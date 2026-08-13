غیر متناسب اثاثہ جات کیس: راہل گاندھی نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا
الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے راہول گاندھی کے خلاف غیر متناسب اثاثہ جات کی شکایت کی جانچ کرنے کا حکم دیا تھا۔
Published : August 13, 2026 at 3:58 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے کرناٹک کے بی جے پی کارکن ایس وگنیش ششیر کے ذریعہ اپنے خلاف لگائے گئے غیر متناسب اثاثوں کے الزامات سے متعلق ایک معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ 17 اگست کو اس درخواست کی سماعت کرے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے سی بی آئی اور ای ڈی کو راہول گاندھی کے خلاف غیر متناسب اثاثہ جات کی شکایت کی جانچ کرنے کا حکم دیا تھا۔
گاندھی نے ہائی کورٹ کے احکامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور ششیر کی شکایت کی بنیاد پر شروع کی گئی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ان کے پاس آمدنی کے معلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثے ہیں۔ انہوں نے الگ سے کارروائی کو الہ آباد ہائی کورٹ سے دہلی ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔
20 جولائی کو اس معاملے پر غور کرتے ہوئے، ہائی کورٹ نے سی بی آئی کے حلف نامہ کو ناقابل قبول پایا اور اسے ایک نیا حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی جس میں اس کی تحقیقات کی حیثیت کا خاکہ پیش کیا جائے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ ای ڈی نے ضروری قدم اٹھائے ہیں اور واضح کیا کہ اگر اس کی تحقیقات سے کوئی قابل عمل معلومات ملتی ہیں تو ایجنسی مناسب قانونی کارروائی شروع کرنے کے لئے آزاد ہوگی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے معاملے کی مزید سماعت 20 اگست کو مقرر کی۔