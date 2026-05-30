ڈی کے شیوکمار 3 جون کو کرناٹک کے وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے، کانگریس پارٹی نے مہر لگا دی
کانگریس پارٹی کی سرکاری معلومات کے مطابق، ڈی کے شیوکمار 3 جون کو لوک بھون میں وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے۔
Published : May 30, 2026 at 5:36 PM IST
بنگلورو: ڈی کے شیوکمار 3 جون کو لوک بھون میں کرناٹک کے نئے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ ڈی کے شیوکمار ودھان سودھ کی سیڑیوں پر حلف لیں گے۔ تاہم، کانگریس پارٹی نے اب اعلان کیا ہے کہ حلف برداری کی تقریب 3 جون کو لوک بھون کے گلاس ہاؤس میں ہوگی۔
ڈی کے شیوکمار کی حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کا انکشاف کرتے ہوئے کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر جی سی چندر شیکھر نے کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری کے بارے میں میڈیا میں جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلف برداری کی تقریب ودھان سودھ میں منعقد نہیں ہوگی۔
پارٹی نے 3 جون کو لوک بھون میں حلف برداری کی تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب کا وقت طے نہیں ہوا ہے لیکن جلد ہی اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حلف اٹھانے والے وزراء کی تعداد کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس پر کانگریس ہائی کمان فیصلہ کرے گی۔
ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کوئی بڑی تقریب منعقد نہیں ہو رہی۔ مزید برآں عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے کسی بھی بڑے پروگرام کا انعقاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی سی چندر شیکھر نے مداحوں اور پارٹی حامیوں سے تعاون کی اپیل کی۔ کرناٹک کے منتخب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے ہفتہ کو یہاں لوک بھون میں گورنر تھاورچند گہلوت سے ملاقات کی۔