صرف پانچ دن میں مہنگائی کا دوسرا جھٹکا، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، جانیں آپ کے شہر میں نئی قیمتیں

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 19, 2026 at 7:10 AM IST

نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ نے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تیل کمنیوں نے آج صبح عوام کو مہنگائی کا ایک اور زبردست جھٹکا دیا ہے۔ پانچ دن میں یہ دوسرا موقع ہے جب تیل کمپنیوں نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ملک میں اب پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اور پٹرول کی قیمت میں 87 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج (19مئی) سے ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 15 مئی کو تیل کمپنیوں نے فی لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا تھا۔

نئے اضافے کے ساتھ دہلی میں ڈیزل 91.58 روپے فی لیٹر اور پیٹرول 98.64 روپے فی لیٹر ہو گیا۔

مغربی ایشیا میں جنگ نے ایک بار پھر تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں 50 فیصد سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔

واضح رہے مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے بیچ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں جس کے باعث آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل محدود ہوگئی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی کر دی ہے تو وہیں امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ جنگ سے قبل اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز سے دنیا کو 15 فیصد تیل کی ترسیل ہوتی تھی۔

