دہلی فسادات: سپریم کورٹ نے اطہر خان کی یو اے پی اے ضمانت کی درخواست پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا
اطہر خان نےدہلی ہائی کورٹ کے 7 جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔
Published : August 27, 2026 at 6:01 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 6:08 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے بڑی سازش سے متعلق یو اے پی اے کے تحت درج ایک مقدمے میں اطہر خان کی ضمانت کی درخواست پر دہلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے۔
اس معاملے کی سماعت جسٹس اروند کمار اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ نے کی۔ جسٹس کمار کی سربراہی والی بنچ نے خان کی اپیل پر پولیس کو نوٹس جاری کیا جس میں دہلی ہائی کورٹ کے 7 جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں انہیں ضمانت سے انکار کیا گیا تھا۔
بنچ نے نوٹس کا حکم دیا اور آٹھ ہفتوں کے بعد معاملہ درج کیا۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے 29 جنوری کے حکم کے خلاف اطہر کی اپیل کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ وہ فسادات کی ہلاکتوں کے اصل سازش کاروں میں سے ایک تھا نہ کہ محض مقامی آپریٹر۔
اطہر کے وکیل نے اس بنیاد پر ضمانت کی درخواست کی کہ وہ مقامی سہولت کار ہے اور چھ سال سے زیر حراست ہے۔ وکیل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسی طرح کے مقدمات میں ملوث دیگر شریک ملزمان کو سپریم کورٹ نے ضمانت دی تھی۔
ہائی کورٹ نے شریک ملزمان کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ کے نتائج کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اطہر کا کردار ان لوگوں سے واضح طور پر مختلف تھا جنہیں سپریم کورٹ سے راحت ملی تھی۔
ایک محفوظ گواہ کے بیان سمیت شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے کہا کہ جب واٹس ایپ گروپ میں موجود دیگر لوگ پرامن احتجاج کی بات کر رہے تھے، اطہر نے تشدد کرنے کا اپنا منصوبہ جاری رکھا۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ فسادات کے دوران اموات اور املاک کو نقصان پہنچانے میں اطہر کا بنیادی کردار ثابت ہو چکا ہے اس لیے ان کو یو اے پی اے کی سخت دفعہ 43D(5) کے تحت ضمانت نہیں دی جا سکتی۔