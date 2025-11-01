'عدالتی حکم کی نافرمانی پر آہنی پنجے سے نمٹنا چاہئے‘: سپریم کورٹ
کندھائی کے ایس ایچ او کے خلاف برہمی ظاہر کرتے ہوئے جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل بنچ سخت تبصرہ کیا۔
Published : November 1, 2025 at 10:38 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کندھائی پولیس اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اترپردیش کے پرتاپ گڑھ میں واقع کندھائی پولیس اسٹیشن کے افسر نے عدالت کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کرتے ہوئے جبری کارروائی کے خلاف واضح ہدایات کے باوجود ایک درخواست گزار کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس پر حملہ بھی کردیا۔ اس پر سپریم کورٹ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ انصاف کے دھارے کو آلودہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔
جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل بنچ نے 17 اکتوبر کو اپنے فیصلہ میں نوٹ کیا کہ "عرضی گزار نے الزام لگایا کہ ایس ایچ او نے عدالت کے حکم کو قبول نہیں کیا اور مقامی زبان میں چیخ چیخ کر کہا کہ "میں سپریم کورٹ کا آدیش نہیں مانوں گا"۔
بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گلاب سنگھ سونکر کے خلاف دائر کی گئی ہے درخواست جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے 28 مارچ 2025 کو منظور کیے گئے حکم کے ذریعے تحفظ فراہم کرنے اور زبردستی کاروائی کے خلاف خاص ہدایت کے باوجود اسے 25 اپریل کو کام کے مقام سے گھسیٹا گیا اور حراست میں لیا گیا۔
درخواست گزار نے الزام لگایا کہ گرفتاری کے بعد اس پر جسمانی تشدد کیا گیا جبکہ اس نے پہلے ہی 28 مارچ 2025 کو عدالت کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ ایس ایچ او کے سامنے پیش کردیا تھا، لیکن ایس ایچ او نے اسے مسترد کر دیا اور درخواست گزار کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا۔
قبل ازیں عدالت عظمیٰ نے یوپی کے محکمہ داخلہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ اے ڈی جی پی کے درجے سے نیچے کے افسر کے ذریعے معاملے کی انکوائری کرے۔ انکوائری افسر کی رپورٹ میں کہا گیا کہ "تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ کندھائی پولیس نے رام ساگر تیواری کو ٹرائل کورٹ (سی جے ایم، پرتاپ گڑھ) کے جاری کردہ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا تھا۔ درخواست گزار رام ساگر تیواری کو غیر ضروری طور پر پولیس اسٹیشن میں حراست میں رکھا گیا"۔
عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں کہا کہ ’’مذکورہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جواب دہندہ کے ذریعہ عدالت کے حکم کی جان بوجھ کر نافرمانی کی گئی ہے اور ایسا کرنے والوں کے ساتھ آہنی پنجوں سے نمٹا جانا ضروری ہے‘‘۔ عدالت نے مزید کہا کہ ’’پولیس کی وردی کی آڑ میں انصاف کے دھارے کو آلودہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی‘‘۔
بنچ نے ریاستی حکومت کو فوری طور پر کارروائی کرنے کی ہدایت دی اور اگلی سماعت تک کی گئی کارروائی سے عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ بنچ نے اس معاملے کی مزید سماعت 7 نومبر کو مقرر کی ہے۔