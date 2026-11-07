گرفتاریوں اور حملوں کے باوجود، میں ترنگے کے ساتھ ملک بھر میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، ابھیجیت دیپکے
مودی حکومت کابرطانوی حکومت سےموازنہ کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت لوگوں کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
Published : November 7, 2026 at 7:11 PM IST
کوچی: کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے ہفتہ کو کہا کہ وہ گرفتاریوں اور حملوں کے باوجود قومی پرچم لے کر اپنا ملک گیر مارچ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر لوگوں کے کھانے پینے کی عادات، ذاتی تعلقات اور ووٹنگ کے حقوق کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔
انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف سی جے پی کی 'جنتر منتر ایٹ کوچی' مہم کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، دیپکے نے کہا کہ ان کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ملک میں ایک آزاد اور منصفانہ انتخابی نظام قائم نہیں ہو جاتا۔
People’s protest in Keralam against Gyanesh Kumar & SIR https://t.co/WHAMYXlj42— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 7, 2026
قومی پرچم لے کر دہلی کے جنتر منتر میں داخل ہونے پر سی جے پی لیڈر سورو داس اور آشوتوش رنکا کے ساتھ اپنی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ترنگا لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا، "مجھے یہ ترنگا لہرانے کے لیے جیل بھیجا گیا تھا۔ میرے دو بھائی سورو اور آشو کو بھی اسے لہرانے کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ آخری بار ایسا ہندوستان میں ہوا تھا جب ہم برطانوی راج میں تھے۔"
مودی حکومت کا برطانوی حکومت سے موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت لوگوں کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
سی جے پی کے بانی نے کہا، "میں نریندر مودی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس ترنگے کو ملک کے ہر حصے میں لے جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آپ دہلی، مہاراشٹر، کیرالہ، یا تمل ناڈو میں ایسا کر سکتے ہیں۔ مجھے ملک کے کسی بھی حصے سے گرفتار کریں، لیکن میں واپس آ کر یہ ترنگا لہراؤں گا۔"انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت آہستہ آہستہ یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ کیا کھاتے ہیں، کس سے شادی کرتے ہیں اور کس کو ووٹ دیتے ہیں۔
دیپکے نے کہا پہلے وہ (مرکزی حکومت) یہ کنٹرول کرنا چاہتی تھی کہ آپ کیا کھاتے ہیں، پھر آپ کس سے شادی کرتے ہیں اور کس سے پیار کرتے ہیں اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں،‘‘۔انہوں نے الزام لگایا کہ انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے اسپیشل انٹینسیو ریویو (ایس آئی آر) کے عمل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔
چیف جسٹس کے بانی نے کہا کہ ملک کی بنیاد تین رہنماؤں کے نظریات پر رکھی گئی تھی: بی آر۔ امبیڈکر، مہاتما گاندھی، اور جواہر لعل نہرو۔مہاتما گاندھی کو ہندوستان کی روح، امبیڈکر کو ریڑھ کی ہڈی اور نہرو کو دماغ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی ان تینوں لیڈروں سے بڑا ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ دیپکے نے کہا، "اگر آپ 120 سال تک اقتدار میں رہیں تو بھی آپ کبھی بھی امبیڈکر، گاندھی اور نہرو سے بڑے نہیں ہوں گے۔"