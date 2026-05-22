دہلی فسادات: ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دی
Published : May 22, 2026 at 12:51 PM IST
نئی دہلی: عمر خالد کو دہلی ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔عمر کو اپنی والدہ کی سرجری کے لیے تین دن کی عبوری ضمانت دی گئی ہے، جس سے انھیں جیل سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔
عمر خالد پر دہلی فسادات کیس میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ اور مدھو جین کی بنچ نے حکم دیا ہے کہ عمر خالد کو ایک جون 2026 سے 3 جون 2026 تک مشروط بنیاد پر جیل سے رہا کیا جائے گا۔
جج نے مزید کچھ شرائط بھی لگائیں، جس میں خالد کو دہلی-این سی آر علاقے میں رہنے، ان کے بتائے ہوئے پتے پر رہنے، اسپتال کے علاوہ کہیں نہ جانے اور صرف ایک موبائل نمبر استعمال کرنے کو کہا گیا ہے۔
قبل ازیں جمعرات کو، خالد نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جب ٹرائل کورٹ نے ان کو اپنے چچا کی موت کی 40 روزہ رسومات (چہلم) میں شرکت کرنے اور اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے 15 دن کے لیے عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
ٹرائل کورٹ نے رائے دی کہ عمر خالد کے متوفی چچا کے جنازے میں شرکت کرنا اتنا اہم نہیں تھا اور خاندان کے دیگر افراد ان کی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے دستیاب تھے۔
خالد پر فروری 2020 کے فسادات کے اہم سازش کاروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ شہریت (ترمیمی) ایکٹ (سی اے اے) 2019، اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
کارکن شرجیل امام، خالد سیفی اور عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے سابق کونسلر طاہر حسین سمیت دیگر کے خلاف بھی دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کی طرف سے تفتیش کی جارہی ایک بڑے سازشی کیس میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
2 ستمبر 2025 کو جسٹس نوین چاولہ اور شلندر کور کی بنچ نے امام، خالد، میران حیدر اور کیس کے دیگر ملزمان کی ضمانت مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے جنوری میں اس حکم کو برقرار رکھا تھا۔