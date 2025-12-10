دیوالی یونیسکو کی غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل، دہلی میں آج جشن کا اہتمام
کپل مشرا نے کہا کہ دیوالی صرف ایک تہوار نہیں ہے بلکہ بھارتی ثقافت، روحانیت اور 'اندھیرے سے روشنی' کے ابدی جذبے کی علامت ہے۔
Published : December 10, 2025 at 9:11 AM IST
نئی دہلی: یونیسکو نے بھارتی تہوار دیوالی کو غیر مادی ثقافتی ورثے کی اپنی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان آج کیا جائے گا۔ اس جانکاری کو شیئر کرتے ہوئے دہلی کے فن، ثقافت، زبان اور سیاحت کے وزیر کپل مشرا نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے۔
یونیسکو نے بھارت کے ثقافتی تہوار دیوالی کو غیر مادی ثقافتی ورثے کی اپنی فہرست میں شامل کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ بھارتی سماج اور اس کے ثقافتی ورثے کے لیے فخریہ لمحہ ہے۔
پی ایم مودی کی کوششوں کی تعریف کی
کپل مشرا نے اس تاریخی کامیابی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ 'یہ فیصلہ بھارت کی بھرپور روحانی روایت اور ثقافتی تنوع کی عالمی پہچان کی علامت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے کا باضابطہ اعلان آج 10 تاریخ کو دہلی کے لال قلعہ میں کیا جائے گا۔ اس موقعے پر ملک دیوالی کی طرح تہوار کے ماحول میں رنگ جائے گا۔'
انہوں نے کہا کہ دہلی حکومت یونیسکو کے اعلان کا جشن منانے کے لیے وسیع اور عظیم الشان تقریبات کی تیاری کر رہی ہے۔ ان تقریبات میں لال قلعہ پر دیوالی کی ایک بڑی تقریب، دہلی بھر کے بڑے چوراہوں اور گلیوں میں روشنی اور سجاوٹ، دہلی کی تمام سرکاری عمارتوں پر روشنیوں کا اہتمام، اور وزیر اعلیٰ اور پوری کابینہ کی موجودگی میں دہلی ہاٹ میں دیوالی کا جشن شامل ہوگا۔
کپل مشرا نے کہا کہ 'دیوالی صرف ایک تہوار نہیں ہے بلکہ بھارتی ثقافت، روحانیت اور "اندھیرے سے روشنی" کے ابدی جذبے کی علامت ہے۔ یہ اعزاز پوری قوم کے لیے باعث افتخار ہے۔ دہلی حکومت تمام شہریوں سے اس تاریخی موقعے پر جوش و خروش، ہم آہنگی، خوشحالی اور ثقافتی اتحاد کے ساتھ تقریبات میں شامل ہونے کی اپیل کرتی ہے۔ اس بار بی جے پی حکومت نے دہلی میں دیوالی کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔
واضح رہے کہ سات دسمبر کو لال قلعہ کی فصیل پر منعقدہ یونیسکو کی بین الحکومتی کمیٹی برائے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی 20ویں کانفرنس میں کئی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، مرکزی وزیر ثقافت و سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت، یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد ال اینانی اور یونیسکو میں ہندوستان کے مستقل نمائندے وشال وی شرما کے ساتھ اس کے افتتاح میں شریک ہوئے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہلی اس عالمی تقریب کی میزبانی کے لیے سب سے موزوں اور علامتی مقام ہے۔ دہلی صرف ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مہابھارت میں بیان کردہ اندرا پرستھ سے لے کر جدید جمہوری بھارت تک دہلی نے 3000 سال کے مسلسل ثقافتی سفر کا مشاہدہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارت کا غیر مادی ثقافتی ورثہ دنیا کے امیر ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ ویدوں، اپنشدوں، اور یوگا سے لے کر ہمارے تہواروں، رسومات، اور فنون لطیفہ تک جو فطرت، موسموں، فصلوں کے ساتھ ہم آہنگی کا جشن مناتے ہیں۔ ہندوستان نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ ثقافت عجائب گھروں میں نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں بستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال یونیسکو کانفرنس کی میزبانی کرتے ہوئے بھارت اپنے غیر محسوس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے اپنے عہد کا اعادہ کرتا ہے۔
