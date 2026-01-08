ترکمان گیٹ پتھراؤ معاملہ: 30 مشتبہ افراد کی شناخت، دہلی پولیس چھاپے ماری
دہلی میں فیض الٰہی مسجد کے قریب انہدامی کارروائی کے دوران پتھراؤ کے معاملے میں اب تک تیس افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔
نئی دہلی: رام لیلا میدان کے قریب ترکمان گیٹ اور فیض الٰہی مسجد کے قریب تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائی کے دوران ہوئے پتھراؤ کے سلسلے میں پولیس کی دھر پکڑ کی کارروائی جاری ہے۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں اب تک 30 افراد کی شناخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پتھراؤ کرنے والے مشتبہ افراد کی شناخت علاقے میں نصب سی سی ٹی وی فوٹیج اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کی بنیاد پر کی گئی۔ پولیس کی متعدد ٹیمیں ملزمین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔
غور طلب ہے کہ دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن آف دہلی کی جانب سے شروع کی گئی انہدامی کارروائی کے دوران سات جنوری کی آدھی رات کے بعد تقریباً 1:30 بجے صورت حال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب فیض الٰہی مسجد کے قریب کچھ لوگوں نے پولیس اور ایم سی ڈی کے اہلکاروں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ صورت حال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو ہلکی طاقت اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کرنا پڑا۔ اس دوران جھڑپوں میں کچھ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔
تیس مشتبہ افراد کی شناخت
دہلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ تکنیکی شواہد اور مقامی معلومات کی بنیاد پر 30 'فسادیوں' کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پولیس کی ٹیمیں ان کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہیں۔ دہلی پولیس کے مطابق علاقے میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں، پولیس اہلکاروں کے ہیلمٹ میں لگے کیمروں، اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تقریباً 400 ویڈیوز کی جانچ کی گئی تاکہ تشدد میں ملوث افراد کی شناخت کی جا سکے۔
سی سی ٹی وی کی بنیاد پر دہلی پولیس کے چھاپے
پولیس نے واضح کیا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس معاملے میں اب تک پانچ مبینہ کلیدی ملزمان (سمیر، محمد اریب، محمد کاشف، محمد عدنان، اور محمد کیف) کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ واقعہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیش آیا۔ دہلی میونسپل کارپوریشن، ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مسجد سے متصل غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے انہدامی مہم چلا رہی تھی۔ گرائی جانے والی عمارتوں میں ایک ڈسپنسری اور ایک شادی ہال بھی شامل ہے۔ آپریشن کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری اور ریپڈ ایکشن فورس کو تعینات کیا گیا تھا۔
ترکمان گیٹ علاقے میں کشیدگی کا ماحول
پولیس اس معاملے میں سماج وادی پارٹی کے رکن اسمبلی محب اللہ ندوی کے کردار کی بھی جانچ کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تشدد شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے رکن اسمبلی جائے وقوع پر موجود تھے۔ پولیس جلد ہی انہیں تفتیش میں شامل ہونے کے لیے طلب کر سکتی ہے۔ اس وقت ترکمان گیٹ کے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ پولیس نے بھیڑ کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے بی این ایس (بھارتیہ سنستھان) کی دفعہ 163 (سابقہ دفعہ 144) نافذ کر دی ہے۔ دہلی پولیس نے مقامی امن کمیٹی کے ساتھ مل کر عوام سے امن برقرار رکھنے اور افواہوں کو نظرانداز کرنے کی اپیل کی ہے۔
اس واقعے کے بعد سے پورے ترکمان گیٹ کے علاقے میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ علاقے میں وسیع رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور دہلی پولیس کے ساتھ ریپڈ ایکشن فورس کے اہلکاروں کو ہر گلی، چوراہے اور داخلی مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ پوچھ گچھ اور شناخت کے بعد ہی باہر کے لوگوں کو علاقے میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فیلڈ سٹاف پورے علاقے کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ علاقے کا ماحول مکمل طور پر پرسکون ہے۔ ترکمان گیٹ کے آس پاس کا عام طور پر بھیڑ والا علاقے میں کل کے مقابلے میں آج تھوڑی چہل پہل میں اضافہ دیکھا گیا۔ پولیس اس بات کو بھی یقینی بنا رہی ہے کہ عام شہریوں کے روزمرہ کے کاموں میں خلل نہ پڑے۔ ضروری سروس ورکرز، کام کرنے والے لوگ، اور معمول کے مطابق مقامی باشندوں کی آمد و رفت میں خلل نہ ہو۔
