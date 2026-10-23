'بھارت اور چین کے درمیان پھر کشیدگی، ایل اے سی پر فوجی آمنے سامنے'، کانگریس کا مودی حکومت پر حملہ
کانگریس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزارت خارجہ نے جواب دیا۔ مکمل تفصیل پڑھیں
Published : October 23, 2026 at 10:44 PM IST
نئی دہلی: آئی ٹی بی پی کے ڈائریکٹر جنرل شتروجیت کپور کے ایک بیان نے ملک کی سیکورٹی صورتحال پر سوال اٹھائے ہیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے وزیر اعظم نریندر مودی سے سیدھا جواب طلب کیا ہے۔ شتروجیت کپور نے کہا کہ اروناچل پردیش میں کئی مقامات پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی صورتحال اب بھی برقرار ہے۔
Enough CLEAN CHITS to China. PM Modi must COME CLEAN before India! Three questions demand answers: 1. NATIONAL SECURITY The ITBP DG's confirmation of continuing PLA face-offs in Arunachal Pradesh is deeply alarming. After Doklam and Galwan, is another serious confrontation unfolding? Reports of Chinese incursions near Taksing emerged in August. Yet, even 47 days after Corps Commander-level talks at Wacha–Damai, reportedly just 180 km away, confrontations continue. Has India's patrolling access been compromised? Arunachal Pradesh is an inseparable part of India. Why is the nation being kept in the dark? 2. ECONOMIC SECURITY Since Galwan sacrifice of 20 Indian Army bravehearts, (FY2020–21), Chinese imports have surged 102%, while India's trade deficit with China has ballooned 155% to $112.16 billion. Even Finance Minister Nirmala Sitharaman admits China obstructs Indian exports. Yet, the Government is easing Chinese investment restrictions and considering PLI benefits for eligible China-linked ventures. Has Make in India become Import from China? 3. DIPLOMATIC ACCOUNTABILITY At least 23 reported Modi–Xi meetings and interactions, 25 Special Representatives' rounds involving NSA Ajit Doval, 36 WMCC meetings, and successive SCO and BRICS Summits. What tangible results have these engagements delivered? Have India's pre-May 2020 patrolling rights been fully restored? Our Armed Forces have our complete confidence. But National security demands accountability, not diplomatic photo opportunities & Hugplomacy! Instead of attacking the Opposition, PM Modi must take Parliament and the Nation into confidence. https://t.co/WxHQ2ZtKV4— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 23, 2026
کانگریس پارٹی نے ان کے بیان پر وضاحت مانگی ہے۔ پارٹی صدر کھرگے نے ان واقعات کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ انہوں نے حکومت سے قومی سلامتی، چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان بار بار ہونے والے سفارتی مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے سوال کیا۔ ابھی ایک ماہ قبل بھارت اور چین کے درمیان بات چیت کی خبر آئی تھی۔ کہا گیا کہ ان مذاکرات کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) کے ساتھ حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ کور کمانڈر کی سطح پر بات چیت گزشتہ ماہ 6 ستمبر کو واچا دمائی بارڈر میٹنگ پوائنٹ پر ہوئی تھی۔
کانگریس صدر کھرگے نے کہا کہ اروناچل پردیش میں چینی فوجیوں کے ساتھ جاری تصادم کی آئی ٹی بی پی کے ڈی جی کی تصدیق انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ڈوکلام اور گلوان کے بعد کیا ایک اور سنگین تصادم ہو رہا ہے؟ اگست میں ٹاکسنگ کے قریب چینی دراندازی کی اطلاعات سامنے آئیں۔ اس کے باوجود، واچا دمائی میں کور کمانڈر کی سطح کے مذاکرات کے 47 دن بعد بھی محاذ آرائی جاری ہے۔ کھرگے نے پوچھا، "کیا ہندوستان کی گشتی رسائی متاثر ہوئی ہے؟ اروناچل پردیش ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، کیوں ملک کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟"
کھرگے نے مودی حکومت سے اقتصادی تحفظ کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وادی گلوان میں ہندوستانی فوج کے 20 بہادر جوانوں کی شہادت کے بعد سے چین سے درآمدات میں 102 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ چین کے ساتھ ہندوستان کا تجارتی خسارہ 155 فیصد بڑھ کر 112.16 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بھی تسلیم کیا ہے کہ چین ہندوستانی برآمدات میں رکاوٹ ہے۔ اس کے باوجود، حکومت چینی سرمایہ کاری پر پابندیوں میں نرمی کر رہی ہے اور اہل چینی کمپنیوں کو پی ایل آئی (پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو) کے فوائد دینے پر غور کر رہی ہے۔ کھرگے نے پوچھا کہ کیا ’میک ان انڈیا‘ اب ’چین سے درآمدات‘ بن گیا ہے؟
کانگریس صدر کھرگے نے مودی اور شی جن پنگ کے درمیان 23 ملاقاتوں پر بھی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ این ایس اے اجیت ڈوول کے ساتھ خصوصی نمائندوں کے درمیان بات چیت کے 25 دور ہو چکے ہیں، 36 میٹنگیں، اور لگاتار ایس سی او اور برکس سربراہی اجلاس ہو چکے ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں اور مذاکرات کے کیا ٹھوس نتائج سامنے آئے ہیں؟ کیا مئی 2020 سے پہلے بھارت کی طرف سے گشت کے حقوق مکمل طور پر بحال ہو چکے ہیں؟ ہمیں اپنی مسلح افواج پر مکمل اعتماد ہے۔ لیکن قومی سلامتی کو احتساب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ محض سفارتی تصویر کشی اور گلے شکوے!
Bi-Weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (October 23, 2026) https://t.co/02UiEhucZG— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 23, 2026
وزارت خارجہ نے سوال اٹھنے کے بعد جواب دیا - ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا، "بھارت چین سرحدی علاقوں کے ساتھ حالات وقتاً فوقتاً اس وقت بگڑتے ہیں جب چینی افواج قائم گشتی راستوں سے انحراف کرتی ہیں۔ دونوں فریق لائن آف کنٹرول کے ساتھ بقایا مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ سفارتی اور فوجی طریقہ کار کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔" وزارت نے مزید کہا، "دونوں فریقوں نے بہتر سرحدی انتظام کے لیے بعض علاقوں میں ایل اے سی کے باہمی مفاہمت کو بہتر بنانے کے طریقوں پر بات کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔"
راجستھان کے الور میں آئی ٹی بی پی کے اہلکاروں کے لیے سالانہ اعزازی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، آئی ٹی بی پی کے ڈائریکٹر جنرل کپور نے کہا، "گزشتہ چند دنوں میں، ایسی صورت حال پیدا ہوئی ہے جہاں اروناچل پردیش میں کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔" تاہم کپور نے چین کا نام نہیں لیا۔