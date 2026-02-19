دہلی: کشمیری رجسٹریشن نمبر والی مشکوک کار ملنے سے خوف و ہراس، پلوامہ کا این آئی اے کا فرضی افسر گرفتار، تحقیقات جاری
نئی دہلی: قومی دارالحکومت میں لال قلعہ علاقے کے قریب ہونے والے حالیہ دھماکے کے بعد سیکورٹی ایجنسیاں پہلے سے ہی الرٹ تھیں۔ دریں اثنا، جموں و کشمیر کے رجسٹریشن نمبر کے ساتھ ایک مشکوک کار ملنے کے بعد دہلی پولیس میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بدھ کی رات کوتوالی پولیس نے لال قلعہ کے پیچھے دلی چلو پارک کے پاس کھڑی کالے رنگ کی ہنڈائی سنٹرو (نمبر JK01L9913) کو چیک کیا اور اندر بیٹھے ایک نوجوان کے پاس سے این آئی اے کا جعلی شناختی کارڈ برآمد ہوا۔
پوچھ گچھ کے دوران ملزم کی شناخت مدثر کے طور پر ہوئی جو پلوامہ کا رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نابالغ لڑکا بھی ملا۔ ملزم نے قومی تحقیقاتی ایجنسی کا افسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ پیش کیا تاہم کارڈ مشکوک پایا گیا۔ پولیس اسٹیشن میں ہونے والی تفتیش سے معلوم ہوا کہ وہ جعلی آئی ڈی کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دلانے کا وعدہ کر کے دھوکہ دے رہا تھا۔
پولیس کے مطابق، ملزم 12 فروری کو کشمیر سے نابالغ کو لے کر نکلا اور 13 فروری کو دہلی پہنچا۔ دونوں جامع مسجد کے علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ملزم نے نابالغ کے گھر والوں سے نوکری دینے کے نام پر ایڈوانس بھی لیا ہے۔
ڈی سی پی راجہ بھاٹیہ کے مطابق کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اسپیشل سیل، انٹیلی جنس بیورو اور متعلقہ مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مشترکہ تحقیقات کی گئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ برآمد شدہ شناختی کارڈ مکمل طور پر جعلی تھا اور ایجنسی کی جانب سے ایسا کوئی کارڈ جاری نہیں کیا گیا تھا۔
پولیس نے ملزمان کے خلاف دھوکہ دہی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس بات کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے کہ اس نے اب تک کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے اور کیا دوسرے اس میں ملوث ہیں۔
