سیاسی مفاد پر مبنی حلقہ بندی کا خطرے، خواتین کوٹے کے لیے لوک سبھا کی نشستیں بڑھانے کی ضرورت: پی چدمبرم
چدمبرم کے مطابق لوک سبھا کی نشستوں میں 50 فیصد اضافے سے جنوبی اور شمالی ریاستوں میں پارلیمانی نمائندگی کا فرق مزید بڑھ سکتا ہے۔
Published : November 28, 2026 at 11:16 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیرِ خزانہ پی چدمبرم نے حلقہ بندی سے متعلق مرکز کے مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر نئے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ریاستوں کی متناسب نمائندگی کو 25 سال تک منجمد رکھنے کا فیصلہ اس عمل سے جڑے بنیادی مسائل پر توجہ مرکوز نہیں کرتا۔
چدمبرم نے کہا کہ مجوزہ آئینی (132ویں ترمیم) بل، 2026، جس کا مقصد ہر ریاست کے موجودہ حصے کو 25 سال تک برقرار رکھتے ہوئے لوک سبھا کی نشستوں میں اضافہ کرنا ہے، اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کو دور کرنے میں ناکام رہا ہے۔
لوک سبھا کی نشستوں میں مجوزہ اضافے پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 50 فیصد اضافے سے جنوبی اور شمالی ریاستوں کے درمیان پارلیمانی نمائندگی کا فرق مزید بڑھ سکتا ہے۔
The proposed Constitution Amendment Bill has been unveiled The 'freeze' for 25 years of the present relative proportion of each State to the total seats of the Lok Sabha will address two of our concerns However, the Bill does not address the first -- and fundamental --concern While relative proportion of each State to the total is important, absolute numbers also matter Besides, the increased strength of the Lok Sabha will entail delimitation of the constituencies within each state. That will give a free licence to the government to gerrymander the constituencies within the state -- as the government did in Assam and J&K. Gerrymandering is the greater evil and the greater danger The government has still not answered our primary question: why can't the 1/3 reservation for women be implemented in the present strength of the Lok Sabha?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ نے استدلال کیا کہ محض نشستوں کے تناسب کو برقرار رکھنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ریاست سے اراکینِ پارلیمنٹ کی اصل تعداد بھی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ "اگرچہ کل تعداد میں ہر ریاست کا متناسب حصہ اہم ہے، لیکن حقیقی اعداد و شمار بھی معنی رکھتے ہیں۔"
چدمبرم نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مجوزہ توسیع سے جنوبی ریاستوں اور دیگر ریاستوں کے درمیان نشستوں کا عددی فرق 413 سے بڑھ کر 620 ہو جائے گا، جس سے پارلیمنٹ میں جنوبی ریاستوں کی نمائندگی نسبتاً کمزور پڑ جائے گی۔
ابتدائی اعداد و شمار پر پیدا ہونے والے ابہام کے درمیان انہوں نے اعداد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ "موجودہ فرق 413 ہے اور یہ فرق بڑھ کر 620 ہو جائے گا۔"
چدمبرم نے یہ انتباہ بھی دیا کہ مجوزہ حلقہ بندی کے عمل سے حکومت کو سیاسی فائدے کے لیے انتخابی حلقوں کی حدود میں ردوبدل کرنے کا موقع مل سکتا ہے، جسے سیاسی اصطلاح میں "جیری مینڈرنگ" کہا جاتا ہے۔
The numbers given in the video clip below are wrong. I did not do the arithmetic at that time The correct numbers are: the present gap is 413 and the gap will increase to 620— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
انہوں نے کہا کہ "لوک سبھا کی نشستوں میں اضافے کے نتیجے میں ہر ریاست کے اندر انتخابی حلقوں کی ازسرِ نو حد بندی کرنی پڑے گی۔ اس سے حکومت کو ریاست کے اندر حلقوں میں من مانی ردوبدل (جیری مینڈرنگ) کرنے کا کھلا لائسنس مل جائے گا، جیسا کہ حکومت نے آسام اور جموں و کشمیر میں کیا تھا۔ جیری مینڈرنگ سب سے بڑا خطرہ ہے۔"
کانگریس رہنما نے مزید سوال اٹھایا کہ خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن نافذ کرنے کے لیے حکومت کو لوک سبھا کی نشستیں بڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔
انہوں نے استفسار کیا کہ "حکومت نے ابھی تک ہمارے بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا ہے کہ لوک سبھا کی موجودہ تعداد میں ہی خواتین کے لیے ایک تہائی ریزرویشن کیوں نافذ نہیں کیا جا سکتا؟"
مرکزی حکومت 30 نومبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران 'ڈی لمیٹیشن (سیکنڈ) بل، 2026' پیش کرنے جا رہی ہے۔ مجوزہ قانون سازی میں ہر ریاست اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) کو مختص لوک سبھا کی نشستوں میں 50 فیصد اضافے کے ساتھ ساتھ ریاستی اسمبلیوں کی نشستوں میں بھی اسی تناسب سے اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔
اس بل کی منظوری کے بعد، لوک سبھا کی زیادہ سے زیادہ نشستوں کی تعداد 550 سے بڑھ کر 850 ہو جائے گی۔
اسٹالن کی اپنے اراکینِ پارلیمنٹ کے ساتھ اجلاس آج
தொகுதி மறுவரையறையால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் குரல் எழுப்பியது தி.மு.க.தான்! நியாயமான மறுவரையறை என்ற கோரிக்கையுடன் அகில இந்தியத் தலைவர்களை ஒன்றிணைத்து முதன் முதலில் கூட்டம் நடத்தப்பட்டதும், சென்னையில்தான். தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தின்படியும், நியாயமான தொகுதி மறுவரையறைக்கான கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களின்படியும், நாம் முன்வைத்த உறுதியான கோரிக்கைகள்: • நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டால், எக்காரணத்தைக் கொண்டும், தமிழ்நாட்டின் பங்கு தற்போதுள்ள 7.18%-ல் இருந்து குறையக் கூடாது! • 1971 மக்கள்தொகை அடிப்படையில், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவ விகிதாசாரத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, முன்னர் நிலைப்படுத்தப்பட்டவாறே, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப்படக் கூடாது! எடுத்த இந்த இரண்டு நிலைப்பாட்டிலும் தி.மு.க. இன்றும் என்றும் உறுதியாக இருக்கிறது. இந்த நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை! ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் ஊகங்களும், முதுகுகுத்திகளின் முணுமுணுப்புகளும் எங்களது இந்த நிலைப்பாட்டை எந்த விதத்திலும் அசைத்துப் பார்க்காது. பதவிக்காகக் கொள்கையை உதறிவிட்டுச் செல்லும் மானமற்ற, நன்றிகெட்ட கூட்டத்தினர் இதனை உணர வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் நலனைக் கழகம் ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது. கொண்ட கொள்கையில் இருந்து தடம் மாறாது! The DMK was the first in India to raise its voice against the dangers of delimitation! It was only in Chennai that political leaders from across the country came together for the first time to demand fair delimitation. In keeping with the resolution passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly and the resolutions adopted at the Joint Action Committee meeting for #FairDelimitation, we put forth two categorical demands: • If the number of parliamentary constituencies is increased, under no circumstances should Tamil Nadu’s existing 7.18% share of seats in the lower house be reduced! • The existing proportion of parliamentary representation among States, as determined on the basis of the 1971 Census and frozen earlier, must remain frozen for another 25 years! The DMK stands firm on these two demands and will continue to do so. There is no change in our position, and there is no question of any compromise! Neither the speculations being circulated in the media nor the wails of backstabbers can shake our resolve. The shameless and ungrateful lot who abandoned their principles for positions of power must realise this. The DMK will never compromise on Tamil Nadu’s interests. Nor will it depart from its principles!— M.K.Stalin (@mkstalin) November 27, 2026
وہیں حلقہ بندی کے ذریعے خواتین کو ریزرویشن دینے کی مرکزی حکومت کی نئی کوششوں کے درمیان، ڈی ایم کے، کے سربراہ ایم کے اسٹالن سنیچر کے روز اپنی پارٹی کے اراکینِ پارلیمنٹ کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرنے والے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق، ڈی ایم کے کے ہیڈکوارٹر 'انا اریوالایم' میں طے شدہ اس اجلاس میں پارلیمنٹ کے ایوانِ بالا اور ایوانِ زیریں میں اپنائی جانے والی حکمتِ عملی پر غور کیے جانے کا امکان ہے۔
جمعہ کے روز اسٹالن نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت میں لوک سبھا میں تمل ناڈو کا موجودہ 7.18 فیصد نشستوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ دراوڑی جماعت کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ سال 1971 کی مردم شماری کی بنیاد پر طے شدہ اور پہلے سے منجمد کی گئی ریاستوں کی پارلیمانی نمائندگی کا موجودہ تناسب مزید 25 سال تک منجمد رہنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ "ہمارے مؤقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کوئی سمجھوتہ نہیں؛ ڈی ایم کے تمل ناڈو کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹے گی۔"