دہلی فسادات کیس: عمر خالد نے بہن کی شادی کے لیے عبوری ضمانت مانگی
عمر خالد کو 13 ستمبر 2020 کو دہلی فسادات میں مبینہ طور پر سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
Published : December 10, 2025 at 3:00 PM IST
نئی دہلی: دہلی تشدد کیس کے ملزم عمر خالد نے بہن کی شادی میں شرکت کے لیے دہلی کی ککڑڈوما کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست کی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپئی اس درخواست کی اگلی سماعت 11 دسمبر کو کریں گے۔ عمر خالد نے اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے 14 دسمبر سے 29 دسمبر تک عبوری ضمانت کی درخواست کی ہے۔ ان کی بہن کی شادی 27 دسمبر کو مقرر ہے۔
سپریم کورٹ اس وقت عمر خالد اور دیگر شریک ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت کر رہی ہے۔ اس سے پہلے، دہلی ہائی کورٹ نے 2 ستمبر کو عمر خالد کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس سے قبل، ککڑڈوما کورٹ نے انہیں 28 دسمبر 2024 تک ایک خاندانی شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دی تھی، جس کے بعد اس نے 3 جنوری کو خودسپردگی اختیار کی۔ 2024 میں اسے عبوری ضمانت دیتے ہوئے، عدالت نے یہ شرط عائد کی کہ خالد عبوری ضمانت کی مدت کے دوران کسی بھی گواہ یا کیس سے منسلک کسی سے رابطہ نہیں کرے گا۔
عدالت نے عمر خالد کو عبوری ضمانت کے دوران سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران عمر خالد صرف اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران عمر خالد اپنے گھر اور شادی کے مقام پر ہی رہیں گے۔
عمر خالد 13 ستمبر 2020 سے حراست میں ہیں، غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت، جسے دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے 2020 کے دہلی فسادات کے پیچھے ایک مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ دہلی فسادات میں کم از کم 53 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔