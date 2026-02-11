لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر نو مارچ کو ہو سکتی ہے بحث: ذرائع

ETV Bharat / bharat

اپوزیشن جماعتوں نے تعصب کا الزام لگاتے ہوئے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے۔

لوک سبھا اسپیکر اوم برلا (ANI فائل فوٹو)
Published : February 11, 2026 at 9:28 AM IST

نئی دہلی: لوک سبھا سکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک پر بجٹ اجلاس کے دوسرے حصے کے پہلے دن 9 مارچ کو بحث ہونے کا امکان ہے۔ کانگریس نے منگل کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی۔

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے کہا، "منگل کو دوپہر 1:14 بجے، ہم نے قواعد و ضوابط کے قاعدہ 94C کے تحت اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی۔" کانگریس ذرائع نے بتایا کہ لوک سبھا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نوٹس پر کل 118 ارکان پارلیمنٹ نے دستخط کیے ہیں۔

تحریک عدم اعتماد میں اسپیکر کے خلاف چار واقعات

ذرائع کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے "کھلے عام پارٹی بازی" کا الزام لگایا اور کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد میں اسپیکر کے خلاف چار واقعات کا ذکر ہے۔

ایوان میں بولنے کی اجازت نہیں

اس میں اپوزیشن کا یہ الزام بھی شامل ہے کہ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کے دوران لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ راہل گاندھی نے چین کے ساتھ 2020 کے تعطل پر بات کرنے کے لیے جنرل ایم ایم نروانے کی غیر مطبوعہ یادداشت کا حوالہ دیا۔

"قابل اعتراض اور ذاتی حملے"

ذرائع نے بتایا کہ اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ نے سابق وزرائے اعظم کے خلاف بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے کے مبینہ "قابل اعتراض اور ذاتی حملوں" کے ساتھ ساتھ آٹھ ممبران پارلیمنٹ کی معطلی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ مزید برآں، اسپیکر اوم برلا کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی تھی کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ایوان میں نہ آئیں، اس اطلاع کے بعد کہ کانگریس کے کچھ اراکین پارلیمنٹ وزیر اعظم کی نشست پر آ سکتے ہیں اور "ایسا واقعہ پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا"۔

تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ان سے اپیل

تاہم، ٹی ایم سی ایم پی ابھیشیک بنرجی نے منگل کو کہا کہ ترنمول کانگریس نے کانگریس سے کہا کہ وہ اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ان سے اپیل کرے۔ ٹی ایم سی نے کہا کہ اگر اسپیکر دو تین دن کے اندر اپوزیشن کی اپیل پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پارٹی عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کرے گی۔

