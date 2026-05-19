دہلی میں اقلیتی بہبود پر تبادلہ خیال، اقلیتی مسائل سے نمٹنے کے لیے موثر طریقہ کار تیار کرنے پر غور
Published : May 19, 2026 at 4:42 PM IST
نئی دہلی: قومی اقلیتی کمیشن (این سی ایم) نے نئی دہلی کے سشما سوراج بھون میں "ریاستی اقلیتی کمیشنوں کی کانفرنس" کا اہتمام کیا۔ کانفرنس میں ملک بھر سے چیئرپرسنز، ممبران، سینئر حکام، پالیسی سازوں اور اقلیتی برادریوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اقلیتی بہبود، ادارہ جاتی مضبوطی، شکایات کے ازالے کے طریقہ کار، اور جامع ترقی جیسے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو، اقلیتی امور کے وزیر مملکت جارج کورین، اتر پردیش حکومت میں اقلیتی بہبود، مسلم وقف اور حج کے وزیر مملکت دانش آزاد انصاری اور تلنگانہ حکومت میں اقلیتی بہبود کے وزیر اور سابق ہندوستانی کرکٹر محمد اظہر الدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کانفرنس کا آغاز قومی اقلیتی کمیشن کے عہدیداروں کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا۔ مختلف ریاستوں سے آنے والے نمائندوں نے اپنی اپنی ریاستوں میں اقلیتی برادریوں کے لیے جاری اسکیموں، چیلنجوں اور کامیابیوں پر تبادلہ خیال کیا۔
کانفرنس کا بنیادی مقصد ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل قائم کرنا اور اقلیتی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک موثر طریقہ کار تیار کرنا تھا۔ کانفرنس کے دوران تعلیم، روزگار، سکل ڈویلپمنٹ، خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کے انضمام جیسے موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اپنے خطاب میں کہا کہ مرکزی حکومت "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس" کے اصول پر کام کر رہی ہے اور اقلیتی برادریوں کی ترقی کے لیے متعدد اسکیموں کو نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان اسکیموں کے فوائد معاشرے کے آخری فرد تک پہنچیں۔
اقلیتی امور کے وزیر مملکت جارج کورین نے کہا کہ مرکزی حکومت اور ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل ہی اقلیتوں کی ترقی کو تیز کر سکتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
اتر پردیش حکومت میں اقلیتی بہبود، مسلم وقف اور حج کے وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں اقلیتوں کے لیے بہت سی فلاحی اسکیمیں لاگو کی جارہی ہیں اور حکومت خاص طور پر تعلیم، روزگار اور سماجی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کی قومی سطح کی کانفرنسیں ریاستوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے اور بہتر ماڈل اپنانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ تلنگانہ حکومت میں اقلیتی بہبود کے وزیر اور سابق ہندوستانی کرکٹر محمد اظہر الدین کی موجودگی بھی ایک خاص بات تھی۔ اظہر الدین نے نوجوانوں کو تعلیم اور کھیلوں سے جوڑنے پر زور دیا اور کہا کہ معاشرے کی ترقی میں نوجوانوں کی شرکت بہت ضروری ہے۔
کانفرنس میں شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے، اقلیتی کمیشنوں کے کام کاج کو ہموار کرنے اور سرکاری اسکیموں کی رسائی بڑھانے کے لیے کئی تجاویز پیش کی گئیں۔ تقریب میں موجود نمائندوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اقلیتی برادریوں کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، تب ہی ترقی کے ثمرات سماج کے ہر طبقے تک پہنچیں گے۔
اقلیتوں کے قومی کمیشن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کانفرنسیں ریاستوں کے درمیان بات چیت اور تعاون کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پر مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔