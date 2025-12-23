ڈی کے شیوکمار پہنچے دہلی، سی ایم کے عہدے کے بارے میں قیاس آرائیوں پر کہا، میں سیاست کرنے نہیں آیا ہوں
نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈی کے شیوکمار نے کہا کہ وہ یہاں کسی سیاسی وجہ سے نہیں آئے ہیں۔
نئی دہلی: کرناٹک کے نائب وزیر اعلی ڈی کے شیوکمار منگل کو دہلی پہنچے۔ قومی دارالحکومت کے اپنے دورے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد صرف اور صرف آبپاشی اور شہری ترقی جیسے ریاستی مسائل کے بارے میں مرکزی وزراء سے ملاقات کرنا ہے۔ انہوں نے کسی بھی سیاسی ایجنڈے کو مسترد کر دیا۔
دیگر سیاسی معاملات پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے شیوکمار نے کہا کہ "میں یہاں کسی سیاست کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اپنی ریاست، آبپاشی اور شہری ترقی کے حوالے سے مرکزی وزراء سے ملنے آیا ہوں۔ میں دوسرے سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جو فی الحال پلان میں نہیں ہیں۔"
کرناٹک میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں عروج پر ہیں۔ اس دوران ڈی کے شیوکمار دہلی کا دورہ کر رہے ہیں۔ ڈھائی سال کے لیے اقتدار کی تقسیم کے معاہدے کی افواہیں اس وقت پھر سے عام ہیں جب ریاست میں سدارامیا حکومت نے حال ہی میں اپنی میعاد کا نصف پورا کر لیا ہے۔
ڈی کے شیوکمار نے 'وکست بھارت - روزگار اور ذریعہ معاش مشن (دیہی) ایکٹ 2025' پر تنقید کرتے ہوئے اسے "اختتام کی شروعات" قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نئے فنڈنگ پیٹرن (اخراجات کی حصے داری) سے یہ اسکیم ریاستوں کے لیے ناقابل ہو جائے گی۔
نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شیوکمار نے کہا، "یہ اختتام کی شروعات ہے۔ مہاتما گاندھی کا نام ہٹا کر وہ اسکیم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ کون سی ریاستی حکومت 40 فیصد فنڈز میں حصہ ڈالے گی؟ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں سمیت کوئی بھی ریاست ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ اسکیم مستقبل میں ناکام ہو جائے گی... کسی بھی ریاست کے لیے 40 فیصد فنڈ دینا ناممکن ہے..."
پارلیمنٹ نے 18 دسمبر کو 'وکاسیت بھارت - روزگار اور روزی روٹی گارنٹیڈ مشن (دیہی) (VB-G RAM G) بل' منظور کیا اور اسے 21 دسمبر کو صدر جمہوریہ کی منظوری ملی۔
یہ قانون موجودہ 100 دنوں سے ہر دیہی گھرانے کو سالانہ 125 دن کی اجرت کی ملازمت کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بغیر ہنر کے کام کرنا چاہتے ہیں۔
قانون کے سیکشن 22 کے مطابق، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں کے درمیان فنڈ شیئرنگ پیٹرن 60:40 ہوگا، جب کہ شمال مشرقی ریاستوں، ہمالیائی ریاستوں، اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں (اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، اور جموں و کشمیر) کے لیے یہ حصہ 90:10 ہوگا۔
