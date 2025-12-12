ملک 2027 میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تیار ، کابینہ نے 11 ہزار 718 کروڑ روپے کے بجٹ کو منظوری دی
Published : December 12, 2025 at 5:44 PM IST
نئی دہلی: کابینہ نے ہندوستان میں 2027 کی مردم شماری کے لیے 11,718 کروڑ روپے کے بجٹ کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے جمعہ کو یہ جانکاری دی۔ مرکزی وزیر ویشنو نے بتایا کہ مرکزی کابینہ نے 2027 کی مردم شماری کے لیے 11,718.24 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ 2027 کی مردم شماری پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔
مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ جس میں مردم شماری کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں اس عمل کے لیے بجٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ مردم شماری کے لیے 11,718.24 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔
اشونی ویشنو نے کہا کہ مردم شماری 2027 اس سلسلے کی سولہویں اور آزادی کے بعد آٹھویں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2027 کی مردم شماری پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔ مردم شماری کا ڈیجیٹل ڈیزائن ڈیٹا سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔
ہندوستان میں مردم شماری دو مرحلوں میں کی جائے گی
میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ ہندوستان میں مردم شماری دنیا کی سب سے بڑی انتظامی اور شماریاتی مشق ہے۔ ہندوستان کی مردم شماری دو مرحلوں میں کی جائے گی: پہلا، مکانات کی فہرست اور مکانات کی مردم شماری - اپریل تا ستمبر 2026؛ اور دوسرا، آبادی کی گنتی (پی ای) - فروری 2027 (یو ٹی لداخ اور یو ٹی جموں و کشمیر کے برف سے ڈھکے غیر مطابقت پذیر علاقوں اور ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کی ریاستوں کے لیے، آبادی کی گنتی ستمبر 2026 میں کی جائے گی)۔
تقریباً 30 لاکھ فیلڈ ورکرز اس یادگار کام کو پورا کریں گے، جو ملک کے لیے ضروری ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے موبائل ایپ اور مانیٹرنگ کے لیے مرکزی پورٹل کا استعمال بہتر کوالٹی ڈیٹا فراہم کرے گا۔ ڈیٹا کو انتہائی موثر اور صارف دوست انداز میں پھیلایا جائے گا، جس سے پالیسی سازی کے پیرامیٹرز سے متعلق تمام سوالات کے جوابات ایک بٹن کے کلک سے آسان ہو جائیں گے۔
