خواتین کا ریزرویشن نہیں، بلکہ حد بندی اصل مسئلہ ہے: سونیا گاندھی
کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے حد بندی کو لے کر مرکز کی مودی حکومت پر سخت تنقید کی۔
Published : April 13, 2026 at 2:03 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے پیر کو کہا کہ اس ہفتے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں بل پیش کرنے کے حکومت کے اقدام کے پیچھے اصل مسئلہ حد بندی ہے، خواتین کے ریزرویشن کا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مبینہ حد بندی کی تجویز انتہائی خطرناک اور خود آئین پر حملہ ہے۔
گاندھی نے زور دے کر کہا کہ کوئی بھی حد بندی جو لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے، سیاسی طور پر درست ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ریاضی کے مطابق۔ ایک اخبار میں شائع ایک مضمون میں، اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا اصل ارادہ ذات پات کی مردم شماری میں مزید تاخیر اور پٹڑی سے اترنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان بلوں کی حمایت کریں جنہیں حکومت پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں بلڈوز کرنا چاہتی ہے، جب تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں انتخابی مہم اپنے عروج پر ہو گی۔ انہوں نے الزام لگایا، "اس ضرورت سے زیادہ جلد بازی کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے: سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور اپوزیشن کو دفاعی پوزیشن پر لانا۔" گاندھی نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم ہمیشہ کی طرح سچائی سے بچ رہے ہیں۔
اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ نے ستمبر 2023 میں ایک خصوصی اجلاس کے دوران بغیر کسی اتفاق رائے کے ناری شکتی وندن ایکٹ، 2023 منظور کیا، گاندھی نے کہا کہ اس قانون نے آئین میں آرٹیکل 334-A شامل کیا، جس سے لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ایک تہائی ریزرویشن لازمی ہے۔ یہ اگلی مردم شماری اور مردم شماری کی بنیاد پر حد بندی کے عمل کی تکمیل کے بعد عمل میں آنا تھا۔
انہوں نے اپنے مضمون میں کہا، "اپوزیشن نے یہ شرط نہیں مانگی تھی۔ دراصل راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے ریزرویشن کے اصول کو لاگو کرنے کا پرزور مطالبہ کیا تھا۔ حکومت خود جانتی ہے کہ اس نے کیوں اتفاق نہیں کیا۔
انہوں نے کہا، "اب، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 334-A میں ترمیم کرکے 2029 سے خواتین کی ریزرویشن نافذ کی جائے گی۔ وزیر اعظم کو یو ٹرن لینے میں 30 ماہ کیوں لگے؟ اور وہ خصوصی اجلاس بلانے کے لیے چند ہفتے انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟"
گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈروں نے حکومت کو ایک بار نہیں بلکہ تین بار خط لکھ کر مغربی بنگال میں انتخابات کے آخری مرحلے کے 29 اپریل کو ختم ہونے کے بعد حکومت کی نئی تجویز پر بحث کے لیے آل پارٹی میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے، لیکن وہ بالکل درست درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔
گاندھی نے کہا، "اس کے بجائے، وزیر اعظم نے مضامین لکھنا، سیاسی جماعتوں سے اپیل کرنا، اور کانفرنسیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک ناقص نقطہ نظر ہے جو وزیر اعظم کی دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی خواہش اور فیصلہ سازی کے لیے ان کے "میرے راستے یا شاہراہ" کے نقطہ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا، "پچھلی 10 سالہ مردم شماری 2021 کے لیے شیڈول تھی۔ مودی حکومت اسے ملتوی کرتی رہی۔ اس کے نتیجے میں، 100 ملین سے زیادہ لوگ قومی غذائی تحفظ ایکٹ، 2013 کے تحت اپنے قانونی حق سے محروم ہو گئے ہیں، جو پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا کی بنیاد ہے۔"
گاندھی نے مزید کہا کہ مردم شماری کا کام پانچ سال کی عجیب تاخیر کے بعد شروع ہوا ہے۔ گاندھی نے کہا، "یہ فخر کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل مردم شماری ہے۔ سینئر حکام نے خود عوامی طور پر اعلان کیا ہے کہ اس کی ڈیجیٹل نوعیت کی وجہ سے، زیادہ تر آبادی کے اعداد و شمار 2027 میں ہی دستیاب ہوں گے۔ حکومت کے اس اجلاس کو بلانے اور حد بندی کرنے میں جلد بازی کے بہانے صاف طور پر کھوکھلے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک سال قبل وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ 2027 کی مردم شماری بھی ذات پات کی مردم شماری ہوگی اور یہ سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرنے اور ذات پات کی مردم شماری کرانے کے خیال کو مسترد کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں سوالات کے جوابات دینے کے بعد ہوا۔ گاندھی نے کہا، "یہ اس وقت بھی ہوا جب وزیر اعظم نے کانگریس کے لیڈروں پر 'شہری نکسل ذہنیت' سے متاثرہ ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کرنے کا الزام لگایا۔"
انہوں نے کہا کہ بہرصورت، 2027 کی مردم شماری کا مقصد سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے ذات کے لحاظ سے آبادی کی گنتی کرنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بہار اور تلنگانہ نے اپنی اپنی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر ذات پات کے سروے کیے ہیں اور اس سارے عمل میں چھ ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔
انہوں نے الزام لگایا، "لہذا، یہ واضح ہے کہ ذات پات کی مردم شماری سے 2027 کی مردم شماری کی اشاعت میں تاخیر ہونے کا پروپیگنڈہ درست نہیں ہے۔ درحقیقت، اب وزیر اعظم کا اصل ارادہ ذات پات کی مردم شماری میں مزید تاخیر اور پٹری سے اترنا ہے۔" یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس 16 اپریل کو شروع ہونے والا ہے، گاندھی نے کہا کہ ابھی تک کوئی سرکاری تجویز ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہے کہ حکومت اس سیشن میں کیا بحث کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حد بندی کا فارمولہ تجویز کیا جا رہا ہے۔
گاندھی نے زور دیا، "کسی بھی حد بندی کی مشق مردم شماری کی مشق سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہ کہے بغیر کہ کوئی بھی حد بندی جو لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے، سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔"