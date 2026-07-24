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دہلی یونیورسٹی نے اپنے طلباء سے احتجاج سے دور رہنے کو کہا، راہل گاندھی نے وارننگ پر کی تنقید

ڈی یو کے ادیتی مہاودیالیہ نےطلباء کو احتجاج سے دور رہنے کو کہا ہے جبکہ شیام لال کالج نے دھرمیندر پردھان کی حمایت کی ہے۔

دہلی یونیورسٹی نے اپنے طلباء سے احتجاج سے دور رہنے کو کہا
دہلی یونیورسٹی نے اپنے طلباء سے احتجاج سے دور رہنے کو کہا (Etv Bharat)
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By PTI

Published : July 24, 2026 at 1:32 PM IST

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نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی کے جمعہ کو ملک گیر احتجاج کی کال کے ساتھ، دہلی یونیورسٹی کے ادیتی مہاودیالیہ اور شیام لال کالج نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ "امن و امان میں خلل ڈالنے والی کسی بھی سرگرمی" سے دور رہیں۔ ان اداروں نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی حمایت کی ہے۔ واضح رہے پردھان کا استعفیٰ مظاہرین کا ایک اہم مطالبہ ہے۔

جمعرات کو ایک فیس بک پوسٹ میں، ادیتی مہاودیالیہ کی قائم مقام پرنسپل نیلم راٹھی نے طلباء سے اپیل کی کہ وہ اپنی توانائی اور وقت مطالعہ، تحقیق، اختراعات اور تعمیری سرگرمیوں کے لیے وقف کریں۔

انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ "پرتشدد مظاہروں، توڑ پھوڑ، آتش زنی یا امن و امان میں خلل ڈالنے والی کسی بھی سرگرمی سے دور رہیں۔ انھوں نے کہا کہ، تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہ کہ بات چیت، آئینی طریقے اور پرامن اظہار ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کی بنیاد بناتے ہیں۔

راٹھی نے طلباء سے یہ بھی کہا کہ وہ پرامن، جمہوری اور قانونی ذرائع سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، والدین، اساتذہ اور اداروں کی رہنمائی کا احترام کریں اور سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ یا اشتعال انگیز مواد کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔

شیام لال کالج نے پردھان کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے ایک پیغام پوسٹ کیا، جو کہ مرکزی یونیورسٹی کے کالجوں کے پیغامات کی ایک سیریز میں تازہ ترین ہے جس پر اساتذہ اور طلباء کے ایک حصے نے تنقید کی ہے۔

قبل ازیں، راجدھانی کالج نے اپنے آفیشل سوشل میڈیا ہینڈل سے اسی طرح کی ایک پوسٹ کو حذف کر دیا تھا اور عوامی معافی نامہ جاری کرتے ہوئے، پوسٹ پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور کہا کہ وہ طلباء کے ساتھ کھڑا ہے۔

تاہم، شہید بھگت سنگھ کالج سمیت دیگر کالجوں سے وزیر کے لیے حمایتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔

آپ کی ہمت کیسے ہوئی: راہل گاندھی

دہلی یونیورسٹی کی طرف سے طلباء کو جنتر منتر کے احتجاج سے "دور رہنے" کی تاکید پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعہ کو یونیورسٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پوچھا کہ طلباء کو ان کے جمہوری حقوق کا استعمال کرنے کے لئے "دھمکی" دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟

گاندھی نے دہلی یونیورسٹی کے سوشل میڈیا پوسٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، "براہ کرم نوٹ کریں، وقت آنے پر آپ کو جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔"

گاندھی نے اپنی پوسٹ میں کہا، "آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ طلباء کو ان کے جمہوری حقوق سے روکیں اور دھمکیاں دیں؟ براہ کرم نوٹ کریں، وقت آنے پر آپ ہی جوابدہ ہوں گے۔"

دوسری جانب، اساتذہ کے گروپوں نے سیاسی طور پر متنازعہ معاملے پر عوامی پوزیشن لینے والے تعلیمی اداروں پر سوال اٹھایا ہے، ان کا استدلال ہے کہ یونیورسٹیوں کو بجائے امتحانی نظام اور جاری تعلیمی اصلاحات پر طلباء کے خدشات کو دور کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔

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DU WARN STUDENTS
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