'کیا مودی اور شاہ ملک کے عوام کے خلاف جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں'، دہلی میں غیر معمولی سکیورٹی پر دیپکے کا سوال
دہلی پولیس نے احتجاج سے قبل ہی تمام 15 اضلاع سے 30 سے 40 مشتبہ افراد حراست میں لے لیا ہے۔
By PTI
Published : October 10, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 8:37 AM IST
نئی دہلی: 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے جنترمنتر احتجاج کے پیش نظر قومی دہلی کو ایک غیر معمولی سکیورٹی حصار میں لے لیا گیا ہے، جہاں پوری شہر میں تقریباً 25,000 پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ سی جے پی کے مجوزہ احتجاج کے پیش نظر 45 میٹرو اسٹیشنوں پر داخلے اور خروج پر پابندیوں کا سامنا ہے، اور قومی دارالحکومت کی سرحدوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس ٹرمینلز اور دیگر حساس مقامات پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔
سکیورٹی کے یہ بڑے انتظامات دہلی پولیس کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف مجوزہ مظاہرے کی اجازت دینے سے انکار کے بعد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے اجازت نہ دینے کی وجہ ناکافی نوٹس اور اس سے پہلے کے ایک احتجاج کے دوران قوانین کی عدم تعمیل کے خدشات کو بتایا ہے۔
#WATCH दिल्ली: संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जंतर-मंतर पर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में घोषणाएं की जा रही हैं। https://t.co/eMRHibpCLs— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2026
پولیس نے مظاہرین کو بغیر اجازت جنتر منتر پر جمع ہونے سے روکنے اور بڑے پیمانے پر متحرک ہونے کے خدشات کے پیش نظر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے شہر بھر میں چوکسی بڑھا دی ہے۔
کیا مودی اور شاہ عوام کے خلاف جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں: دیپکے
'کاکروچ جنتا پارٹی' کے بانی ابھیجیت دیپکے نے آج سنیچر کے روز سوال اٹھایا کہ کیا چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار حکومت کو "اتنے عزیز" ہیں کہ وہ "اپنے ہی شہریوں پر اپنی پولیس اور فوجی دستے چھوڑ دے گی؟"
وہ ممبئی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جب وہ آج جنتر منتر پر ہونے والے مجوزہ احتجاج میں شرکت کے لیے نئی دہلی کی فلائٹ پکڑنے جا رہے تھے۔
#WATCH | Mumbai: Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "I wonder why the Prime Minister of this country is so afraid of the nation's youth and its people. What was the need to shut down all railway services? What was the need to halt all metro operations? They have cut off the internet and blocked the roads. They have brought the Army from J&K and deployed it in Delhi. They have summoned CRPF forces from Naxal-affected areas and deployed them in Delhi. Do Narendra Modi and Amit Shah want to wage war against the people of their own country? Is Gyanesh Kumar so dear to them that they would unleash their police and army forces upon their own citizens?..." He adds, "PM Modi is afraid; he fears that the people of this country will not vote for him after this. That is why, simply to cling to power, they are picking people up from trains. Announcements are being made in societies warning people not to join the protests. The Delhi Police is visiting homes, telling people not to participate in protests. But why shouldn't we? Protesting is our fundamental right. Article 19 grants us the fundamental right to protest in a democratic and peaceful manner, and that is exactly what we intend to do. When asked if he will be arrested upon reaching Delhi airport, he says, "If they want to detain or arrest me, let them go ahead. I am ready for it; let them arrest or detain me. It makes no difference to me. Invoke the UAPA, invoke the NSA—go ahead and do it. But we will keep fighting for free and fair elections and to save this country's democracy."— ANI (@ANI) October 10, 2026
انہوں نے کہا کہ "میں حیران ہوں کہ اس ملک کے وزیر اعظم ملک کے نوجوانوں اور عوام سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں۔ تمام ریلوے سروسز بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میٹرو کی تمام ٹرینیں معطل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور سڑکیں بلاک کر دی ہیں۔ وہ جموں و کشمیر سے فوج لے آئے ہیں اور اسے دہلی میں تعینات کر دیا ہے۔ انہوں نے نکسل متاثرہ علاقوں سے سی آر پی ایف کے دستے بلا کر دہلی میں تعینات کر دیے ہیں۔ کیا نریندر مودی اور امت شاہ اپنے ہی ملک کے عوام کے خلاف جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں؟ کیا گیانیش کمار انہیں اتنے عزیز ہیں کہ وہ اپنے ہی شہریوں پر اپنی پولیس اور فوجی دستے چھوڑ دیں گے؟..."
"وزیراعظم مودی خوفزدہ ہیں؛ انہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد اس ملک کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ محض اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے، وہ لوگوں کو ٹرینوں سے اٹھا رہے ہیں۔ سوسائٹیز میں اعلانات کیے جا رہے ہیں جن میں لوگوں کو احتجاج میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ دہلی پولیس گھر گھر جا کر لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ احتجاج میں حصہ نہ لیں۔ لیکن ہم کیوں نہ کریں؟ احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ آرٹیکل 19 ہمیں جمہوری اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا بنیادی حق دیتا ہے، اور ہمارا بالکل یہی کرنے کا ارادہ ہے۔"
Jantar Mantar 2.0 has begun. Gyanesh Kumar, your time of facilitating vote chori is over. @CJP_for_India— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں: دیپکے
جب ان سے دہلی ایئرپورٹ پہنچنے پر ممکنہ گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ "اگر وہ مجھے حراست میں لینا یا گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو شوق سے کریں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں؛ انہیں مجھے گرفتار یا حراست میں لینے دیں۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یو اے پی اے لگائیں، این ایس اے لگائیں، جو دل چاہے کریں۔ لیکن ہم آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔"
Will be landing in Delhi tomorrow at 9:30 am https://t.co/VhoY9k5b4T— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 9, 2026
احتجاج سے قبل متعدد افراد حراست میں لے لیے گئے
پولیس ذرائع نے بتایا کہ دہلی پولیس نے جنتر منتر پر 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے مجوزہ احتجاج سے قبل احتیاطی تدابیر کے طور پر قومی دارالحکومت کے تمام 15 اضلاع سے 'مجرمانہ ریکارڈ' رکھنے والے افراد کو حراست میں لیا ہے۔
ذرائع کے مطابق، پولیس کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سکیورٹی انتظامات سخت کیے جانے کے بعد تمام 15 اضلاع سے 'مجرمانہ پس منظر' رکھنے والے تقریباً 30 سے 40 افراد کو اٹھایا گیا ہے۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ پولیس ایسے مخصوص افراد کی نقل و حرکت پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے جو لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں یا انہیں مجوزہ مظاہرے میں شرکت کے لیے اکسا سکتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق، سکIورٹی اقدامات کے حصے کے طور پر ایسے افراد کی رہائش گاہوں کے باہر نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ مجوزہ احتجاج کے پیش نظر دہلی بھر میں سکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔
The right to protest must be protected, but so must the right of a city to function safely. Responsible policing is about balancing both. #DPUpdates #PublicSafetyOurPriority https://t.co/Zfwc8xiCwy— Delhi Police (@DelhiPolice) October 9, 2026
قومی دارالحکومت چھاؤنی میں تبدیل
سی جے پی احتجاج کے پیش نظر سکیورٹی کی صورت حال کو سنبھالنے میں دہلی پولیس کی مدد کے لیے سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی آر پی ایف) کی 120 سے زیادہ کمپنیاں طلب کی گئی ہیں۔ اہلکاروں کو اہم مقامات پر تعینات کیا گیا ہے، جب کہ تیاریوں اور ہنگامی ردعمل کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے کئی مقامات پر موک ڈرلز بھی کی گئیں۔
نئی دہلی کے ضلع کو سینئر پولیس افسران بشمول جوائنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے قریبی نگرانی کے لیے 20 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مختلف یونٹوں کی سربراہی کرنے والے اسپیشل کمشنرز بھی صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
جوائنٹ کمشنر آف پولیس نوپور پرساد نے جمعہ کو بتایا کہ 10 اکتوبر کے احتجاج کی اجازت کے لیے درخواست سات اکتوبر کو جمع کرائی گئی تھی، جو مجوزہ اجتماع سے محض تین دن پہلے ہے، جب کہ قوانین کے تحت نوٹس کی مدت کم از کم 10 دن پہلے ہونا لازمی ہے۔ پولیس نے اس سے پہلے کے ایک مظاہرے کے دوران حکام کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا بھی حوالہ دیا ہے۔
45 میٹرو اسٹیشنز کے راستے بند
سکیورٹی اقدامات کے تحت جمعہ کی رات سے دہلی میٹرو کے 45 اسٹیشنوں کے داخلی اور خروجی راستوں کی بندش بھی شامل ہے۔ متاثرہ اسٹیشنوں میں راجیو چوک، سینٹرل سیکریٹریٹ، نئی دہلی، پٹیل چوک، منڈی ہاؤس، جن پتھ، سپریم کورٹ، آئی ٹی او، کشمیری گیٹ اور جنوبی و شمال مشرقی دہلی کے کئی اسٹیشن شامل ہیں۔
دہلی میٹرو ریل کارپوریشن کے مطابق، یہ پابندیاں ہفتے کے روز اگلے حکم تک نافذ رہیں گی۔ متاثرہ اسٹیشنوں پر انٹرچینج کی سہولت دستیاب ہوگی، سوائے نئی دہلی میٹرو اسٹیشن کے، جہاں تمام تر پابندیاں لاگو ہوں گی۔
ریلوے مسافروں کو بھی سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دہلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں پر آنے اور وہاں سے روانہ ہونے والی کئی ٹرینیں منسوخ بتائی جا رہی ہیں۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ صحیح ٹرین ٹکٹ رکھنے والے مسافروں کو سفر کرنے سے نہیں روکا جائے گا اور نظم و نسق کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
#WATCH दिल्ली: जंतर-मंतर पर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। https://t.co/6KnScihoMT— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2026
دہلی کی سرحدوں پر سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات
قومی دارالحکومت کی سرحدوں پر بھی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے، جہاں اضافی نگرانی اور شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ پولیس ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز، لاجز اور دھرم شالاؤں کی تلاشی لے رہی ہے، جبکہ بس ٹرمینلز اور دیگر سفری مراکز پر بھی چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔
حکام احتجاج کے لیے لوگوں کو متحرک کرنے کی کوششوں پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 200 سے زائد کنٹینٹ کریٹرز زیرِ نگرانی ہیں کیونکہ پولیس مجوزہ اجتماع سے جڑی آن لائن پوسٹس اور پیغامات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔
احتیاطی تدبیر کے طور پر ہفتے کے روز دہلی بھر میں شراب کی دکانیں بند رہیں گی۔ پولیس مذہبی مقامات کے ذریعے بھی عوام سے امن و امان برقرار رکھنے اور حکام کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیلیں کر رہی ہے۔ وہیں اس مقصد کے لیے مساجد کا استعمال کرنے پر دہلی پولیس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک تنظیم کی طرف سے عرضی بھی دائر کی گئی ہے۔
VIDEO | Noida: Police conducts vehicle check at Chilla border. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/dFxUNyYin5— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
مجوزہ مظاہرہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کے دوران ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کے الزامات اور ووٹر رجسٹریشن کے لیے استعمال ہونے والے فارم 6 سے متعلق تبدیلیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف ہے۔ یہ الزامات نظرثانی کی اس مشق کے گرد گھومنے والے سیاسی تنازع کا حصہ ہیں۔
بڑے ٹرانسپورٹ مراکز اور شہر کے کئی حصوں پر پابندیوں کے اثرات کے پیش نظر، مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری اعلانات کو چیک کریں اور اسی کے مطابق اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سکیورٹی اہلکار سنیچر کے روز مسلسل تعینات رہیں گے تاکہ ہجوم کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے، ٹریفک میں رکاوٹ کو روکا جا سکے اور بیریکیڈز کو توڑنے کی کسی بھی کوشش کا فوری جواب دیا جا سکے۔
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