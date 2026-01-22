سونا اور چاندی ملک میں سب سے محفوظ سرمایہ کاری بن گئے، قیمتوں میں اضافے کے باوجود خریداروں کی مانگ میں نہیں آئی کوئی تبدیلی
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود لوگ انہیں سرمایہ کاری کے طور پر خرید رہے ہیں۔
Published : January 22, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 12:16 PM IST
حیدرآباد: ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس کے باوجود خریداروں کی طرف سے مانگ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کی بنیادی وجہ عوام کا یہ خیال ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں گرنے کے بجائے بڑھتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سونے اور چاندی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بازاروں میں جہاں سونے اور چاندی کے بڑے تاجر اپنی زیورات کی دکانوں پر گاہکوں کا رش دیکھ رہے ہیں، وہیں چھوٹے تاجر گاہکوں کا انتظار کر رہے ہیں۔
ہندوستان میں سونے اور چاندی کی ہمیشہ مانگ رہی ہے۔ جب کہ سونے اور چاندی کا تعلق حیثیت سے ہے، وہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری بھی سمجھے جاتے ہیں۔ مزید برآں، ہندوستانی ثقافت میں خاص طور پر شادیوں کے دوران زیورات کی بہت زیادہ مانگ کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ شادیوں جیسی تقریبات کے لیے بڑی مقدار میں سونے اور چاندی کے زیورات خریدتے ہیں۔
کیا ہوگا سونے اور چاندی کا مستقبل؟
تاہم، سونے اور چاندی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ سونے اور چاندی کی مستقبل کی قیمت کیا ہو گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس وقت سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ متوسط طبقے کے خاندانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ مستقبل کے خدشات متوسط طبقے کے خاندانوں کو زیادہ قیمتوں کے باوجود سونے اور چاندی کی خریداری پر مجبور کر رہے ہیں۔
سونے کی قوت خرید میں بنیادی طور پر کمی
ای ٹی وی (ETV) بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے، زیورات کے خریداروں سنگیتا شکلا اور اوشا نے کہا کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے نے ان پر کافی اثر ڈالا ہے۔ بنیادی طور پر ان کی قوت خرید میں کمی آئی ہے۔ جب کہ وہ اپنے بجٹ کے مطابق سونے اور چاندی کے زیورات خریدتے تھے، لیکن اب بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے وہ اس مقدار میں زیورات خریدنے سے قاصر ہیں۔
صرف چھوٹی اشیاء ہی خرید رہے ہیں گاہک
تاہم قیمتیں بڑھنے کے باوجود لوگ بڑی بڑی جیولری شاپس سے سونا اور چاندی خرید رہے ہیں۔ جب کہ چھوٹی جیولری شاپ کے مالکان گاہکوں کے منتظر ہیں۔ اس وقت شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے۔ اس کے باوجود چھوٹی جیولری شاپس کو گاہک نہیں مل رہے ہیں۔ تاہم اگر کچھ گاہک آرہے ہیں تو وہ صرف چھوٹی اشیاء ہی خرید رہے ہیں۔
دہرادون میں زیورات کی دکان کے مالکان، موہت، ابھیشیک اور مدھور نے ای ٹی وی (ETV) بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود لوگ اب بھی زیورات خرید رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سرمایہ کاری کے مقاصد کے لیے خالص سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری کرنا زیادہ منافع بخش محسوس کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر، بڑے زیورات کی دکانوں پر گاہکوں کا ہجوم ہے، جب کہ چھوٹے زیورات کی دکانوں پر صرف چند گاہک نظر آ رہے ہیں۔
بھارت میں ماہ جنوری میں سونے اور چاندی کی اوسط قیمتیں
- 24 قیراط سونا - 1,58,170 روپے فی 10 گرام
- 22 قیراط سونا - 1,44,150 روپے فی 10 گرام
- 18 کیرٹ سونا - 1,18,030 روپے فی 10 گرام
- چاندی - 3,33,690 فی کلو
مارکیٹ کی صورتحال کو سمجھیں
دہرادون کے ڈی اے وی کالج میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی پروفیسر دیونا شرما نے قیمتوں میں اضافے کے باوجود مارکیٹ کی صورتحال کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ سونے اور چاندی کی زیادہ قیمتوں کے باوجود لوگ خرید رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ مستقبل میں اس میں مزید اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گزشتہ سال کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مزید برآں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اعلیٰ طبقے کے خاندانوں کی بنیادی طور پر زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے ان پر زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح، سونا اور چاندی نچلے طبقے کے خاندانوں کے لیے بہت اہم نہیں ہیں۔ انہیں روزی روٹی کمانا پڑتی ہے۔ اس کا اثر متوسط طبقے پر پڑتا ہے۔
متوسط طبقے کے لیے سونے اور چاندی کی قیمتیں اہم چیلنج
ایسے میں سونے اور چاندی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں متوسط طبقے کے خاندانوں کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ چھوٹے بچوں والے بچے چھوٹی عمر سے ہی زیورات جمع کر لیتے ہیں، تاکہ انہیں شادیوں کے دوران استعمال کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے درمیان، خاص طور پر متوسط طبقے کے خاندان سونا اور چاندی خرید رہے ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں موجودہ اضافے کو دیکھتے ہوئے، ان کی مستقبل کی قیمتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔:- پروفیسر دیونا شرما، ایچ او ڈی، شعبہ اقتصادیات
کیا یہ ایک بہتر سرمایہ کاری کا میدان ہے؟
یونا شرما مزید بتاتی ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے اس وقت محفوظ پناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں۔ موجودہ عالمی صورتحال کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے۔ نتیجتاً، سرمایہ کار ایسی جگہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں جہاں انہیں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسی صورت حال میں، سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہتر اور محفوظ آپشن سونا، چاندی یا دیگر قیمتی دھاتیں ہیں، جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انہیں نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ مستقبل میں منافع کمایا جائے گا۔ سونے، چاندی اور دیگر دھاتوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔
گاہک صرف بڑے زیورات کی دکانوں پر ہی کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟
نقلی یا ملاوٹ شدہ سونا اور چاندی لوگوں کو فروخت کیے جانے کے اکثر واقعات ہوتے رہے ہیں۔ مزید برآں، ایسی اطلاعات ہیں کہ لوگوں کو کم خالص سونا اسی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے جس قیمت پر زیادہ خالص سونے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر قابل اعتماد تاجروں سے زیورات خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یا، وہ پرانے، بڑے زیورات کی دکانوں سے سونا اور چاندی خریدتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیورات کی بڑی دکانیں یا دیرینہ زیورات کے ڈیلر کم خالص سونا بیچ کر اپنی ساکھ کو خراب نہیں کرنا چاہیں گے۔
سب سے محفوظ سرمایہ کاری
دیونا شرما بتاتی ہیں کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تجارتی جنگ کے خدشات اور عالمی غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ، امریکہ اور یوروپ کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی اور ڈالر کی کمزوری کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ مزید برآں، عالمی اسٹاک مارکیٹس میں کمی بھی سرمایہ کاروں کے محفوظ ٹھکانوں کی طرف بھاگنے کا ایک عنصر ہے۔ سونا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتوں کو ہمیشہ محفوظ ترین سرمایہ کاری سمجھا جاتا رہا ہے۔ نتیجتاً، سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔
بجٹ کی بنیاد پر سونا اور چاندی کی خریداری
دریں اثنا، جے پور بلین ٹریڈرز کمیٹی کے صدر کیلاش متل بتاتے ہیں کہ بھارت میں سونے اور چاندی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے لیکن مانگ میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔
سونے اور چاندی کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود بازار میں خریدار برقرار ہیں۔ گاہک اب کم مقدار میں سونا اور چاندی خرید رہے ہیں۔ شادی کے موسم کے دوران، گاہک اب گرام کی بجائے اپنے بجٹ کی بنیاد پر سونا اور چاندی خریدنے کا انتخاب کر رہے ہیں۔:- کیلاش متل، صدر، جے پور بلین ٹریڈرز کمیٹی
سرمایہ کاری کا ذریعہ بننا
کیلاش متل کا ماننا ہے کہ چاندی کی بڑھتی ہوئی قیمت اس حقیقت کی وجہ سے بھی ہے کہ چاندی کی خریدی جانے والی رقم کو اس تناسب سے ری سائیکل نہیں کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی قیمتی دھات کی دستیابی محدود ہے۔ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر، سرمایہ کاروں کو اس وقت سونے اور چاندی کے علاوہ سرمایہ کاری کے لیے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ نتیجتاً، گزشتہ چند سالوں میں ان دو قیمتی دھاتوں میں سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں، جیسے جیسے سونے اور چاندی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ تیزی سے سونے اور چاندی کی طرف سرمایہ کاری کے ایک نئے ذریعہ کے طور پر رجوع کر رہے ہیں۔
عالمی حالات کا اثر
کیلاش متل کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں عالمی منڈی کی موجودہ صورتحال نے بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں کو متاثر کیا ہے۔ کچھ ممالک کے درمیان جنگ اور بین الاقوامی بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ جب تک عالمی صورتحال مستحکم نہیں ہوتی، اس کا اثر مارکیٹ پر پڑتا رہے گا۔
خریداری کم ہو سکتی ہے!
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے پچھلے کچھ سالوں میں سونے اور چاندی کی خریداری کو متاثر کیا ہے۔ اگر قیمتیں بڑھتی رہیں تو سونا چاندی عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ چین دنیا کا دوسرا سب سے بڑا چاندی پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن زیادہ تر چاندی چین میں استعمال ہوتی ہے۔ نتیجتاً، چین سے چاندی کی برآمدات عملی طور پر بند ہو گئی ہیں۔:- کیلاش متل، صدر، جے پور بلین ٹریڈرس کمیٹی
سونا دوسرے ممالک سے ہندوستان میں درآمد کیا جاتا ہے
دریں اثنا، یوتھ اکنامسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر دیویندر وشوکرما نے وضاحت کی کہ چین اور دیگر ممالک کی طرف سے سونے کی معیشت کی توسیع کی وجہ سے سونے کی موجودہ شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سونا دوسرے ممالک سے ہندوستان میں درآمد کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت ہمیشہ زیادہ رہتی ہے۔ سونے اور چاندی کا اپنی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سامنا نہ کرنے کا ثابت شدہ ریکارڈ ہے۔ وہ مسلسل ترقی کو برقرار رکھتے ہیں۔
زمین کے مقابلے میں سونے میں سرمایہ کاری
فی الحال، سونا زمین سے زیادہ منافع دے رہا ہے۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر آپ زمین خریدتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام کاغذات جمع کروانے ہوتے ہیں۔ آدھار کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کتنی زمین ہے۔ تاہم، اگر آپ سونے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو آپ کو ایسی کوئی دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونے کو ایک اقتصادی اثاثہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سونا محدود ہے جس کی وجہ سے اس کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔:-ڈاکٹر دیویندر وشوکرما، صدر، یوتھ اکنامسٹ آرگنائزیشن
ملک کی سب سے بڑی بلین مارکیٹ کی حالت
دریں اثنا، دہلی، ریاست کے پڑوسی دارالحکومت، دہرادون میں، ملک کی سب سے بڑی بلین مارکیٹ، چاندنی چوک، پرانی دہلی میں واقع ہے۔ آل بلین اینڈ جیولرس ایسوسی ایشن کے صدر یوگیش سنگھل سے بھی مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں انٹرویو لیا گیا۔ سنگھل کا ماننا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے باوجود سونے اور چاندی کی خریداری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ گمشدگی کا خوف ہے۔
لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی سرمایہ کاری نہیں کی تو ان کا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک شخص جس نے پچھلے سال 1 لاکھ روپے کی چاندی خریدی تھی اب اس کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے۔ 2025 میں، کوئی بھی سرمایہ کاری کی گاڑی، بشمول بینک، فکسڈ ڈپازٹ یا دیگر سرمایہ کاری کے آلات، اتنا منافع نہیں دے گا جتنا سونے اور چاندی کو ایک سال میں حاصل ہوتا ہے۔:- یوگیش سنگھل، صدر، آل بلین اینڈ جیولرس ایسوسی ایشن
روس یوکرین جنگ
یوگیش مزید بتاتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ روس اور یوکرین کے درمیان 2022 میں شروع ہونے والی جنگ ہے، اس میں امریکا کا بڑا کردار ہے۔ 2022 میں سونے کی قیمت 50,000 روپے فی 10 گرام اور چاندی کی قیمت 60,000 روپے فی کلو گرام تھی۔ اس کے بعد ہی، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی آنے لگی، 2026 تک نمایاں اضافہ ہوا۔ اب، یوروپی مرکزی بینک اور ہندوستان کا ریزرو بینک آف انڈیا ڈالر کی قدر میں کمی کر کے اسے سونے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ نتیجتاً قیمتوں کا بڑھنا فطری امر ہے۔
قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اسے ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے
یوگیش کا خیال ہے کہ سونے اور چاندی میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری ہندوستان میں رائج ریوڑ کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہندوستان میں سرمایہ کار اس وقت تک کچھ نہیں خریدتے جب تک اس کی قیمتیں نہ بڑھیں۔ ایسے میں اسے لگتا ہے کہ اگر اب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اسے ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے۔ سونے اور چاندی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
کمی کسی بھی وقت آسکتی ہے
یوگیش کا کہنا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ بھی کسی وقت کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، 1980 میں، چاندی 90 فیصد گر گئی۔ اس وقت چاندی کی قیمت 50 ڈالر تھی جو گر کر 5 ڈالر ہوگئی۔ 2011 میں چاندی کی قیمت 75000 روپے تھی جو گر کر 32000 روپے ہوگئی۔
سونے اور چاندی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بلین مارکیٹ کو ویران کر کے رکھ دیا ہے۔ چھوٹے جیولرز اپنی دکانوں پر نہیں جا رہے ہیں۔ مزید قیمتوں میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آنے والے مہینوں میں سونا 180,000 روپے اور چاندی 400,000 روپے سے تجاوز کرنے کی امید ہے۔
بڑھتی ہوئی قیمتوں سے خوفزدہ لوگ
دریں اثنا، آل بلین اینڈ جیولرس ایسوسی ایشن کے رکن، جوہری لولیش جین نے کہا کہ عالمی کونسل کا اندازہ ہے کہ 2026 کے آخر تک سونا 290,000 روپے اور چاندی کی قیمت 700,000 روپے تک پہنچ جائے گی۔ جب سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو لوگ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور سرمایہ کاری کرنے سے باز رہتے ہیں۔ اس خوف کو ہوا دینے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے۔ نیوز چینلز مسلسل سونے اور چاندی کے نرخ دکھاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔