ڈی جی سی اے کا انڈیگو کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری، جواب دینے کے لیے چوبیس گھنٹے کی دی مہلت
انڈیگو کی پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کی وجہ سے گزشتہ چھ دنوں سے ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر مسافروں میں افراتفری پھیل گئی۔
Published : December 8, 2025 at 8:05 AM IST
نئی دہلی: انڈیگو (IndiGo) کی درخواست پر، سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل (ڈی جی سی اے DGCA) نے ایئر لائن کو وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب داخل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ انڈیگو کو آج شام 6 بجے تک اپنا جواب داخل کرنا ہوگا۔ اپنے نوٹس میں ڈی جی سی اے نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایئر لائن کی جانب سے مسافروں کو فراہم کی جانے والی سروس میں کوتاہیاں پائی گئیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی کی جانی چاہیے۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) نے انڈیگو (IndiGo) کے جوابدہ مینیجر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو وسیع پیمانے پر آپریشنل رکاوٹوں اور ضابطوں کی عدم تعمیل کے لیے 6 دسمبر کو جاری کیے گئے شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے ایک بار 24 گھنٹے کی توسیع دی ہے۔
آج شام 6 بجے تک وجہ بتاؤ نوٹس کے جواب کے لیے وسیع
ایک سرکاری بیان کے مطابق، انڈیگو (IndiGo) کے دو اہلکاروں نے 7 دسمبر کو ایئر لائن کے ملک گیر آپریشن سے متعلق آپریشنل دشواریوں اور متعدد ہوائی اڈوں پر رکاوٹیں پیدا کرنے والے مختلف عوامل کا حوالہ دیتے ہوئے مزید وقت کی درخواست کی تھی۔ درخواست کا جائزہ لینے کے بعد، ڈی جی سی اے نے 8 دسمبر کی آخری تاریخ کو صرف 1800 بجے تک یعنی آج شام 6 بجے تک بڑھا دیا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔
ریگولیٹر موجودہ ریکارڈ کی بنیاد پر یکطرفہ کارروائی کرے گا
ریگولیٹر نے خبردار کیا کہ اگر توسیع شدہ ٹائم لائن کے اندر مکمل اور تفصیلی جواب فراہم نہیں کیا گیا تو ریگولیٹر موجودہ ریکارڈ کی بنیاد پر یکطرفہ کارروائی کرے گا۔ ڈی جی سی اے نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے، ریگولیٹری قوانین کی تعمیل اور معمول کے کاموں کو دوبارہ شروع کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔
سہولت کے مطابق جو مناسب سمجھیں وقت دیں
قبل ازیں، انڈیگو (IndiGo) نے تصدیق کی تھی کہ اسے 6 دسمبر کو جاری کردہ وجہ بتاؤ نوٹس موصول ہوا تھا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں اس کے فلائٹ نیٹ ورک کو متاثر کیا گیا تھا۔ ایئر لائن نے جواب دینے کے لیے مزید وقت کی درخواست کی۔ ریگولیٹر کو لکھے گئے خط میں، انڈیگو (IndiGo) کے اکاؤنٹیبل مینیجر اور چیف آپریٹنگ آفیسر، Isidre Porqueras Orea a نے لکھا، "ہم آپ کے دفتر سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں کم از کم کل شام 6 بجے تک (یعنی 08.12.2025) یا شام 6 بجے تک یا اپنی سہولت کے مطابق جو مناسب سمجھیں کوئی اور وقت دیں۔
ڈی جی سی اے نے انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرس کو یہ نوٹس بڑے پیمانے پر منسوخی اور تاخیر کے بعد ہندوستان بھر کے مسافروں میں خوف و ہراس پھیلانے کے بعد جاری کیا۔ ریگولیٹر نے کہا کہ ایئر لائن نے "منصوبہ بندی، نگرانی اور وسائل کے انتظام میں بڑی خامیاں" ظاہر کیں، جس کی وجہ سے سروس میں شدید خلل پڑا۔
"مناسب انتظامات" کرنے میں انڈیگو (IndiGo) کی نااہلی
اپنے نوٹس میں، ایوی ایشن ریگولیٹر نے کہا کہ رکاوٹ کی بنیادی وجہ نئے فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن (FDTL) ضوابط کے تحت تبدیل شدہ عملے، ڈیوٹی ٹائم اور روسٹرنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے "مناسب انتظامات" کرنے میں انڈیگو (IndiGo) کی نااہلی تھی۔
ڈی جی سی اے نے کہا کہ یہ مثالیں پہلی نظر میں ہوائی جہاز کے قواعد، 1937 (قاعدہ 42A) اور عملے کے ڈیوٹی اوقات، پرواز کے وقت کی حد اور مقررہ آرام کے وقفوں سے متعلق شہری ہوابازی کی ضروریات کی عدم تعمیل ہوتی ہیں۔ ریگولیٹر نے مسافروں کی سہولیات میں کمیوں کی طرف بھی اشارہ کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ انڈیگو (IndiGo) مسافروں کے حقوق کی خلاف ورزی، منسوخی، تاخیر یا بورڈنگ سے انکار سے متاثرہ مسافروں کو ضروری سہولیات یا معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا۔
ایئر کرافٹ رولز اور سول ایوی ایشن کے تقاضوں پر کارروائی
سی ای او کو جواب دینے کی ہدایت کرتے ہوئے، ریگولیٹر نے کہا، "آپ کو اس نوٹس کی وصولی کے 24 گھنٹے کے اندر وجہ ظاہر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ مذکورہ بالا خلاف ورزیوں کے لیے آپ کے خلاف ایئر کرافٹ رولز اور سول ایوی ایشن کے تقاضوں کی متعلقہ دفعات کے تحت مناسب نفاذ کی کارروائی کیوں نہیں کی جانی چاہیے۔" ڈی جی سی اے نے مزید کہا کہ اگر کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو وہ یکطرفہ طور پر اس معاملے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔
متاثرہ مسافروں کی مدد کے لیے، انڈیگو (IndiGo) نے تمام منسوخ شدہ بکنگ کے لیے خودکار رقم کی واپسی اور 5 سے 15 دسمبر کے درمیان سفر کے لیے منسوخی یا ری شیڈولنگ چارجز کی مکمل چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے بھی ایئر لائن کو ہدایت کی ہے کہ وہ اتوار، 7 دسمبر کی رات 8:00 بجے تک تمام زیر التواء رقم کی واپسی کو کلیئر کرے۔
10 دسمبر تک نیٹ ورک کو مستحکم کرنے کی امید
خبر کے مطابق اتوار کو بھی مسافرین کی تکلیفیں اور مسائل جاری رہے، انڈیگو کی کم از کم 400 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ایئر لائن نے کہا کہ وہ 10 دسمبر تک اپنے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ سی ای او پیٹر ایلبرس نے کہا کہ انڈیگو (IndiGo) مشکلات سے ٹھیک ہو رہا ہے اور FDTL کے نئے قوانین کے اثرات کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے تقریباً 1,650 پروازیں چلانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ حیدرآباد، کولکتہ اور دہلی سمیت بڑے ہوائی اڈوں پر سب سے زیادہ منسوخیاں دیکھنے میں آئیں، جس سے ملک بھر میں ہزاروں مسافر متاثر ہوئے۔