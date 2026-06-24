تمل ناڈو حکومت کا بڑا ایکشن، دلتوں کو کئی دہائیوں کے بعد مندر میں داخلے کی دی اجازت
نئی حکومت نے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے امن و امان کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے سنبھالا ہے۔ تمل ناڈو اچھوت مٹاؤ محاذ
Published : June 24, 2026 at 1:16 PM IST
کرور، تمل ناڈو: دلت، جنہیں برسوں سے مقامی مندروں میں پوجا کرنے کے حق سے محروم رکھا گیا تھا، آخر کار تمل ناڈو حکومت کے فیصلہ کن اقدام کے بعد آج پوجا کرنے کے قابل ہو گئے۔ دلت باشندوں کو کئی سالوں سے کرور ضلع کے منمنگلم تعلقہ میں واقع پنجائی کدم بنکوریچی میں ارولمیگو سری مریم من اور ارولمیگو سیلنڈائی اماں مندروں میں پوجا کرنے سے روک دیا گیا تھا۔
اس سلسلے میں تمل ناڈو حکومت نے بڑی کارروائی کی اور دلتوں کو پوجا پاٹ کی اجازت دے دی۔ تمل ناڈو اچھوت مٹاؤ محاذ نے کہا کہ نئی حکومت نے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے امن و امان کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے سنبھالا ہے۔
دلتوں کو پوجا پاٹ سے روک دیا گیا
دراصل یہ معاملہ 19 مئی کو ارولمیگو سری مریم من مندر میں منعقدہ تہوار کے دوران بڑھ گیا، جب دلت باشندوں کو ایک بار پھر پوجا پاٹ کے لیے مندر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس کے جواب میں مقامی رہائشی پون متھو کمار نے کمیونٹی کی جانب سے کرور ڈسٹرکٹ کلکٹر، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور تمل ناڈو کے ایک وزیر کو باضابطہ طور پر شکایت درج کرائی۔
وزیر اعلیٰ نے شکایت پر کی کارروائی
اس شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے کرور ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور ضلع کلکٹر کو فوری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 20 مئی کو ونگل پولیس نے مروگیسن اور کپپوسامی کے خلاف پانچ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔
ایک ماہ طویل امن ہوئے مذاکرات
دونوں مندر انتظامیہ کمیٹی کے اہم رکن تھے اور ایک بااثر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد، منمنگلم تحصیلدار کماریسن اور ہندو مذہبی اور خیراتی اوقاف (ایچ آر اینڈ سی ای) ڈیپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں، دونوں گروپوں کے درمیان مفاہمت کی کوشش کے لیے ایک ماہ طویل امن مذاکرات ہوئے۔
پوجا پاٹ کے حقوق سے انکار کرنے والی کمیٹی کو ہٹا دیا
20 جون کو دلت برادری کی پوجا پاٹ کے حقوق سے انکار کرنے والی انتظامیہ کمیٹی کو ہٹا دیا گیا۔ ہندو مذہبی اور خیراتی اوقاف کے محکمے نے ارومگم اور سیلنڈائی اماں مندروں کے لیے انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ایگزیکٹو آفیسر ارومگم اور انسپکٹر بھارتی کو مقرر کیا۔
100 سے زیادہ پولیس افسران تعینات
آخر میں، 100 سے زیادہ پولیس افسران کی حفاظت میں، دلت باشندے ماولاککو (چاول کے آٹے اور گڑ سے بنے روایتی لیمپ) کو مندروں میں لے گئے اور پوجا کی۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے، کدم بنکوریچی کے ایک ممتاز رہائشی، پون متھو کمار نے کہا، "تین نسلوں سے غالب برادری نے اچھوت پر عمل کیا ہے۔
دلتوں کو مندر میں داخل ہونے اور دیوی کی پوجا کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ تہواروں کے دوران، درج فہرست ذاتوں کو مندر کے احاطے کے باہر سے پوجا کرنے اور 'ماویلککو' پوجا جیسی رسومات ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔"
پوجا پاٹ کے لیے مندر میں داخل ہونے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا
جب گاؤں والوں نے ایک اور گروپ کو اس بار پوجا پاٹ کے لیے مندر میں داخل ہونے کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ تمل ناڈو کے نئے وزیر اعلیٰ، کرور ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، اور ضلع کلکٹر کو شکایات کیے جانے کے بعد، حکام نے امن و امان کا کوئی مسئلہ نہ ہونے کو یقینی بناتے ہوئے پرامن ماحول برقرار رکھا۔ اس سے درج فہرست ذات برادری کو آج مندر کے اندر پوجا کرنے کی اجازت دی گئی۔
عدالتی حکم کے باوجود پوجا پاٹ کے لیے مشکلات
تمل ناڈو اچھوت مٹاؤ محاذ کے کرور ڈسٹرکٹ سکریٹری، متھو سیلوان نے اس معاملے پر کہا، "پچھلی حکومت کے دوران، جب بھی درج فہرست ذات برادریوں نے تمل ناڈو کے بہت سے علاقوں میں پوجا پاٹ کے لیے مندروں میں داخل ہونے کی کوشش کی، اکثر مندروں کو تالا لگایا جاتا یا سیل کر دیا جاتا تھا۔ اس سے دونوں گروہوں کی پوجا روک دی جاتی تھی۔ عدالتی احکامات کے باوجود، "حکام کو عدالتی حکموں کے باوجود، پوجا پاٹ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔" عبادت کے حق کو برقرار رکھنے کے عدالتی احکامات کے باوجود، حکام اکثر ان مندروں کو بند کرنے کی وجہ 'امن و امان کے مسائل' کو بتاتے ہیں۔
سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے چھوت چھوت کے خاتمہ
یہ قابل تعریف ہے کہ نئی تمل ناڈو حکومت نے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور چھوت چھوت کے خاتمے کے لیے امن و امان کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے سنبھالا ہے۔ اس طرح، اس نے ان برادریوں کو پوجا پاٹ کا حق بحال کر دیا ہے جو نسلوں سے اس حق سے محروم تھیں۔"