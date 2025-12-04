ایک ماہ میں انڈیگو کی 1,232 پروازیں منسوخ، ڈی جی سی اے نے وضاحت طلب کر لی
انڈیگو سے 1,232 پروازوں کی منسوخی اور نومبر میں آن ٹائم پرفارمنس میں نمایاں گراوٹ کے بارے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔
Published : December 4, 2025 at 11:35 AM IST
نئی دہلی: شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل (ڈی جی سی اے) نے بدھ کو ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو (IndiGo) کی پروازوں کی منسوخی اور آن ٹائم پرفارمنس (OTP) کے بارے میں ایک تفصیلی اپ ڈیٹ جاری کیا۔ ریگولیٹر نے تصدیق کی کہ وہ اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے اور اس نے ایئر لائن کو ٹھوس حفاظتی اقدامات کے ساتھ پوری جانکاری دینے کے لیے بلایا ہے۔
انڈیگو کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایئر لائن نے نومبر میں 1,232 پروازیں منسوخ کیں۔ ان میں سے 755 پروازیں رد ہونے کی وجہ عملہ اور فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن (FDTL) کی دقتیں تھیں۔ 92 پروازیں اے ٹی سی سسٹم کی گڑبڑی کی وجہ سے، 258 پروازیں ہوائی اڈے اور فضائی حدود کی پابندیوں کی وجہ سے اور 127 دیگر مختلف وجوہات کی وجہ سے منسوخ ہوئیں۔
ڈی جی سی اے نے کہا کہ رکاوٹوں کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ آپریٹر کے براہ راست کنٹرول سے باہر عوامل تھے، بشمول اے ٹی سی سے متعلق تاخیر اور مخصوص ہوائی اڈوں پر صلاحیت کی پابندیاں وغیرہ۔ اس کا اثر انڈیگو کے وقت کی پابندی کے ریکارڈ پر صاف نظر آیا۔ ائیرلائن کا آن ٹائم پرفارمنس اکتوبر میں 84.1 فیصد سے گھٹ کر نومبر میں 67.70 فیصد ہو گیا، جو اس کی ماہ بہ ماہ کی سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ اے ٹی سی کی وجہ سے ہوئی دیری کل تاخیر کا 16 فیصد ہے، اس کے بعد عملے کے آپریشنز (6 فیصد)، ہوائی اڈے کی سہولت کے مسائل (3 فیصد)، اور دیگر عوامل (8 فیصد) شامل ہیں۔
ایوی ایشن ریگولیٹر نے کہا کہ اس نے انڈیگو کو نظرثانی شدہ ایف ڈی ٹی ایل ضوابط لاگو کرنے میں آسانی کے لیے مزید وضاحتیں جاری کی ہیں۔ ان ضوابط پر خاص توجہ اس لیے دی جا رہی ہے کیوں کہ ایئر لائنس عملے کی تھکاوٹ کے پیش نظر نظام الاوقات کو ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ ڈی جی سی اے نے بھی تصدیق کی کہ وہ پروازوں کی منسوخی کو کم کرنے اور وقت کی پابندی کو بہتر بنانے کے لیے ایئر لائن کے ساتھ مزید اقدامات پر غور کر رہا ہے۔
#WATCH | Telangana: Chaos at Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad amid delay in IndiGo flights' movement. pic.twitter.com/U46cyOmJxZ— ANI (@ANI) December 4, 2025
اسی بیچ تلنگانہ کے حیدرآباد میں انڈیگو کی پروازوں کی نقل و حرکت میں تاخیر کی وجہ سے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔
وہیں ایک تفصیلی بیان میں انڈیگو نے پچھلے دو دنوں میں نیٹ ورک میں نمایاں رکاوٹوں کو تسلیم کیا اور مسافروں سے معذرت کی۔ ایئرلائن کے ایک ترجمان نے کہا کہ "کئی اچانک آپریشنل چیلنجز، جن میں اہم تکنیکی خرابیاں، موسم سرما سے متعلق شیڈول میں تبدیلی، خراب موسم، ہوا بازی میں اضافہ، اور ایف ڈی ٹی ایل کے تازہ ترین ضوابط نے ہمارے آپریشنز پر بے مثال اثر ڈالا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔"
مزید پڑھیں: انڈیگو ممبئی-کانپور فلائٹ کے دروازے جام ہونے سے مسافر32 منٹ تک پھنسے رہے
آپریشنز کو مستحکم کرنے کے لیے کیریئر نے شیڈول ایڈجسٹمنٹ شروع کر دی ہے، جو اگلے 48 گھنٹوں تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس سے وقت کی پابندی کو بحال کرنے اور مسلسل تاخیر کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انڈیگو نے کہا کہ ٹیمیں متاثرہ مسافروں کی مدد کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں، ممکنہ حد تک متبادل سفری سہولت یا رقم کی واپسی کی پیشکش کی جا رہی ہے۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہوائی اڈے پر سفر کرنے سے پہلے آفیشل چینلز کے ذریعے فلائٹ اسٹیٹس چیک کریں، جب کہ انڈیگو نے مسافروں سے کہا کہ وہ ریئل ٹائم اپ ڈیٹس کے لیے اپنی ویب سائٹ چیک کریں۔ ایئر لائن نے کہا، "آپ کو ہونے والی تکلیف پر گہرا افسوس ہے اور ہم اس خلل کو دور کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ریگولیٹر کی تحقیقات جاری ہے"
یہ بھی پڑھیں:
جدہ سے حیدرآباد آرہے انڈیگو فلائیٹ کو ’انسانی بم‘ کی دھمکی، طیارہ کی ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ
انڈیگو فلائٹ میں ایک 'فسادی' نے گھبراہٹ کے شکار مسلم مسافر کو تھپڑ مار دیا، جانیں پورا معاملہ