دھرمیندر، اچوتھانندن کو پدم وبھوشن، ہرمن پریت، روہت شرما کو پدم شری سے نوازا جائے گا
حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا، جن میں پانچ پدم وبھوشن، 12 پدم بھوشن اور 113 پدم شری شامل ہیں۔
Published : January 25, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 7:51 PM IST
نئی دہلی: یومِ جمہوریہ 2026 کے موقع پر ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات پدم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ممتاز اداکار دھرمیندر اور بائیں بازو کے قدآور رہنما و کیرالہ کے سابق وزیر اعلیٰ وی ایس اچوتھنندن کو بعد از وفات پدم وبھوشن سے نوازا جائے گا۔ یہ اعزازات صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو کی منظوری سے عطا کیے گئے ہیں۔
سرکاری بیان کے مطابق اس سال مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز دیے جائیں گے، جن میں دو جوڑی (ڈیو) ایوارڈز بھی شامل ہیں، جنہیں ایک ایوارڈ شمار کیا گیا ہے۔ اعلان کردہ فہرست کے مطابق 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ان میں 19 خواتین شامل ہیں، جبکہ 6 غیر ملکی/این آر آئی/پی آئی او/او سی آئی شخصیات کو بھی اعزاز دیا گیا ہے۔ اس سال 16 اعزازات بعد از وفات عطا کیے گئے ہیں۔
For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards including two duo cases (in a duo case, the Award is counted as one) as per list below. The list comprises five Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Nineteen of the awardees are… pic.twitter.com/8DDKIRpPTM— ANI (@ANI) January 25, 2026
پدم وبھوشن حاصل کرنے والی دیگر ممتاز شخصیات میں کے ٹی تھامس (عوامی امور)، شہرۂ آفاق کلاسیکل وائلن نواز این راجم (فن) اور پی نارائنن (ادب و تعلیم) شامل ہیں۔
پدم بھوشن حاصل کرنے والوں میں مرحوم جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے بانی اور سابق وزیر اعلیٰ شیبو سورین، معروف گلوکارہ الکا یاگنک، ٹینس لیجنڈ وجے امرت راج، ملیالم سنیما کے سپر اسٹار ماموٹی، اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور مہاراشٹر کے سابق گورنر بھگت سنگھ کوشیاری، امریکہ میں مقیم ممتاز ڈاکٹر نوری دتاتریہ، اشتہاری دنیا کے عظیم نام پیوش پانڈے (بعد از وفات)، صنعت کار ادے کوٹک، سینئر بی جے پی رہنما و سابق رکن پارلیمنٹ وی کے ملہوترا اور کیرالہ کے بااثر سماجی رہنما ویلاپلی ناٹیسن شامل ہیں۔
پدم شری ایوارڈ پانے والوں میں ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور، سابق بھارتی کپتان روہت شرما، سابق یو جی سی چیئرمین اور جے این یو کے وائس چانسلر مامیدالا جگدیش کمار، معروف اداکار ستیش شاہ (بعد از وفات)، خواتین ہاکی ٹیم کی گول کیپر سویتا پونیا، ٹالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار پروسینجیت چٹرجی سمیت متعدد ممتاز شخصیات شامل ہیں۔
واضح رہے کہ پدم ایوارڈز تین زمروں میں دیے جاتے ہیں، پدم وبھوشن غیر معمولی اور امتیازی خدمات کے لیے، پدم بھوشن اعلیٰ درجے کی نمایاں خدمات کے لیے اور پدم شری کسی بھی شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ یہ اعزازات فن، سماجی خدمت، عوامی امور، سائنس، تجارت، طب، ادب، تعلیم، کھیل اور سول سروس سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو عطا کیے جاتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: معروف یونانی طبیب پدم شری سید ظل الرحمن راشٹرپتی بھون میں یوم آزادی پر خصوصی عشائیہ کے لیے مدعو
یومِ جمہوریہ کے موقع پر ان اعزازات کا اعلان ملک کی ان شخصیات کو خراجِ تحسین ہے جنہوں نے اپنی زندگی قوم کی خدمت، فن، علم اور سماج کی بہتری کے لیے وقف کی۔