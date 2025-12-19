گھنی دھند نے شمالی ہندوستان کو لپیٹ میں لے لیا، آئی ایم ڈی نے دہلی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا
آئی ایم ڈی نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
Published : December 19, 2025 at 5:20 PM IST
نئی دہلی: پنجاب سے بہار تک پھیلی ہوئی گھنی دھند، جمعہ کو پورے شمالی ہندوستان میں مرئیت کو کم کرتی ہے، جس سے ہندوستانی محکمہ موسمیات (IMD) کو دہلی کے لیے 'ریڈ الرٹ' جاری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، سڑک، ریل اور ہوائی ٹریفک میں خلل پڑنے کا انتباہ۔ آئی ایم ڈی کے حکام نے بتایا کہ سیٹلائٹ تصاویر نے پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، شمال مشرقی مدھیہ پردیش اور بہار کو گھنے دھند کا احاطہ کیا ہوا دکھایا۔
صبح 5:30 بجے، اتر پردیش کے آگرہ، بریلی، سہارنپور، اور گورکھپور، پنجاب کے امبالا، امرتسر، بٹھنڈہ، لدھیانہ، اور آدم پور، دہلی کے صفدر جنگ، ہریانہ کے امبالا، گوالیار میں مدھیہ پردیش میں، گوالیار اور بہار میں دلاکھن پور میں صفر میٹر پر مرئیت ریکارڈ کی گئی۔ آئی ایم ڈی نے دہلی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، انتباہ دیا ہے کہ دھند کچھ ہوائی اڈوں پر کام میں خلل ڈال سکتی ہے اور ہائی ویز اور ریلوے کو متاثر کر سکتی ہے۔
اتر پردیش کے کئی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جن میں آگرہ، علی گڑھ، باغپت، بریلی، بجنور، بلند شہر، ایٹا، اٹاوہ، فیروز آباد، گوتم بدھ نگر، غازی آباد، ہاپوڑ، ہاتھرس، متھرا، میرٹھ، مراد آباد، مظفر نگر، راجہ پور، شاہ پور، شاہ پور، راجہ پور، راجہ پور، راجہ پور اور دیگر شامل ہیں۔
اتراکھنڈ کے ہریدوار اور ادھم سنگھ نگر اور پنجاب میں امرتسر، فتح گڑھ صاحب، گرداس پور، پٹیالہ اور سنگرور کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے ڈرائیونگ میں مشکلات اور سڑک حادثات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بندش کا امکان ہے۔
آئی ایم ڈی نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بشمول ڈرائیونگ یا ٹرانسپورٹ کے کسی بھی موڈ سے سفر کرتے وقت احتیاط، فوگ لائٹس کا استعمال، سڑک اور ٹریفک کی صورتحال کو چیک کریں، سفری منصوبوں کے لیے ایئر لائنز، ریلوے اور ریاستی ٹرانسپورٹ حکام سے رابطے میں رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور متعلقہ ایجنسیوں کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق انتہائی گھنی دھند اس وقت پڑتی ہے جب حد نگاہ صفر سے 50 میٹر، 51 اور 200 میٹر کے درمیان 'گھنی'، 201 سے 500 میٹر کے درمیان 'اعتدال' اور 'ہلکی' دھند اس وقت ہوتی ہے جب حد نگاہ 501 سے 1000 میٹر کے درمیان ہو۔