۔
سی جے آئی نے کہا، "لیکن ہمیں کسی خاص برانڈ کے طیارے کے خلاف تبصرہ کرتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایک وقت تھا جب ڈریم لائنر کو بہترین اور محفوظ ترین طیاروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔"
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے مرکزی حکومت اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ اے اے آئی بی تحقیقات اپنے آخری مراحل میں ہے اور کچھ حصوں کو دوسرے ممالک میں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق تین درخواستوں کو تین ہفتوں کے بعد مکمل سماعت کے لیے درج کیا جا سکتا ہے۔
بنچ نے ابتدائی طور پر اس بات پر غور کیا کہ اے اے آئی بی کی تحقیقاتی رپورٹ اسے سیل بند لفافے میں پیش کی جانی چاہیے۔ مہتا نے بنچ کو یقین دلایا کہ تحقیقات کی تفصیلات ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ بنچ نے کہا کہ اے اے آئی بی کا کردار حادثے کی وجہ کا تعین کرنا تھا، مقصد بتانا نہیں۔
بھوشن نے کہا کہ 8000 سے زیادہ پائلٹ کہہ رہے ہیں کہ بوئنگ 787 غیر محفوظ ہے اور اسے گراؤنڈ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اے اے آئی بی کی تحقیقاتی ٹیم کے پانچ ارکان ڈی جی سی اے سے ہیں۔ مہتا نے کہا، "بھوشن کو مطمئن کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بھوشن کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی جائے۔" بنچ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ تحقیقات کے دوران اب تک کے طریقہ کار کے پروٹوکول پر رپورٹ پیش کرے۔
سی جے آئی نے کہا، "آئیے اے اے آئی بی کی تحقیقات کا نتیجہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کورٹ آف انکوائری کی ضرورت ہوگی" اور تین ہفتوں کے بعد تینوں درخواستوں پر سماعت کا وقت مقرر کیا۔ 28 جنوری کو، سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کی سماعت کرنے پر اتفاق کیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ 12 جون 2025 کو ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کی سرکاری تحقیقات نے شہریوں کے زندگی، مساوات اور درست معلومات تک رسائی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حادثے پر اے اے آئی بی کی ابتدائی رپورٹ میں مرنے والے پائلٹ کیپٹن سبھروال کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔