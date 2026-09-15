عمر خالد پر دستاویزی فلم کی نمائش منسوخ کرنے کا مطالبہ، اے بی وی پی نے مرکز سے مداخلت کی اپیل
اے بی وی پی کے بیان میں کہا گیاکہ ملک کے ممتاز تعلیمی اداروں کو کسی سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
Published : September 15, 2026 at 3:40 PM IST
بنگلور : آر ایس ایس سے وابستہ طلبا تنظیم اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (اے بی وی پی) نے بنگلور کی نیشنل لا اسکول آف انڈیا یونیورسٹی (این ایل ایس آئی یو) میں جیل میں قید کارکن عمر خالد پر بنائی گئی دستاویزی فلم کی مجوزہ نمائش مستقل طور پر منسوخ کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ اے بی وی پی نے مرکزی حکومت سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ مجوزہ پروگرام کی اجازت دیے جانے کے معاملے میں نیشنل لا اسکول آف انڈیا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دیا جائے۔
پیر کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں اے بی وی پی کی بنگلور شاخ نے کہا کہ اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی اور قانون و انصاف کے وزیر مملکت (آزادانہ چارج) ارجن رام میگھوال کو نمائندگی پیش کرتے ہوئے پروگرام کے معاملے میں مداخلت کی درخواست کی گئی ہے۔ عمر خالد پر بنائی گئی دستاویزی فلم ’’Prisoner No. 626710 is Present‘‘ کیمپس میں دکھائی جانی تھی، تاہم منتظمین نے حال ہی میں سکیورٹی اور انتظامی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی نمائش ملتوی کردی تھی۔
اے بی وی پی نے الزام لگایا کہ نمائش ملتوی کرنا دراصل ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کا مقصد عوامی احتجاج اور مخالفت کے کم ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک کے ممتاز تعلیمی اداروں کو کسی سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ تنظیم نے الزام عائد کیا کہ عمر خالد کا نام 2016 کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی (جے این یو) تنازعہ، افضل گرو کی برسی سے متعلق پروگراموں، شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) اور این آر سی کے خلاف احتجاج اور 2020 کے دہلی فسادات کے دوران اشتعال انگیز سرگرمیوں سے منسلک رہا ہے۔
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اے بی وی پی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ این ایل ایس آئی یو انتظامیہ کو ہدایت دے کہ دستاویزی فلم کی فلم بندی، نمائش یا تشہیر کے لیے کیمپس میں دی گئی تمام اجازتیں مستقل طور پر واپس لے لی جائیں اور مستقبل میں بھی کسی بھی عنوان کے تحت اس پروگرام کی اجازت نہ دی جائے۔ طلبا تنظیم نے پروگرام کی اجازت دینے کے معاملے میں این ایل ایس آئی یو انتظامیہ اور منتظمین کی کمیٹی کے خلاف جامع تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔