ڈی ایم کے نے حلقہ بندی بل کی حمایت کا اعلان کر دیا، اسٹالن کی زیر صدارت اراکینِ پارلیمنٹ کی میٹنگ میں فیصلہ
قابل ذکر ہے کہ لوک سبھا میں ڈی ایم کے، کے 22 اور راجیہ سبھا میں 8 اراکینِ پارلیمنٹ ہیں۔
Published : November 28, 2026 at 12:00 PM IST
چنئی: دراوڑ منیتر کزگم (ڈی ایم کے) پیر کو پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں حلقہ بندی بل (ڈی لمیٹیشن بل) کی حمایت کرے گی، جب کہ ڈی ایم کے، کے رکنِ پارلیمنٹ اے راجہ نے کہا کہ لوک سبھا میں ان کا 7.18 فیصد نشستوں کے حصے کا مطالبہ "برقرار رکھا جا رہا ہے"۔
"ہمارا مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ (لوک سبھا میں نشستوں کا) 7.18 فیصد حصہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسے برقرار رکھا جا رہا ہے۔" اے راجہ نے پارٹی سربراہ ایم کے اسٹالن کی زیرِ صدارت ڈی ایم کے، کے تمام اراکینِ پارلیمنٹ کے ساتھ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ یہ اجلاس ڈی ایم کے کے ہیڈکوارٹر 'انا اریوالایم' میں منعقد ہوا، جہاں اراکین نے پارلیمنٹ کے ایوانِ بالا اور ایوانِ زیریں میں اپنائی جانے والی حکمتِ عملی پر غور کیا۔
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On the Union Cabinet's approval of the Delimitation Bill, DMK MP A. Raja says, "Our consistent demand is that the share of 7.18% (seat share in Lok Sabha) should not be altered. Now it is being maintained. Of course, procedural issues are there; we will address them. If necessary, we will give an amendment."— ANI (@ANI) November 28, 2026
انہوں نے کہا، "بلاشبہ اس میں طریقہ کار سے متعلق کچھ مسائل موجود ہیں، جنہیں ہم حل کریں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم ترمیم بھی پیش کریں گے۔"
اس بل کے لیے ڈی ایم کے کی حمایت بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کے بل پاس کرانے کے منصوبے کے لیے ایک بڑی کامیابی ثابت ہوگی۔ پارٹی کے لوک سبھا میں 22 اور راجیہ سبھا میں 8 اراکینِ پارلیمنٹ ہیں۔ جمعہ کے روز اسٹالن نے اس بات پر زور دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں لوک سبھا میں تمل ناڈو کا موجودہ 7.18 فیصد نشستوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔
دراوڑی جماعت کے سربراہ نے مزید کہا کہ سال 1971 کی مردم شماری کی بنیاد پر طے شدہ اور پہلے سے منجمد کی گئی ریاستوں کی پارلیمانی نمائندگی کا موجودہ تناسب مزید 25 سال تک منجمد رہنا چاہیے۔
پارٹی سربراہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ "مؤقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کوئی سمجھوتہ نہیں؛ ڈی ایم کے تمل ناڈو کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹے گی۔"
مرکزی حکومت آئندہ پیر کو لوک سبھا میں ایک نیا حلقہ بندی بل پیش کرے گی، جس میں خواتین کے کوٹے کے قانون کو فوری طور پر نافذ کرنے کے لیے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کی نشستوں میں 50 فیصد اضافے کی شق شامل ہے۔ نئے بل میں یہ شق بھی رکھی گئی ہے کہ خواتین کے لیے مخصوص نشستیں باری باری (روٹیشن کے ذریعے) اس طریقے سے مختص کی جائیں گی جیسا کہ حلقہ بندی کمیشن مناسب سمجھے گا۔
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