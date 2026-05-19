صرف پانچ دن میں مہنگائی کا دوسرا جھٹکا، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، جانیں آپ کے شہر میں نئی قیمتیں
ایران-امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں جس کے بعد آبنائے ہرمز جنگ کا مرکز بن گیا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 7:10 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ نے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تیل کمنیوں نے آج صبح عوام کو مہنگائی کا ایک اور زبردست جھٹکا دیا ہے۔ پانچ دن میں یہ دوسرا موقع ہے جب تیل کمپنیوں نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ملک میں اب پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اور پٹرول کی قیمت میں 87 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج (19مئی) سے ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 15 مئی کو تیل کمپنیوں نے فی لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا تھا۔
نئے اضافے کے ساتھ دہلی میں ڈیزل 91.58 روپے فی لیٹر اور پیٹرول 98.64 روپے فی لیٹر ہو گیا۔
RSPs of four Metro cities for 19.05.26 are as follows:— ANI (@ANI) May 19, 2026
MS (petrol) prices
Delhi Rs 98.64 (+0.87)
Kolkata Rs 109.70 (+0.96 )
Mumbai Rs 107.59 (+0.91 )
Chennai Rs 104.49 (+0.82)
High Speed Diesel prices
Delhi Rs 91.58 (+0.91)
Kolkata…
مغربی ایشیا میں جنگ نے ایک بار پھر تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں 50 فیصد سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔
واضح رہے مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے بیچ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں جس کے باعث آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل محدود ہوگئی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی کر دی ہے تو وہیں امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ جنگ سے قبل اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز سے دنیا کو 15 فیصد تیل کی ترسیل ہوتی تھی۔
