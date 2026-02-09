مودی حکومت کا 'فرمان': پی ایم کیئرس فنڈ سے متعلق سوالات نہیں پوچھے جاسکتے ہیں، کانگریس نے کہا آمریت
اب ایوان میں پی ایم کیئرس فنڈ سے متعلق سوالات نہیں پوچھےجا سکتا۔ PMO سے جاری اس فرمان کو کانگریس نے آمریت قرار دیا ہے۔
Published : February 9, 2026 at 7:34 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ (پی ایم کیئرس فنڈ)، وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ (پی ایم این آر ایف) اور قومی دفاعی فنڈ (این ڈی ایف) سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) نے اس سلسلے میں لوک سبھا سکریٹریٹ کو مطلع کیا ہے، اور کانگریس پارٹی نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔
کانگریس پارٹی نے اسے حکومت کی آمریت قرار دیا ہے۔ پارٹی نے اس حوالے سے کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کانگریس نے لکھا، "ارکان پارلیمنٹ عوام کے نمائندے ہیں، انہیں عوامی مفاد کے سوال پوچھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ مودی حکومت عوام کے کروڑوں روپے کا حساب کیوں نہیں دینا چاہتی؟ مودی حکومت ملک کے عوام سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا اب پارلیمنٹ نریندر مودی کی خواہش کے مطابق چلے گی؟"
PMO blocks Lok Sabha Secretariat from taking up questions & matters on PM CARES Fund, Prime Minister’s National Relief Fund and National Defence Fund.— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) February 9, 2026
Democracy’s oxygen saturation levels are falling rapidly! https://t.co/T3gnmSlN8l
انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ کانگریس پارٹی نے یہ خبر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے۔ اخبار کے مطابق، وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) نے کہا کہ ان تینوں فنڈز سے متعلق پارلیمانی سوالات لوک سبھا رولز آف پروسیجر کے تحت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ پی ایم او نے پہلے ہی 30 جنوری کو یہ نوٹس جاری کر دیا تھا۔ پی ایم او کے مطابق، وزیر اعظم کے دفتر نے لوک سبھا سکریٹریٹ کو مطلع کیا کہ ان تینوں فنڈز سے متعلق سوالات اور معاملات لوک سبھا رولز آف پروسیجر کے رولز 41(2)(vii) اور 41(2)(xviii) کے تحت قابل قبول نہیں ہیں۔
لوک سبھا کا رول 41(2)(viii) کہتا ہے کہ سوالات کا تعلق کسی ایسے معاملے سے نہیں ہونا چاہیے جو حکومت ہند کے بنیادی دائرہ اختیار میں نہ ہو۔ اسی طرح لوک سبھا کا رول 41(2)(xvii) کہتا ہے کہ سوالات کا تعلق کسی ایسے معاملے سے نہیں ہونا چاہیے جو اداروں کے کنٹرول میں ہو یا ایسے افراد جو بنیادی طور پر حکومت ہند کو جوابدہ نہ ہوں۔
وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) کے مطابق، چونکہ یہ فنڈز رضاکارانہ عوامی شراکت کے ذریعے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہندوستان کے کنسولیڈیٹیڈ فنڈ سے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی تھی۔
پی ایم او نے کہا کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ ان فنڈز سے متعلق سوالات پوچھتا ہے، یا وقفہ سوالات کے دوران انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان دفعات میں فراہم کی گئی شرائط کی درخواست کی جا سکتی ہے۔
پی ایم کیئرس فنڈ 2020 میں کووڈ 19 وبائی امراض کے دوران بنایا گیا تھا۔ پی ایم او نے اس مقصد کے لیے ایک الگ ویب سائٹ بنائی ہے۔ یہ فنڈ کووڈ 19 وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار تمام ضروریات میں حصہ ڈالنا تھا۔ حکومت نے اسے پرائم منسٹر سٹیزن اسسٹنس اینڈ ایمرجنسی ریلیف فنڈ (PM CARES Fund) کے نام سے بنایا ہے۔ اسے ایک ٹرسٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔
اسے پبلک چیریٹیبل ٹرسٹ ایکٹ 1908 کے تحت 27 مارچ 2020 کو رجسٹر کیا گیا تھا۔ ویب سائٹ پر آخری معلومات مارچ 2023 کی ہے، جس میں 6,283.7 کروڑ روپے کا بیلنس ہے۔
جنوری 2023 میں، مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ کو مطلع کیا کہ پی ایم کیئرس فنڈ ایک خیراتی ٹرسٹ کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ آئین، پارلیمنٹ، یا ریاست کے نافذ کردہ کسی قانون کے تحت نہیں بنایا گیا تھا۔ اس لیے یہ آر ٹی آئی ایکٹ کے تابع نہیں ہے۔
18 اگست 2020 کو سپریم کورٹ نے پی ایم کیئرس فنڈ سے این ڈی آر ایف کو فنڈز کی منتقلی کا حکم دینے سے انکار کردیا۔ عدالت نے پی ایم کیئرس فنڈ کو بھی سی اے جی آڈٹ سے مستثنیٰ قرار دیا۔
پی ایم او کی ویب سائٹ اس فنڈ کی وضاحت کچھ اس طرح کرتی ہے: صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال یا کسی بھی دوسری ہنگامی صورتحال، انسانی ساختہ یا قدرتی آفات، یا بحران، بشمول صحت کی دیکھ بھال یا دواسازی کی سہولیات کی تعمیر یا اپ گریڈیشن، دیگر ضروری انفراسٹرکچر، فنڈنگ متعلقہ تحقیق، یا کسی اور قسم کی امداد کے سلسلے میں امداد یا مدد فراہم کرنے کے لیے۔
پرائم منسٹرز نیشنل ریلیف فنڈ (PMNRF) جنوری 1948 میں پاکستان سے بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کے لیے عوامی عطیات سے قائم کیا گیا تھا۔ اس کے وسائل اب بنیادی طور پر قدرتی آفات جیسے سیلاب، طوفان اور زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں اور بڑے حادثات اور فسادات کے متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
نیشنل ڈیفنس فنڈ (NDF) کا استعمال مسلح افواج کے ارکان بشمول نیم فوجی دستوں اور ان کے زیر کفالت افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: