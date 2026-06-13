'نوکری سے برطرفی سب سے بڑی سزا ہے، اس سے خاندان بھی برباد ہوتا ہے': سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے کہا کہ بدعنوانی جیسے سنگین مقدمات کے علاوہ معمولی غلطیوں پر برطرفی کا فیصلہ نہ کیا جائے۔
Published : June 13, 2026 at 8:51 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملازمت سے برخاستگی سروس فقہ میں سب سے سخت سزا ہے۔ اس کا نہ صرف ملازم بلکہ ان کے زیر کفالت افراد پر بھی تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا کوئی جرمانہ یا سزا عائد کرنے سے پہلے، تادیبی اتھارٹی کو احتیاط سے اس بات پر غور کرنا چاہیے جیسے غفلت یا بدانتظامی کی نوعیت اور اس کی شدت، سروس کا دورانیہ، ماضی کا ریکارڈ، عمر، اور آیا آجر کو کوئی مالی نقصان پہنچا ہے۔
جسٹس سنجے کرول اور جسٹس این کے سنگھ نے کہا کہ برطرفی کو عام طور پر جائز قرار دیا جاتا ہے جہاں بدانتظامی (بدتمیزی یا لاپرواہی) اتنی سنگین ہو کہ ملازم کی مسلسل ملازمت نظم و ضبط، اعتماد، یا تنظیم کے کام کاج کے خلاف ہو گی۔ بنچ نے واضح کیا کہ بدعنوانی، بھتہ خوری، اخلاقی گراوٹ، فنڈز میں غبن، آجر کو کافی نقصان پہنچانے والی کارروائیوں، یا ملازمت کے لیے مجموعی طور پر نااہلی کے مقدمات میں برطرفی کی بنیادیں مختلف ہیں۔
اپنے 11 جون کے فیصلے میں بنچ نے کہا تاہم، جہاں بدعنوانی میں ، اخلاقی گراوٹ، مالی غبن، یا آجر کے لیے کوئی ثابت شدہ نقصان شامل نہیں ہے، اور جہاں بغیر کسی بڑے داغ کے طویل سروس ہوئی ہے، وہاں تادیبی اتھارٹی کو احتیاط سے جائزہ لینا چاہیے کہ آیا کم سزا انصاف کی تکمیل کرے گی۔"
عدالت عظمیٰ نے مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ڈسٹری بیوشن کمپنی لمیٹڈ کے ایک ملازم کو برطرف کرنے کے 2017 کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے یہ مشاہدات کئے۔ بنچ نے کہا کہ اپیل کنندہ کے خلاف بدانتظامی ثابت ہوئی ہے کہ اس میں بے ضابطگی، نافرمانی اور اس کے نتیجے میں دستاویزات میں چھیڑ چھاڑ شامل ہے، اور عدالت کسی بھی دفتر یا ادارے میں نظم و ضبط کی اہمیت کو کم نہیں کر رہی ہے۔
بنچ نے مزید کہا، "تاہم، موجودہ مواد میں بدعنوانی، بھتہ خوری، اخلاقی گراوٹ، فنڈز کے غبن، آجر کو کوئی ثابت شدہ مالی نقصان، عوامی اسکینڈل یا ادارے کو بدنام کرنے والے کسی بھی طرز عمل کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ الزامات زیادہ تر اندرونی دفتری کاموں سے پیدا ہوئے ہیں اور عوامی خدمت سے متعلق تنازعات میں نہیں آئے ہیں۔"
بنچ نے زور دے کر کہا کہ سروس فقہ میں ملازمت سے برخاستگی سب سے سخت سزا ہے جو کسی قصوروار ملازم کو دی جا سکتی ہے۔ بنچ نے مزید کہا، "یہ آجر اور ملازم کے درمیان تعلق کو مستقل طور پر توڑ دیتا ہے، اور عام طور پر ملازم کو اس کی پچھلی سروس کے فوائد، جیسے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے فوائد سے محروم کر دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف ملازم کو اس کی موجودہ آمدنی سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے زیر کفالت خاندان کے افراد کو ان کی روزی روٹی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔"
کیس کا پس منظر
پورا تنازعہ اپیل کنندہ کے خلاف شروع کی گئی تادیبی کارروائی سے پیدا ہوا، جو مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ڈسٹری بیوشن کمپنی لمیٹڈ میں ملازم تھا۔ اس کارروائی کا اختتام 12 جولائی 2017 کو جاری کردہ ایک حکم پر ہوا، جس میں اسے ملازمت سے برخاست کیا گیا اور اس کی معطلی کی مدت کو سزا کے طور پر سمجھا گیا۔
اس برطرفی کے حکم کو بعد میں لیبر کورٹ، انڈسٹریل کورٹ، اور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا۔ اس کے بعد اپیل کنندہ نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔