دہلی فسادات: ہائی کورٹ نے عمر خالد کی ضمانت کی درخواست پر پولیس سے جواب طلب کیا
بنچ نےکہا کہ وہ خالد کی درخواست پر 27 اگست کو سماعت کرے گا۔شرجیل کی درخواست ضمانت بھی اسی دن سماعت کے لیے درج ہے۔
Published : July 31, 2026 at 1:38 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کو دہلی پولیس سے 2020 شمال مشرقی دہلی فسادات کیس کے ملزم عمر خالد کی درخواست ضمانت پر جواب طلب کیا۔ جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ اور وکاس مہاجن کی بنچ نے اس معاملے میں نوٹس جاری کیا اور دہلی پولیس کو دو ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔
خالد کے وکیل نے کہا کہ ان کی گرفتاری کے بعد سے یہ ان کی تیسری ضمانت کی درخواست ہے اور انہوں نے اس مقدمے میں عبوری ضمانت کی بھی درخواست کی ہے۔
بنچ نے کہا کہ وہ خالد کی درخواست پر 27 اگست کو سماعت کرے گا۔ شریک ملزم شرجیل امام کی درخواست ضمانت بھی اسی دن سماعت کے لیے درج ہے۔ خالد نے ماتحت عدالت کے 4 جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں ان کی درخواست ضمانت مسترد کی گئی تھی۔
دہلی پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو نے دلیل دی کہ ماتحت عدالت نے بھی اسی حکم میں امام کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، اس لیے بنچ دونوں مقدمات کی ایک ساتھ سماعت کر سکتی ہے۔
ستمبر 2020 میں گرفتار کیے گئے خالد کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر فروری 2020 کے فسادات کے اہم سازش کاروں میں سے ایک ہونے کا الزام ہے، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ شہریت (ترمیمی) ایکٹ، 2019، اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
دہلی پولیس کا اسپیشل سیل مبینہ بڑے سازش کیس کی تحقیقات کر رہا ہے، جس میں شرجیل امام اور خالد سیفی سمیت کئی افراد اور عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
4 جولائی کو ماتحت عدالت نے عمر خالد کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس سپریم کورٹ کے 5 جنوری کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور اس لیے وہ نہ تو درخواست پر غور کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں ریلیف دے سکتی ہے۔
ہائی کورٹ کے ڈویژن بنچ نے 2 ستمبر 2025 کو عمر خالد کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے 5 جنوری کو اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا تاہم شریک ملزمان گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کی ضمانت منظور کر لی تھی۔
جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل بنچ نے تب کہا تھا کہ عمر خالد اور امام کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت پہلی نظر میں مقدمہ بنایا گیا تھا۔ بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کیس میں ملزمین کے ملوث ہونے کی مختلف سطحوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جا سکتا۔