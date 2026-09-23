’مختلف آرا فیصلہ سازی حصہ‘: ایس آئی آر پر الیکشن کمیشن میں اختلافات کی خبروں پر بڑی وضاحت

’مختلف آرا فیصلہ سازی حصہ‘: ایس آئی آر پر الیکشن کمیشن میں اختلافات کی خبروں پر بڑی وضاحت
اپوزیشن نے گیانیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام فیصلے قانون اور مقررہ ضوابط کے مطابق کئے گئے۔
Published : September 23, 2026 at 3:40 PM IST
نئی دہلی : الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے سلسلے میں الیکشن کمشنروں کے درمیان مبینہ اختلافات سے متعلق میڈیا رپورٹ پر وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن کے اندر تحریری نوٹس، مشاہدات، تکنیکی تجاویز اور داخلی جانچ پڑتال معمول کے ادارہ جاتی طریقۂ کار کا حصہ ہیں۔
کمیشن نے کہا کہ فیصلہ سازی کے دوران مختلف آرا اور مشاہدات سامنے آنا کسی بھی ادارے میں معمول کی بات ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے تمام اقدامات قانون، آئینی ذمہ داریوں اور کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق کیے گئے ہیں۔ یہ وضاحت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایک انگریزی قومی روزنامے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ تقریباً 10 ماہ کے دوران دو الیکشن کمشنروں، وویک جوشی اور سکھبیر سنگھ سندھو نے ایس آئی آر اور کمیشن کے دیگر اقدامات سے متعلق متعدد معاملات پر اعتراضات اٹھائے۔
رپورٹ کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے کمیشن کے اندر مبینہ اختلافات پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے مختلف ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے دوران بعض معاملات، بشمول ووٹرز کے نام حذف کیے جانے سے متعلق امور، پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ دونوں الیکشن کمشنروں نے ووٹر ڈیٹا سے متعلق نظام میں نگرانی کے مبینہ کمزور ہونے کے معاملے پر کابینہ سکریٹری سے براہ راست رجوع کیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 ماہ کے دوران دونوں کمشنروں نے کم از کم 14 مرتبہ ریکارڈ پر اعتراضات درج کیے، جن میں ایک ہی دن میں چار مرتبہ اعتراضات شامل تھے۔ تاہم یہ تمام دعوے میڈیا رپورٹ پر مبنی ہیں اور الیکشن کمیشن نے اپنی وضاحت میں فیصلہ سازی کے دوران اختلافی آرا کو معمول کا حصہ قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ آئین ہند کے آرٹیکل 324 کے تحت کام کرنے والا ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی کارروائیاں قانونی ضوابط اور ادارہ جاتی روایات کے تحت انجام پاتی ہیں۔
Official Press Note pic.twitter.com/xIQvXHqMSt— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 23, 2026
کمیشن کے مطابق، تحریری نوٹس، مشاہدات، تکنیکی تجاویز اور داخلی جانچ پڑتال کا نظام شفافیت، قانونی تقاضوں کی پابندی اور انتظامی عمل میں مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے ادارے کے معمول کے طریقۂ کار کا حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ کمیشن کے تمام سرکاری احکامات، فیصلے اور انتظامی ہدایات مکمل قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور الیکشن کمشنر سے متعلق ایکٹ کے تحت مقررہ قانونی طریقۂ کار کے مطابق جاری کیے جاتے ہیں۔
کمیشن نے کہا کہ کسی بھی معاملے کے ابتدائی یا مسوداتی مرحلے میں کمیشن کے ارکان کی جانب سے سوالات، تجاویز یا تکنیکی نکات اٹھانا معمول کی انتظامی کارروائی ہے۔ اس کا مقصد انتخابی عمل اور ووٹرز کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مختلف کمشنروں کی تجاویز کا مقصد انتخابی نظام کو مزید بہتر بنانا بھی ہوسکتا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا کہ اختلافی مشاہدات اور آرا حتمی فیصلے سے قبل ہونے والی بحث اور غوروفکر کا حصہ ہوتے ہیں۔ صرف تینوں الیکشن کمشنروں ہی نہیں بلکہ کمیشن کا ہر افسر انتخابی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کرنے کا مجاز ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران سامنے آنے والے بعض مخصوص داخلی نوٹس یا مشاہدات کو الگ سے اجاگر کرنے، جبکہ کمیشن کے دیگر فیصلوں، منظوریوں، ہدایات اور اقدامات کو نظر انداز کرنے سے مکمل تصویر سامنے نہیں آتی۔ کمیشن کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران تقریباً 40 نئے اقدامات اور متعدد انتخابی اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ ان میں ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی نظرثانی اور ایس آئی آر بھی شامل ہے۔ ای سی آئی نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کمیشن کی جانب سے کیے گئے یہ تمام فیصلے مکمل کمیشن کے متفقہ فیصلوں کا نتیجہ تھے۔
کمیشن نے اس عرصے میں بہار، کیرالہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، آسام اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے انعقاد کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان انتخابات کے دوران بڑے پیمانے پر انتظامی اور آپریشنل مشینری کو مربوط کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، بشمول ای سی آئی نیٹ، کی سائبر سکیورٹی کے حوالے سے بھی وضاحت کی۔ کمیشن کے مطابق ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر غیر مجاز تبدیلی یا چھیڑ چھاڑ کو روکنے کے لیے سخت ڈیٹا سکیورٹی پروٹوکول نافذ ہیں۔ آئی ٹی سکیورٹی چیکس اور آڈٹ کنٹرولز قومی سطح کے ڈیٹا بیسز کے لیے معمول کے سائبر سکیورٹی اقدامات ہیں۔
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ای سی آئی نے مزید کہا کہ انتخابی فہرست میں ووٹرز کے نام شامل کرنے یا حذف کرنے کا قانونی اختیار متعلقہ الیکٹورل رجسٹریشن افسران اور ڈسٹرکٹ الیکشن افسران کے پاس ہوتا ہے اور وہ قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آخر میں کہا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو مکمل دیانت داری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور جمہوری نظام کو آگے بڑھانے میں اپنے اہم کردار سے پوری طرح آگاہ ہے۔