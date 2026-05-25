مہنگائی ڈائن۔۔۔دیکھتے ہی دیکھتے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیوں میں چوتھا اضافہ، پٹرول 100 کے پار

پٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں گزشتہ دو ہفتوں میں تقریباً ساڑھے سات روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 25, 2026 at 7:01 AM IST

Updated : May 25, 2026 at 7:11 AM IST

نئی دہلی: پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیر کو تیل کمنیوں نے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں دو روپے 71 پیسے جبکہ پٹرول کی قیمت میں فی لیٹر دو روپے 61 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ دو ہفتوں سے بھی کم عرصے میں چوتھا اضافہ ہے۔ سرکاری کمپنیاں ایندھن کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی قیمتوں کا حوالہ دے رہی ہیں۔

پٹرول ڈیزل کی اضافی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔

جب سے ایندھن کی قیمتوں پر نظرثانی 15 مئی کو طویل منجمد کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تھی، تازہ ترین نظرثانی کے ساتھ، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مجموعی اضافہ تقریباً ساڑھے سات روپے فی لیٹر ہے۔

اضافہ سے قبل دہلی میں پٹرول کی قیمت 99.51 روپے تھی اور اب 2.61 روپے فی لیٹر بڑھ کر 102.12 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ صنعت کے ذرائع نے بتایا کہ پہلے ڈیزل کی قیمت 92.49 روپے تھی اور اب 2.71 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 95.20 روپے ہو گئی ہے۔

19 مئی کو ہی تیل کمنیوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اور پٹرول کی قیمت میں 87 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا اور 15 مئی کو تیل کمپنیوں نے فی لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا تھا۔ 23 مئی کو پٹرول کی قیمتوں میں 87 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ سی این جی کی قیمتوں میں ایک روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا تھا۔

یہ اضافہ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے اور روپے کی کمزوری کے درمیان ہوا ہے، جس نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی درآمدی لاگت پر دباؤ بڑھایا ہے۔

