بامبے ہائی کورٹ کی سیاستدانوں پر تنقید، کہا۔۔۔ "یاد رکھیں، ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے"
بامبے ہائی کورٹ نے کہا، دیوالی ایک ایسا تہوار ہے جسے ذات پات، عقیدے یا مذہب سے قطع نظر سبھی مناتے ہیں۔
Published : November 3, 2026 at 3:42 PM IST
ممبئی: بامبے ہائی کورٹ نے منگل کے روز سیاست دانوں کو یاد دلایا کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے اور اس تناظر میں بی جے پی کی ممبئی یونٹ کے اختیار کردہ مؤقف پر تنقید کی۔ عدالت نے بی جے پی رہنماؤں کے اعتراضات کے بعد، برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے ذریعے جاری کردہ بالی وڈ اداکارہ دیا مرزا کے عوامی آگاہی کے پیغام کو ہٹائے جانے کا سخت نوٹس لیا اور اسے دوبارہ اپ لوڈ کرنے کا حکم دیا۔
ہائی کورٹ نے بی جے پی لیڈروں کی جانب سے عوامی آگاہی کی اس ویڈیو کو مذہبی رنگ دینے پر تنقید اور سرزنش کی۔ اس ویڈیو میں بالی وڈ اداکارہ دیا مرزا نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ عوامی سڑکوں پر پٹاخے نہ جلائیں۔ جسٹس گریش کلکرنی اور جسٹس نیلا گوکھلے پر مشتمل ڈویژن بنچ نے تبصرہ کیا، "ہم کچھ سیاست دانوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ناراض ہیں۔ ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے۔ دیوالی ایک ایسا تہوار ہے جسے ذات پات، عقیدے یا مذہب سے قطع نظر سبھی مناتے ہیں۔ تو پھر، آپ کسی فرد کی شرکت پر محض اس لیے کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے ہے؟ کیا ہمارا ملک سیکولر نہیں ہے؟"
ویڈیو کلپ دوبارہ اپ لوڈ کرنے کا حکم: ویڈیو ہٹائے جانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا، "ہم اس دن رات 11 بجے تک یہاں موجود رہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا حکم اپ لوڈ ہو جائے اور اس پر فوری عمل درآمد ہو سکے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔" پٹاخوں پر پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو تہوار منانے کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ فضائی آلودگی سے متعلق خدشات اور عدالتی ہدایات کی روشنی میں، دیا گیا پیغام ایک مثبت اور ذمہ دارانہ پیغام تھا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس پر اس طرح کی تنقید کی گئی۔ عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے اس ویڈیو کلپ کو دوبارہ اپ لوڈ کیا جانا چاہیے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ اس طرح کی مخالفت چند افراد کے غلط نظریات کا نتیجہ ہے، ایک ایسا رویہ جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔
توازن نہیں بگڑنا چاہیے: ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کی بنچ نے کہا کہ، کچھ لوگ شہریوں کو سرکاری ہدایات پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معروف شخصیات نے ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بنا کسی ذاتی مفاد سے قدم آگے بڑھایا، اور ایک ایسا پیغام دیا جس کی بنیاد احترام اور باہمی یکجہتی کے احساس پر تھی۔ یہاں گروہ بندی یا تفریق کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ اقدام اجتماعی ذمہ داری کے احساس کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ کل جو کچھ ہوا وہ افسوسناک اور انتہائی تکلیف دہ تھا۔ کسی بھی قسم کے جذباتی یا غیر سنجیدہ ردعمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بات صحت، آلودگی اور ماحولیات کی ہو، تو وہاں تفریق یا گروہ بندی پر مبنی سوچ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیا مرزا پر مشتمل ویڈیو کلپ کو بحال کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے، بینچ نے کہا، "تہوار سب کے منانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کسی بھی فرد کو کسی بھی تہوار میں شرکت کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تہواروں کا اختتام خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے جو باہمی یکجہتی کو فروغ دے، خاص طور پر ممبئی جیسے شہر میں، جہاں معاشرہ اتحاد اور اپنائیت کے مضبوط جذبے سے جڑا ہوا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ یا لاپرواہ بیانات سے اس نازک توازن کو ہرگز نہیں بگاڑنا چاہیے۔"
معاملہ کیا ہے؟ بامبے ہائی کورٹ کے ایک حکم کے مطابق، میونسپل انتظامیہ نے دیوالی کو ماحول دوست اور آلودگی سے پاک منانے کے لیے عوامی بیداری کی ایک وسیع مہم شروع کی۔ اس مہم کے حصے کے طور پر، میونسپل کارپوریشن نے اداکارہ مادھوری دکشٹ، اشونی بھاوے اور دیا مرزا کے ویڈیو پیغامات جاری کیے۔ تاہم، ممبئی بی جے پی کے صدر امیت ساتم نے دیا مرزا کے اس عوامی مفاد پر مبنی پیغام پر اعتراض کیا اور سوشل میڈیا پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ امیت ساتم نے دیا مرزا کے ویڈیو پوسٹ پر لکھا، "دیا مرزا کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دیوالی کیسے منائی جائے۔" ساتم کے اس ریمارک کے بعد میونسپل کارپوریشن نے فوراً ہی ان کا ویڈیو پیغام ہٹا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ممبئی کی میئر ریتا تواڈے نے بھی عوامی طور پر امیت ساتم کے موقف کی حمایت کی۔
ہائی کورٹ کی ہدایات دراصل کیا ہیں؟ بامبے ہائی کورٹ نے تہواروں اور تقریبات کے دوران تیز آواز والے ساؤنڈ سسٹمز، ایمپلیفائرز اور آتش بازی کے استعمال سے پیدا ہونے والی فضائی اور صوتی آلودگی کا ازخود نوٹس لیا۔ سماعت کے دوران، ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ آلودگی کے حوالے سے عوامی بیداری کی مہم چلائے۔
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