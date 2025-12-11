'سیدھا جواب نہیں دیا'، راہول گاندھی نے انتخابی اصلاحات پر امت شاہ کی تقریر پر زبانی حملہ بولا
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے انتخابی اصلاحات پر وزیر داخلہ امت شاہ کی تقریر کو نشانہ بنایا۔
Published : December 11, 2025 at 2:50 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں انتخابی اصلاحات پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر داخلہ امت شاہ پر حملہ جاری رکھا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر داخلہ نے ان کے کسی بھی سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امیت شاہ کل بہت نروس تھے۔
کانگریس لیڈر نے کہا انہوں نے گندی زبان استعمال کی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے... وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہیں۔ کل سب نے یہ دیکھا۔ میں نے جو بھی پوچھا انہوں نے براہ راست جواب نہیں دیا، انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ میں نے انہیں براہ راست چیلنج کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی تمام پریس کانفرنسوں پر بات کریں۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔"
#WATCH | Delhi | On Union Home Minister Amit Shah's speech in the Parliament yesterday, Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " amit shah ji was very nervous yesterday. he used the wrong language, his hands were trembling... he is under tremendous mental pressure.… pic.twitter.com/O7rXBMAzBu— ANI (@ANI) December 11, 2025
کانگریس کے ایم پی تنوج پونیا نے اس میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے کہا جو شفافیت ہونی چاہیے تھی وہ غائب تھی۔ انہوں نے ہریانہ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اصل سوالوں کا جواب نہیں دیا، بجائے اس کے کہ کانگریس پر الزام لگایا۔ آج کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔"
ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس کے الزامات
دوسری طرف، بی جے پی نے کانگریس اور راہول گاندھی پر ہٹ اینڈ رن کے حربے استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کانگریس ایم پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا راہل گاندھی ہٹ اینڈ رن فارمولہ استعمال کرتے ہیں... جب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بولتے ہیں تو وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، یہ ان کی جمہوریت ہے، ان میں سچ سننے کی طاقت نہیں ہے۔"
انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ نے کل جو کہا اس سے وہ ناراض ہیں۔ "میرا ماننا ہے کہ راہول گاندھی کو اس عادت کو ترک کرنے کی ضرورت ہے... وزیر داخلہ کی تقریر نے پورے نہرو خاندان کو الجھن میں ڈال دیا۔"
امیت شاہ اور راہول گاندھی کے درمیان گرما گرم بحث
بدھ کو لوک سبھا میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب ووٹ چوری کے الزامات کو لے کر امت شاہ اور اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کے درمیان گرما گرم تبادلہ ہوا۔ گاندھی نے شاہ کو بار بار چیلنج کیا کہ وہ پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے مسائل بشمول ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں کے دعووں پر بحث کریں۔
شاہ نے سختی سے جواب دیتے ہوئے کہا، "پارلیمنٹ ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گی" اور اصرار کیا کہ وہ تمام سوالوں کے جواب اپنی ترتیب میں دیں گے۔ شاہ نے ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کا بھی دفاع کیا، اسے ووٹر فہرستوں کو صاف کرنے کے لیے ضروری عمل قرار دیا۔
اپوزیشن پر دوہرے معیار کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ جیت گئے تو الیکشن کمیشن کی تعریف کی اور جب ہارے تو اس پر حملہ کیا۔ زبانی حملہ اس وقت بڑھ گیا جب شاہ کے جواب کے دوران اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ واک آؤٹ کر گئے جس سے لوک سبھا کو ملتوی کرنا پڑا۔