دہلی ایس آئی آر: لال کرشن اڈوانی اور منیش سسودیا سمیت 33 لاکھ ووٹروں کو نوٹس

دہلی ایس آئی آر: لال کرشن اڈوانی اور منیش سسودیا سمیت 33 لاکھ ووٹروں کو نوٹس
نوٹس حاصل کرنے والوں میں وزیراعلیٰ ریکھا گپتا، سابق وزیراعلیٰ اروند کیجریوال اور رکن راجیہ سبھا کپل سبل سمیت دیگر معروف شخصیات بھی شامل ہیں۔
Published : September 20, 2026 at 8:48 PM IST
نئی دہلی : دہلی میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی اور دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا سمیت کئی معروف شخصیات کے نام ان تقریباً 33.13 لاکھ ووٹروں کی فہرست میں شامل ہیں جنہیں ووٹر تفصیلات میں مبینہ تضادات یا سابقہ انتخابی ریکارڈ سے نام میپ نہ ہونے کی بنیاد پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔
انتخابی حکام کے مطابق نوٹس ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ متعلقہ ووٹر کا نام حتمی طور پر ووٹر فہرست سے خارج کردیا گیا ہے۔ ان ووٹروں کو اپنی تفصیلات اور متعلقہ دستاویزات پیش کرنے کا موقع دیا جارہا ہے، جس کے بعد حقائق کی تصدیق اور ریکارڈ کی جانچ کی بنیاد پر ان کے نام حتمی انتخابی فہرست میں شامل کیے جائیں گے۔
98 سالہ لال کرشن اڈوانی، ان کی بیٹی پرتیبھا اور بہو گیتیکا کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ان تینوں کے نام 2002 کی سابقہ ایس آئی آر ووٹر فہرست سے میپ نہیں ہوسکے، جس کے باعث انہیں نوٹس بھیجا گیا۔ اڈوانی کے بیٹے جینت کا نام تاہم میپنگ کے عمل میں کلیئر ہوگیا ہے۔ اڈوانی اور ان کے اہل خانہ نئی دہلی اسمبلی حلقے کے ووٹر ہیں۔
دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا، ان کی اہلیہ سیما اور بیٹے میر کو بھی ایس آئی آر کے دوران نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق سسودیا کو جاری کیے گئے نوٹس میں کوئی مخصوص وجہ درج نہیں کی گئی، تاہم ان کے بیٹے میر کے نوٹس میں والدین کے نام سے متعلق تضاد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سیما سسودیا کے نوٹس میں ان کے اپنے نام میں عدم مطابقت کو وجہ بتایا گیا ہے۔
ایک سینئر انتخابی افسر نے کہا کہ ایسے معاملات کو ’لاجیکل ڈسکریپنسیز‘ یعنی فراہم کردہ معلومات میں منطقی تضادات کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ ایس آئی آر کے دوران نوٹس حاصل کرنے والوں میں صرف اڈوانی اور سسودیا ہی شامل نہیں ہیں۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا، عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال اور سابق مرکزی وزیر و راجیہ سبھا رکن کپل سبل سمیت دیگر معروف شخصیات کے نام بھی اس عمل میں سامنے آئے ہیں۔
حکام کے مطابق ریکھا گپتا کے معاملے میں دستاویزات کی جانچ اور تصدیق کے بعد ان کی انتخابی انٹری کو درست قرار دیا گیا ہے اور انہیں حتمی ووٹر فہرست میں شامل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ حتمی فہرست 4 نومبر کو شائع کی جانی ہے۔ دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے مطابق تقریباً 97 لاکھ ووٹروں کے نام ڈرافٹ انتخابی فہرست میں شامل کیے گئے، جن میں سے 33.13 لاکھ ووٹروں کو ان کے انمیریشن فارم میں تضادات کی بنیاد پر نوٹس جاری کرنے کے لیے نشان زد کیا گیا۔
19 ستمبر تک 31,63,930 نوٹس تیار کرکے متعلقہ ووٹروں تک پہنچائے جارہے تھے۔ حکام کے مطابق بڑی تعداد میں نوٹس ایسے ووٹروں سے متعلق ہیں جن کے موجودہ ریکارڈ کو 2002 میں تیار کی گئی سابقہ ایس آئی آر فہرست سے منسلک نہیں کیا جاسکا۔
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دہلی چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے مطابق نوٹس جاری کرنے کا عمل ایس آئی آر کے دعویٰ اور اعتراضات مرحلے کا حصہ ہے۔ دعویٰ اور اعتراضات کا مرحلہ 30 ستمبر کو ختم ہوگا، جبکہ نوٹس حاصل کرنے والے ووٹروں کو اپنی دستاویزات اور جواب پیش کرنے کے لیے 29 اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے۔ حتمی انتخابی فہرست 4 نومبر کو جاری کی جانی ہے۔